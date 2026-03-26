Prev
Next
ઓછા બજેટમાં મોટી ફેમિલી કાર! આ છે ટોપ-3 સસ્તી 7 સીટર SUVs, જાણો કિંમત અને ફીચર્સ

આ 7-સીટર કારમાં તમે તમારા બજેટ હિસાબથી પસંદ કરી શકો છો. જો તમને આરામ અને સારી માઇલેજ જોઈએ તો મારૂતિ અર્ટિગા અને ટોયોટા મરૂયિન સારી છે. જો તમને ડીઝલ એસયુવી અને મજબૂત બિલ્ડ ક્વોલિટી જોઈએ તો બોલેરો નિયો એક સારો વિકલ્પ છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 26, 2026, 05:46 PM IST
  • ફેમેલી માટે સૌથી સસ્તી 7 સીટર કાર
  • ટોયોટા રૂમિયન અને મારૂતિ અર્ટિગા બેસ્ટ વિકલ્પ
  • મહિન્દ્રા બોલેરો નિયોમાં પણ 7 લોકો થઈ જશે ફિટ
     

Trending Photos

જો તમારો પરિવાર મોટો છે અને તમે એક પ્રેક્ટિકલ કાર શોધી રહ્યાં છો તો 7 સીટર કાર તમારા માટે સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. ભારતીય ઓટો માર્કેટમાં આ સમયે ઘણી 7 સીટર ગાડીઓ ઉપલબ્ધ છે, જે અલગ-અલગ બજેટ અને ફીચર્સ પ્રમાણે ખરીદીનો વિકલ્પ આપે છે. જો તમારૂ બજેટ ઓછું છે અને તમે તમારા માટે આરામદાયક અને અફોર્ડેબલ 7 સીટર કાર શોધી રહ્યાં છો તો આજે અમે તમને આ સમાચારના માધ્યમથી ભારતીય બજારમાં ઉપલબ્ધ 7 સીટર કાર વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ.

ટોયોટા રૂમિયન
ટોયોટા રૂમિયન મૂળ રૂપથી મારૂતિ અર્ટિગાનું રીબેઝ વર્ઝન છે. તેની ડિઝાઇન અને ઈન્ટીરિયર લુક અર્ટિગાની નજીક છે, પરંતુ કેટલાક નાના અપડેટ અને ફિનિશ તેને અલગ બનાવે છે. તેના વાઇડ-ઓપનિંગ ડોર્સને કારણે અંદર-બહાર જવું સરળ રહે છે. ત્રણેય રોમાં આરામદાયક સીટો છે અને સ્ટોરેજ સ્પેસ પણ સારી છે. રૂમિયન 1.5 લીટર નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિનથી લેસ છે, જે 103hp નો પાવર આપે છે. કિંમતની વાત કરીએ તો તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 10.52 લાખથી 13.86 લાખ રૂપિયા સુધી છે. અર્ટિગાની તુલનામાં રૂમિયનનો વેઇટિંગ પીરિયડ પણ ઓછો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

મારૂતિ અર્ટિગા
મારૂતિ અર્ટિગા લાંબા સમયથી ભારતમાં સૌથી વધુ વેચાતી 7 સીટર મોડલ્સમાંથી એક છે. તેની સૌથી મોટી ખાસિયત છે આરામદાયક અને પહોળી સીટો, ખાસ કરી સેકેન્ડ્ રોની સીટ્સ જે રિક્લાઇન કરી શકાય છે. છેલ્લી રોમાં બે વયસ્ક સરળતાથી બેસી શકે છે. આ સિવાય તેમાં ટાઇપ-સી પોર્ટ અને વેન્ટ જેવી સુવિધાઓ છે. અર્ટિગા 1.5 લીટર નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિન સાથે આવે છે જે 103hp નો પાવર આપે છે. તેની કિંમત 8.80 લાખ રૂપિયાથી 12.94 લાખ રૂપિયા સુધી છે.

મહિન્દ્રા બોલેરો નિયો
મહિન્દ્રા બોલેરો નિયોને સ્ટાન્ડર્ડ બોલેરોની તુલનામાં સારા ઈન્ટીરિયર અને ક્વોલિટી સાથે રજૂ કરવામાં આવી છે. તેની ફ્રંટ સીટ્સ ચેર જેવી આરામદાયક છે. લાંબા કુશન અને અલગ-અલગ આમરિસ્ટની સાથે. વચ્ચેની સીટમાં ત્રણ લોકો સરળતાથી બેચી શકે છે. બોલેરો નિયો 1.5 લીટર ડીઝલ એન્જિનથી લેસ છે, જે 100hp નો પાવર આપે છે. તેની કિંમત 8.69 લાખ રૂપિયાથી 10.94 લાખ રૂપિયા સુધી છે, જે તેને બજેટ ફ્રેન્ડલી-એસયુવી બનાવે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Maruti Suzuki ErtigaToyota Rumion

Trending news