Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Technology
  • /ભારતમાં મળતી 3 સસ્તી ઈલેક્ટ્રિક કાર, કિંમત 7 લાખથી શરૂ, દૈનિક ઉપયોગ માટે શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ

ભારતમાં મળતી 3 સસ્તી ઈલેક્ટ્રિક કાર, કિંમત 7 લાખથી શરૂ, દૈનિક ઉપયોગ માટે શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ

ભારતમાં ઈલેક્ટ્રિક કારોની માગ સતત વધી રહી છે. જો તમારૂ બજેટ 10 લાખ રૂપિયાથી ઓછું છે તો MG Comet EV, Tata Tiago EV અને Tata Punch EV સારા વિકલ્પ છે. ખાસ વાત છે કે આ કારની રનિંગ કોસ્ટ પણ ઓછી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 26, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:33 PM IST
ભારતમાં મળતી 3 સસ્તી ઈલેક્ટ્રિક કાર, કિંમત 7 લાખથી શરૂ, દૈનિક ઉપયોગ માટે શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Photos: લોહાગઢ કિલ્લાની ખાસિયત જ બની ગઈ કેતનના મોતનું કારણ! સિયા-ચેતને નક્કી કર્યા
Ketan Agarwal59 min ago
2
Sach59 min ago
3
Healthy Food1 hr ago
4
India new rules July 20261 hr ago
5
Operation Sindoor1 hr ago