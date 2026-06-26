/ભારતમાં મળતી 3 સસ્તી ઈલેક્ટ્રિક કાર, કિંમત 7 લાખથી શરૂ, દૈનિક ઉપયોગ માટે શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ

ભારતમાં ઈલેક્ટ્રિક કારોની માગ સતત વધી રહી છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલની વધતી કિંમતો, પ્રદૂષણ ઘટાડવાની જરૂરિયાત અને નવી-નવી ઈલેક્ટ્રિક કાર લોન્ચ થવાને કારણે હવે લોકો ઈવી ખરીદવામાં વધુ રૂચિ દેખાડી રહ્યાં છે. પરંતુ હજુ ઘણા લોકો ઈલેક્ટ્રિક કાર ખરીદવાને લઈને વિચાર કરે છે, પરંતુ શહેરમાં દરરોજ સફર કરનાર લોકો માટે આ એક સારો અને સસ્તો વિકલ્પ બની રહ્યો છે.
જો તમારૂ બજેટ 10 લાખ રૂપિયાથી ઓછું છે અને તમે એક એવી ઈલેક્ટ્રિક કાર ખરીદવા ઈચ્છો છો જો દરરોજ ઓફિસ આવવા-જવા કે શહેરની અંદર સફર કરવા માટે સારી હોય, તો હાલ ભારતમાં તમારી પાસે કેટલાક સારા વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે. આ બજેટમાં મુખ્ય રૂપથી MG Motor અને Tata Motors ની ઈલેક્ટ્રિક કારો ઉપલબ્ધ છે. આ કારો ઓછા ખર્ચમાં ચાલે છે અને સારી સુવિધાઓ પણ આપે છે.
1. MG Comet EV
MG Comet EV ભારતની સૌથી સસ્તી ઈલેક્ટ્રિક કાર છે. તેની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 7 લાખ રૂપિયા છે. કંપની તેમાં બેટરી-એઝ-એ-સર્વિસ (BaaS) નો વિકલ્પ આપે છે, જેનાથી કાર ખરીદવી વધુ સસ્તી થઈ જાય છે. આ કારની સાઇઝ નાની છે, જેથી શહેરના ટ્રાફિકમાં ચલાવવા માટે સરળ છે. જોકે આ કાર હાઈવે પર ચલાવવા માટે યોગ્ય વિકલ્પ માનવામાં આવતી નથી, પરંતુ શહેરમાં દરરોજની અવરજવર માટે સારો વિકલ્પ છે.
2. Tata Tiago EV
Tata Tiago EV ભારતની બીજી સૌથી સસ્તી ઈલેક્ટ્રિક કાર છે. આ ટાટા મોટર્સની સૌથી સસ્તી ઈવી છે. તેની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 7.99 લાખ રૂપિયા છે. Tiago EV ની ડિઝાઇન કોમ્પેક્ટ છે, જેથી શહેરમાં સરળતાથી ચલાવી શકાય છે. આ તે લોકો માટે સારો વિકલ્પ છે જે ઓછી કિંમતમાં વિશ્વાસપાત્ર અને ઓછા ખર્ચવાળી ઈલેક્ટ્રિક કાર ખરીદવા ઈચ્છે છે. ફુલ ચાર્જ થવા પર તે 315 કિમીની ડ્રાઇવિંગ રેન્જ આપે છે. તે દરરોજના ઉપયોગ માટે ઉપયોગી માનવામાં આવે છે.
3. Tata Punch EV
Tata Punch EV ની શરૂઆતી કિંમત 9.99 લાખ રૂપિયા છે. તેથી તેનું બેઝ વેરિએન્ટ 10 લાખ રૂપિયાથી ઓછી કિંમતની કેટેગરીમાં આવે છે. છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં પંચ ઈવી દેશમાં સૌથી વધુ વેચાતી ઈવી કારમાં સામેલ રહી છે. કંપની તેને 25 kWh અને 35 kWh બેટરી પેકની સાથે વેચે છે. 25 kWh બેટરી મોડલ એકવાર ચાર્જ થયા બાદ 265 કિમીની રેન્જ આપી શકે છે, જ્યારે 35 kWh બેટરીવાળા મોડલમાં 365 કિમીની રેન્જ મળે છે. આ કારનો લુક એસયુવી જેવો છે, જેથી લોકો તેને ખુબ પસંદ કરે છે.
જો તમારૂ બજેટ 10 લાખ રૂપિયા સુધી છે અને તમે શહેરમાં દરરોજ ચલાવવા માટે ઈલેક્ટ્રિક કાર ખરીદવા ઈચ્છો છો તો MG Comet EV, Tata Tiago EV અને Tata Punch EV ત્રણેય સારો વિકલ્પ છે. તમે તમારી જરૂરિયાત, રેન્જ અને બજેટ પ્રમાણે પસંદગી કરી શકો છો.