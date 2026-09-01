/Upcoming Car Launch in September: સપ્ટેમ્બરમાં લૉન્ચ થશે આ 4 નવી કાર: ₹1.77 કરોડની પોર્શે સુપર-ઈવીથી લઈને નવી બલેનો સુધીની ધમાકેદાર એન્ટ્રી

Upcoming Car Launch in September: સપ્ટેમ્બર 2026 કાર લોન્ચ માટે કમાલનો મહિનો રહેવાનો છે. આ મહિને કાર કંપનીઓ ગ્રાહકોને નવા મોડલ અને અપડેટેડ કારની સાથે આકર્ષવાની તૈયારીમાં છે. સપ્ટેમ્બરમાં પ્રીમિયમ એસયુવીથી લઈને લક્ઝરી સેડાન, લક્ઝરી ઈલેક્ટ્રિક કારથી લઈને પોપ્યુલર હેચબેક જેવી ગાડીઓ લોન્ચ થવાની છે. આવો જાણીએ...
4 સપ્ટેમ્બરે લોન્ચ થશે Kia Sorento
સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાં એક મોટી એસયુવી લોન્ચ થશે. કિઆ પોતાની ફ્લેગશિપ SUV Sorento ને 4 સપ્ટેમ્બરે ભારતમાં લોન્ચ કરશે. આ કંપનીની નવી પેટ્રોલ-ડીઝલ કાર હશે. તેમાં સ્ટ્રોન્ગ હાઇબ્રિડ અને ડીઝલ એન્જિનનો વિકલ્પ મળવાની આશા છે. કંપનીએ તેનું બુકિંગ પણ શરૂ કરી દીધું છે. આ એસયુવીને 6 અને 7 સીટરના વિકલ્પમાં લોન્ચ કરવામાં આવી શકે છે.
Maruti Baleno Facelift ની એન્ટ્રી
બીજીતરફ મારૂતિ સુઝુકી આ મહિને પોતાની પોપ્યુલર હેચબેક બનેલોનું ફેસલિફ્ટ મોડલ રજૂ કરી રહી છે. નવી બલેનોને 5 સપ્ટેમ્બરે લોન્ચ કરવામાં આવી શકે છે. સેકેન્ડ જનરેશનની બલેનોને 2022મા બજારમાં ઉતારવામાં આવી હતી અને હવે ચાર વર્ષ બાદ તેમાં અપટેડ મળશે.
કેવો હશે નવી Baleno નો લુક?
ટેસ્ટિંગ દરમિયાન આવેલી ગાડીની તસવીરો અને વીડિયોને જોઈને માનવામાં આવી રહ્યું છે કે નવી બલેનોમાં ફ્રંટ ડિઝાઇનમાં ઘણા ફેરફાર કરવામાં આવશે. પરંતુ એન્જિનમાં મોટા ફેરફારની આશા નથી. તેમાં વર્તમાન 1.2 લીટર પેટ્રોલ એન્જિન યથાવત રહી શકે છે, જે 90 hp નો પાવર આપે છે. આ સાથે 5-સ્પીડ મેનુઅલ અને 5-સ્પીડ AMT ગિયરબોક્સનો વિકલ્પ મળી શકે છે.
CNG મોડલમાં પણ મળશે વિકલ્પ
બલેનોના સીએનજી મોડલમાં 77.5 hp નો પાવર મળતો રહેશે. આ વેરિએન્ટ માત્ર મેનુઅલ ગિયરબોક્સની સાથે આવવાની આશા છે. તેવામાં પેટ્રોલની સાથે CNG મોડલ ખરીદનાર ગ્રાહકો માટે પણ આ નવું અપડેટ ખાસ હોઈ શકે છે.
BMW 7 Series અને i7
તો લક્ઝરી કારના શોખીનો માટે સપ્ટેમ્બરમાં BMW બે મોટા મોડલ રજૂ કરી શકે છે. કંપની અપડેટેડ 7 સિરીઝ અને i7 ને ભારતમાં 11 સપ્ટેમ્બરે લોન્ચ કરશે. BMW 7 સિરીઝમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ એન્જિનો વિકલ્પ મળે છે, જ્યારે i7 ઈલેક્ટ્રિક કાર છે.
7 સિરીઝમાં દમદાર એન્જિન
ગ્લોબલ માર્કેટમાં અપડેટેડ BMW 740i માં 3.0 લીટર 6-સિલિન્ડર એન્જિન મળે છે. આ એન્જિન 400 hp નો પાવર અને 580 Nm નો ટોર્ક આપે છે. તો 740d ડીઝલ એન્જિન 313 hp નો પાવર અને 670 Nm નો ટોર્ક પેદા કરે છે. બંને મોડલમાં 48V માઇલ્ડ હાઇબ્રિડ સિસ્ટમ, 8-સ્પીડ ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ અને ઓલ-વ્હીલ ડાઇવની સુવિધા જારી રહેવાની આશા છે.
લોન્ચ થશે પોર્શની ઈલેક્ટ્રિક કાર
સાથે સપ્ટેમ્બરમાં Porsche પોતાની Cayenne Electric ને ભારતમાં 30 સપ્ટેમ્બરે રજૂ કરશે. તેના સામાન્ય વર્ઝનની કિંમત 1.77 કરોડ રૂપિયા અને Cayenne Turbo Electric ની કિંમત 2.27 કરોડ રૂપિયા એક્સ-શોરૂમ રાખવામાં આવી છે.
આ ઈલેક્ટ્રિક કારના બંને મોડલમાં 113 kWh ની બેટરી અને ડુઅલ મોટર ઓલ-વ્હીલ ડ્રાઇવ સિસ્ટમ આપવામાં આવી છે. Turbo Electric તેનું વધુ પાવરફુલ મોડલ છે. તે Launch Control ની સાથે 1,156 hp નો પાવર અને 1,500 Nm નો ટોર્ક આપે છે. આ કાર માત્ર 2.5 સેકેન્ડમાં 0થી 100 kmph ની ગતિ પકડી શકે છે.
કેટલી હશે Cayenne Electric ની રેન્જ
Cayenne Turbo Electric ની ટોપ સ્પીડ 260 kmph સુધી સીમિત છે. તો પોર્શ પ્રમાણે તેની WLTP રેન્જ 537 કિમી છે. તેવામાં સપ્ટેમ્બરમાં આવતી આ ચારેય કારો માર્કેટમાં ધમાલ મચાવવા આવી રહી છે.