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Upcoming Car Launch in September: સપ્ટેમ્બરમાં લૉન્ચ થશે આ 4 નવી કાર: ₹1.77 કરોડની પોર્શે સુપર-ઈવીથી લઈને નવી બલેનો સુધીની ધમાકેદાર એન્ટ્રી

સપ્ટેમ્બરનો મહિનો ભારતીય ઓટો માર્કેટ માટે ખાસ રહેશે. આ મહિને નવી કાર લોન્ચ થઈ રહી છે. જેમાં મારૂતિથી લઈને પોર્શ જેવી મોટી કંપનીઓ પોતાના મોડલ લોન્ચ કરશે. તેમાં પેટ્રોલ-ડીઝલ કારથી લઈને ઈવી સામેલ છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 01, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 12:43 PM IST
Upcoming Car Launch in September: સપ્ટેમ્બરમાં લૉન્ચ થશે આ 4 નવી કાર: ₹1.77 કરોડની પોર્શે સુપર-ઈવીથી લઈને નવી બલેનો સુધીની ધમાકેદાર એન્ટ્રી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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