10 લાખથી ઓછી કિંમતમાં મળશે આ 5 બેસ્ટ CNG કાર, જાણો ફીચર્સ, ખાસિયત
Affordable CNG Cars: અહીં અમે તમને તે પાંચ સીએનજી કાર વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ જે શાનદાર માઇલેજ, સેફ્ટી અને ફીચર્સની સાથે મિડલ ક્લાસ માટે બેસ્ટ વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે.
CNG Cars: ભારતીય બજારમાં ઘણી સીએનજી કાર શાનદાર માઇલેજ, ઓછા મેન્ટેનન્સ ખર્ચ અને ફ્યુલ એફિસિએન્સી સાથે મળે છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલની તુલનામાં સીએનજી કાર વધુ માઇલેજ આપે છે અને ચલાવવાનો ખર્ચ ઓછો આવે છે. અહીં અમે તમને 10 લાખથી ઓછા બજેટમાં આવતી ટોપ 5 CNG કાર વિશે જણાવીશું, જે ખુબ પોપુલર છે.
Maruti Swift CNG
Maruti Swift CNG ભારતીય માર્કેટની પોપુલર હેચબેક છે. તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 8.20 લાખથી 9.20 લાખ સુધી જાય છે. સેફ્ટી માટે તેના બધા વેરિએન્ટમાં 6 એરબેગ મળે છે. તો ફીચર્સની વાત કરીએ તો તેમાં 7 ઇંચની ટચસ્ક્રીન ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ અને ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ આપવામાં આવ્યો છે. સ્ટાઇલિશ ડિઝાઇન અને વિશ્વાસપાત્ર પરફોર્મંસને કારણે તે મિડલ ક્લાસ પરિવાર માટે બેસ્ટ ઓપ્શન છે.
Tata Punch CNG
જો તમે SUV ઈચ્છો છો તો Tata Punch CNG તમારા માટે સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. તેની કિંમત 7.30 લાખથી 10.18 લાખ વચ્ચે છે. ARAI પ્રમાણે આ કાર 26.99 Km/kg ની માઇલેજ આપે છે. તેમાં ડુઅલ સિલિન્ડર સીએનજી ટેક્નોલોજી, 10.25 ઇંચ ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, ડુઅલ એરબેગ અને મજબૂત બોડી જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યો છે. માઇક્રો એસયુવી ડિઝાઇન અને સેફ્ટીની દ્રષ્ટિએ આ કાર બેસ્ટ છે.
Maruti WagonR CNG
Maruti Suzuki WagonR CNG ભારતની સૌથી વધુ માઇલેજ આપનારી અને સૌથી વધુ વેચાતી સીએનજી કાર છે. તેની કિંમત 6.69 લાખથી 7.14 લાખ વચ્ચે છે. તેની 34.05 Km/kg માઇલેજ દરરોજ ઉપયોગ કરનાર ગ્રાહકો માટે ખાસ બનાવે છે. 10 લીટર K-Series એન્જિન સાથે આ કાર ઓછા મેન્ટેનન્સ માટે જાણીતી છે. મિડલ ક્લાસ પરિવાર દ્વારા આ કાર સૌથી વધુ પસંદ કરવામાં આવે છે.
Nissan Magnite CNG
Nissan Magnite CNG એક પ્રીમિયમ અને સ્ટાઇલિશ એસયુવી છે. તેની કિંમત 6.89 લાખથી શરૂ થાય છે અને તે 27.6 Km/kg સુધીની માઇલેજ આપે છે. ફીચર્સની વાત કરીએ તો તેમાં 360 ડિગ્રી કેમેરા, ક્રૂઝ કંટ્રોલ, વાયરલેસ ચાર્જર અને 6 એરબેગ સામેલ છે. તેની સ્ટાઇલિશ ડિઝાઇન અને વેલ્યુ ફોર મની પોઝિશનિંગ તેને આ લિસ્ટમાં ખાસ બનાવે છે. પરંતુ નિસાનનું સર્વિસ નેટવર્ક સીમિત છે, જેથી નાના શહેરોમાં થોડી સમસ્યા આવી શકે છે.
