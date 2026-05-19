/23 KM માઇલેજ, સનરૂફ, કિંમત ₹18.70 લાખ! આ હાઇબ્રિડ 7-સીટરના દીવાના બન્યા લોકો, મોટા પરિવારની પહેલી પસંદ

ભારતમાં હાઇબ્રિડ કારની માંગ સતત વધી રહી છે અને એપ્રિલ 2026ના સેલ્સ રિપોર્ટે તેને સાબિત કર્યું છે. Toyota Innova Hycross એ જ્યાં નંબર-1નો તાજ મેળવ્યો છે. તો મારૂતિની કારનો પણ દબદબો જોવા મળ્યો છે.
એપ્રિલ 2026મા ભારતીય ઓટો માર્કેટમાં હાઇબ્રિડ કારની માંગ મજબૂત બની છે. ઈંધણની બચત અને ઈકો-ફ્રેન્ડલી વિકલ્પોની વધતી જાગરૂકતાને કારણે ગ્રાહકો હાઇબ્રિડ મોડલ પસંદ કરી રહ્યાં છે. ટોયોટાએ આ સેગમેન્ટમાં પોતાની પકડ મજબૂત રાખી, જ્યારે મારૂતિ સુઝુકીએ પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. એપ્રિલમાં ટોપ-5 હાઇબ્રિડ કારના વેચાણમાં મિશ્રિત ટ્રેન્ડ જોવા મળ્યો, જ્યાં કેટલાક મોડલ્સમાં ઘટાડો તો કેટલાકમાં ઉલ્લેખનીય વૃદ્ધિ જોવા મળી. કુલ મળી હાઇબ્રિડ સેગમેન્ટ ગ્રોથ કરી રહ્યાં છે. સેલ્સ રિપોર્ટ પર નજર નાખીએ તો પાછલા મહિને Toyota Innova Hycross સેગમેન્ટમાં સૌથી વધુ વેચાનારી કાર રહી. આવો ટોપ-5 મોડલોના સેલ્સ રિપોર્ટ પર નજર કરીએ.
1. Toyota Innova Hycross
એપ્રિલ 2026મા ટોયોટા ઇનોવા હાઇક્રોસે 4100 યુનિટ્સના વેચાણ સાથે નંબર-1 પોઝીશન હાસિલ કરી છે. પાછલા મહિનાની તુલનામાં માસિક સ્તર પર 35.5 ટકાનો ઘટાડો થયો. તેમ છતાં તે હાઇબ્રિડ MPV બની. પ્રીમિયમ કમ્ફર્ટ અને હાઇબ્રિડ સિસ્ટમ માટે આ કાર જાણીતી છે. તેની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 18.70 લાખથી શરૂ થાય છે.
સેફ્ટી માટે તેમાં 6 એરબેગ, ટોયોટા સેફ્ટી સેન્સ (ADAS), 360° કેમેરા અને 5-સ્ટાર Bharat NCAP રેટિંગ સામેલ છે. તેમાં 2.0 લીટર TNGA પેટ્રોલ (173 bhp) કે 5th Gen સ્ટ્રોન્ગ હાઇબ્રિડ (184 bhp) વિકલ્પ એન્જિન છે. હાઇબ્રિડ વેરિએન્ટની ARAI માઇલેજ 23.24 kmpl સુધી છે.
2. Toyota Hyryder
ટોયોટા હાઇરાઇડરના એપ્રિલમાં 2657 યુનિટ વેચાયા છે. પાછલા મહિનાની તુલનામાં માસિક સ્તર પર 16.7 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. કોમ્પેક્ટ એસયુવી સેગમેન્ટમાં મજબૂત પકડ બનાવી છે. સ્ટાઇલિશ ડિઝાઇન, સારી માઇલેજ અને ફીચર્સ તેને પોપુલર બનાવે છે. તેની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 10.99 લાખ રાખવામાં આવી છે.
3.Maruti Suzuki Victoris
મારૂતિ સુઝુકી વિક્ટોરિસે એપ્રિલ 2026મા 793 યુનિટ્સનું વેચાણ કર્યું છે. પાછલા મહિનાની તુલનામાં તેના વેચાણમાં 116.1 ટકાનો વધારો થયો છે. નવી લોન્ચ થયેલી આ એસયુવીને હાઇબ્રિડ વિકલ્પોની સાથે ખુબ ખરીદવામાં આવી રહી છે. તેને 10.49 લાખ રૂપિયાની શરૂઆતી કિંમત પર ખરીદી શકાય છે.
4. Maruti Suzuki Grand Vitara
એપ્રિલમાં મારૂતિ સુઝુકી ગ્રાન્ડ વિટારાએ 426 યુનિટ્સનું વેચાણ કર્યું છે. વિશ્વસનીય પરફોર્મંસ, હાઈબ્રિડ ટેક્નોલોજી અને ફીચર લોડેડ ઈન્ટીરિયરને કારણે તે લોકોને પસંદ આવી રહી છે. તેની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 10.77 લાખ છે.
5.Maruti Suzuki Invicto
મારુતિ સુઝુકી ઇનવિક્ટોને એપ્રિલ 2026મા 237 ગ્રાહકોએ ખરીદી છે. પ્રીમિયમ એમપીવી સેગમેન્ટમાં આ હાઇબ્રિડ પાવરટ્રેનની સાથે સ્પેસ અને લક્ઝરી ઓફર કરે છે. તેની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 24.97 લાખ છે.