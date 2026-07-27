/ઓછા પેટ્રોલમા લાંબી મુસાફરી! ભારતની 5 સૌથી વધુ માઇલેજ આપતી કાર, નંબર-1 જાણીને રહી ચોંકી જશો

ભારતમાં વિવિધ પ્રકારની કારની ડિમાન્ડ સતત વધી રહી છે. નવી કાર ખરીદતા લોકો સૌથી પહેલા તેની માઇલેજ પર ધ્યાન આપે છે. સારી માઇલેજ આપતી કાર પેટ્રોલ-ડીઝલની વધતી કિંમતો વચ્ચે લાંબા સમય સુધી ફ્યૂલનો ખર્ચ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. આજે અમે તમને પાંચ સૌથી વધુ માઇલેજ આપતી કાર વિશે જણાવીશું.
Maruti Suzuki Grand Vitara Hybrid
મારૂતિ સુઝુકી ગ્રાન્ડ વિટારા હાઇબ્રિડ આ સમયે દેશની સૌથી વધુ માઇલેજ આપતી SUVs માં સામેલ છે. કંપની પ્રમાણે તેનું સ્ટ્રોન્ગ હાઇબ્રિડ વેરિએન્ટ 28.65 કિમી પ્રતિ લીટરની માઇલેજ આપે છે. એટલે કે એક લીટર ફ્યૂલમાં આ કાર 28 કિમી જેટલી ચાલી શકે છે. તેમાં આરામદાયક કેબિન, મોડર્ન ફીચર્સ અને શાનદાર ડ્રાઇવિંગ અનુભવ મળે છે. તેની શરૂઆતી કિંમત 10.50 લાખ રૂપિયા છે, જ્યારે સ્ટ્રોન્ગ હાઇબ્રિડ વેરિએન્ટની કિંમત 16.38 લાખ રૂપિયા છે.
Toyota Urban Cruiser Hyryder
ટોયોટા અર્બન ક્રૂઝર હાઇરાઇડર પણ સ્ટ્રોન્ગ હાઇબ્રિડ તકનીક સાથે ાવે છે. કંપનીનો દાવો છે કે આ SUV 27.97 કિમી પ્રતિ લીટર સુધીની માઇલેજ આપે છે. તેમાં 1.5 લીટર પેટ્રોલ એન્જિનની સાથે ઈલેક્ટ્રિક મોટર પણ મળે છે. તેની શરૂઆતી કિંમત 11.31 લાખ રૂપિયા છે.
Honda City Hybrid
જો તમે SUV ની જગ્યાએ સેડાન પસંદ કરો છો તો Honda City Hybrid એક સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. આ કાર લગભગ 27.26 કિમી પ્રતિ લીટરની માઇલેજ આપે છે. તેની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 19.04 લાખ રૂપિયા છે.
Maruti Suzuki Celerio
તો જો તમે ઓછા બજેટમાં વધુ માઇલેજ ઈચ્છો છો તો Maruti Suzuki Celerio સારો વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. તેમાં 1.0 લીટર પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે, જે આશરે 26 કિમી પ્રતિ લીટરની માઇલેજ આપવાનો દાવો કરે છે. તેની શરૂઆતી કિંમત 4.99 લાખ રૂપિયા છે.
New Maruti Suzuki Swift
નવી મારૂતિ સુઝુકી સ્વિફ્ટમાં કંપનીનું નવું 1.2 લીટર Z સિરીઝ એન્જિન મળે છે. કંપની પ્રમાણે આ કાર આશરે 25.75 કિમી પ્રતિ લીટર સુધીની માઇલેજ આપે છે. તેમાં 6 એરબેગ અને ઘણા નવા ફીચર્સ સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. તેની શરૂઆતી કિંમત 6.49 લાખ રૂપિયા છે.
ખરીદતા પહેલા આ કારની તુલના કરો
કઈ કાર લેવી છે તે સંપૂર્ણ તમારી પસંદગી છે. તેમ છતાં જો તમે ઓછા ફ્યૂલ ખર્ચ અને સારી માઇલેજને પ્રાથમિકતા આપો છો તો આ પાંચ વિકલ્પ તમારા માટે ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે.