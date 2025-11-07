2025માં પણ આ ગાડીઓનો દબદબો: જાણો ભારતની ટોપ 5 સૌથી વધુ એવરેજ આપતી ડીઝલ કાર
Top Diesel Cars 2025 India: જો તમે વધારે માઇલેજ અને ઓછા ખર્ચવાળી કાર શોધી રહ્યા છો, તો અહીં જાણો ભારતની 2025ની ટોપ 5 સૌથી વધુ માઇલેજ આપતી ડીઝલ કારો કઈ છે અને તેમનું માઇલેજ કેટલું છે.
Top Diesel Cars 2025 India: વર્ષ 2025માં જ્યારે મોટાભાગની કંપનીઓ ઇલેક્ટ્રિક અને હાઇબ્રિડ વાહનો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે, ત્યારે પણ ડીઝલ એન્જિન તેનું સ્થાન જાળવી રહ્યું છે. લાંબા અંતરની મુસાફરી કરનારાઓ, ઇન્ટરસિટી કમ્યુટર્સ અથવા હાઇવે ટ્રાવેલર્સ માટે ડીઝલ કાર્સ આજે પણ સૌથી ભરોસાપાત્ર વિકલ્પ છે. આ કારોની વિશેષતા છે: દમદાર ટોર્ક, લાંબા અંતરે ઓછો ખર્ચ, અને શાનદાર માઇલેજ.
જો તમે પણ વધુ માઇલેજવાળી કાર ખરીદવા માંગો છો, તો ચાલો જાણીએ ભારતની ટોપ 5 સૌથી વધુ ફ્યુઅલ-એફિશિયન્ટ ડીઝલ કારો, જે ARAI ના સત્તાવાર માઇલેજ આંકડાઓ પર આધારિત છે.
1. Tata Nexon - માઇલેજ: 24.08 kmpl સુધી...
Tata Nexon તેની દમદાર ડિઝાઇન અને સુરક્ષા માટે જાણીતી છે. તેનું 1.5-લિટર ડીઝલ એન્જિન 6-સ્પીડ AMT ગિયર બોક્સ સાથે આવે છે અને 24.08 kmpl સુધીનું માઇલેજ આપે છે. Nexon ને 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મળેલું છે અને તે તેની કેટેગરીની સૌથી એફિશિયન્ટ SUV માનવામાં આવે છે. આ તે લોકો માટે ઉત્તમ વિકલ્પ છે જેઓ સુરક્ષા અને બચત બંને ઈચ્છે છે.
2. Mahindra XUV 3XO - માઇલેજ: 21.2 kmpl સુધી
મહિન્દ્રાની નવી XUV 3XO નામની જેમ જ બોલ્ડ અને સ્માર્ટ છે. આ કોમ્પેક્ટ SUVમાં 1.5-લિટર ટર્બોડીઝલ CRDe એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે 6-સ્પીડ AMT ગિયરબોક્સ સાથે 21.2 kmpl સુધીનું માઇલેજ આપે છે. જો તમે એક સ્ટાઇલિશ, દમદાર અને ફ્યુઅલ બચાવનારી SUV ઈચ્છો છો, તો XUV 3XO જરૂર જોવા જેવી છે. તેમાં પર્ફોર્મન્સ અને એફિશિયન્સીનું ઉત્તમ સંતુલન મળે છે.
3. Tata Altroz - માઇલેજ: 23.64 kmpl સુધી
Tata Altroz આજે પણ ભારતની એકમાત્ર પ્રીમિયમ હેચબેક છે જેમાં ડીઝલ એન્જિનનો વિકલ્પ મળે છે. તેનું 1.5-લિટર Revotorq એન્જિન 23.64 kmplનું શાનદાર માઇલેજ આપે છે. Altroz માત્ર માઇલેજમાં જ સારી નથી, પરંતુ તેની 5-સ્ટાર GNCAP સેફ્ટી રેટિંગ તેને પરિવારો માટે એક સુરક્ષિત વિકલ્પ પણ બનાવે છે. જે લોકો કોમ્પેક્ટ સાઈઝમાં ડીઝલની વ્યવહારિકતા ઈચ્છે છે, તેમના માટે આ હજુ પણ શ્રેષ્ઠ પસંદગી છે.
4. Kia Sonet -માઇલેજ: 24.1 kmpl સુધી
આ યાદીમાં ટોપ પોઝિશન પર છે Kia Sonet, જે ભારતની સૌથી વધુ માઇલેજ આપતી ડીઝલ કાર છે. તેનું 1.5-લિટર CRDi એન્જિન 6-સ્પીડ મેન્યુઅલ ટ્રાન્સમિશન સાથે આવે છે અને 24.1 kmpl સુધીનું માઇલેજ આપે છે. Sonet માત્ર ફ્યુઅલ એફિશિયન્ટ નથી, પરંતુ તેનું એન્જિન ટોર્કી અને ડ્રાઇવિંગમાં મજેદાર પણ છે. કોમ્પેક્ટ ડિઝાઇન, પ્રીમિયમ ફીચર્સ અને શાનદાર પર્ફોર્મન્સ સાથે આ કાર દેખાવમાં અને ચલાવવામાં બંનેમાં અસરકારક છે.
5. Hyundai Creta - માઇલેજ: 21.8 kmpl સુધી
ભારતની સૌથી લોકપ્રિય SUVs માંથી એક, Hyundai Creta, તેની શાનદાર ડિઝાઇન અને ભરોસાપાત્ર પર્ફોર્મન્સ માટે જાણીતી છે. તેનું 1.5-લિટર CRDi ડીઝલ એન્જિન 6-સ્પીડ મેન્યુઅલ ગિયરબોક્સ સાથે આવે છે, જે 21.8 kmpl સુધીનું માઇલેજ આપે છે. આ SUV ફેમિલી યુઝ માટે એકદમ પરફેક્ટ છે- કમ્ફર્ટ, ફીચર્સ અને માઇલેજ ત્રણેયનું શ્રેષ્ઠ કોમ્બિનેશન.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ભલે હવે ઇલેક્ટ્રિક અને હાઇબ્રિડ વાહનોનો યુગ છે, પરંતુ ડીઝલ એન્જિન હજી પણ લાંબા ડ્રાઇવર્સનો ફેવરિટ છે. આ કારો સાબિત કરે છે કે ડીઝલ માત્ર જૂનો વિકલ્પ નથી, પરંતુ સમજદારીભરી પસંદગી છે. ઓછો રનિંગ કોસ્ટ, વધુ માઇલેજ અને દમદાર પર્ફોર્મન્સ - આ જ કારણ છે કે ડીઝલ કારો 2025માં પણ પોતાનું મહત્વ જાળવી રાખી છે.
