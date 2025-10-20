Prev
દિવાળી ઓફરમાં સસ્તી થઈ ગઈ ટોપ-5 સેડાન કાર, ₹2.25 લાખ સુધીની બચતની તક!

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 20, 2025, 11:47 AM IST

ભારતમાં દિવાળીના તહેવાર પર ઘણા લોકો નવી કાર ખરીદતા હોય છે. જો તમે પણ દિવાળી પર નવી કાર ખરીદવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. આજે અમે તમને ભારતીય બજારમાં વેચાતી ટોપ 5 સેડાન કાર વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ જેના પર આ સમયે ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર મળી રહી છે. તેમાંથી કેટલાક મોડલ પર 2 લાખ રૂપિયાથી વધુનું ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે. આવો તેના વિશે વિસ્તારથી જણાવીએ.

સ્કોડા સ્લેવિયા સૌથી વધુ વેચાતું મોડેલ છે
આ તહેવારોની સિઝનમાં સ્કોડા સ્લેવિયા સૌથી વધુ વેચાતું મોડેલ છે. ખરીદદારો ₹2.25 લાખ સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ મેળવી શકે છે, જે આ મધ્યમ કદની સેડાનને વધુ આકર્ષક બનાવે છે. તે તેના દેખાવ, રેન્જ અને ટર્બોચાર્જ્ડ એન્જિન વિકલ્પો માટે જાણીતી છે. ફોક્સવેગન વર્ચસ પણ પાછળ નથી, ₹1.5 લાખ સુધીના ફાયદા સાથે.

ઑફર્સ તેમની કિંમતોમાં વધુ ઘટાડો કરે છે
બંને મધ્યમ કદના મોડેલો ઘણી સામાન્ય સુવિધાઓ શેર કરે છે અને સમાન MQB A0 IN પ્લેટફોર્મ પર આધારિત છે. આ ઑફર્સ મુખ્યત્વે બંને મોડેલોના 1.5-લિટર પેટ્રોલ વેરિઅન્ટ પર આધારિત છે. આ દિવાળી ઑફર્સ તેમના મૂલ્યમાં વધુ વધારો કરે છે, જે તેમને પ્રદર્શન અને આરામ શોધનારાઓ માટે એક ઉત્તમ વિકલ્પ બનાવે છે.

હોન્ડા સિટી સેડાન
હોન્ડાની સિટી સેડાન પણ આ તહેવારોમાં લોકોનું ધ્યાન પોતાના તરફ ખેંચી રહી છે. 1.27 લાખ સુધીની છૂટ આપી રહી છે. સિટી લાંબા સમયથી મિડ સાઇઝ સેગમેન્ટમાં એક બેંચમાર્ક રહી છે, પરંતુ તાજેતરમાં તેના વેચાણમાં ઘટાડો થયો છે. પેટ્રોલ અને હાઇબ્રિડ પાવરટ્રેન વિકલ્પની સાથે પણ શાનદાર સેડાનમાંથી એર છે. ખરીદાર આ ઓફર્સને આકર્ષક ફાઇનાન્સ સ્કીમ્સની સાથે જોડી શકે છે. જેનાથી સિડી એક શાનદાર વિકલ્પ બની જાય છે.

Honda Amaze પર ₹98,000 સુધીની બચત
નાની સેડાન શોધી રહેલા લોકો માટે, Honda Amaze ₹98,000 સુધીની બચત આપે છે. તેનું કોમ્પેક્ટ કદ, એન્જિન અને વૈભવી આંતરિક ભાગ તેને વ્યક્તિગત અને ટેક્સી ઉપયોગ માટે આદર્શ બનાવે છે. તેવી જ રીતે, Maruti Suzuki Ciaz, જોકે સત્તાવાર રીતે બંધ કરવામાં આવી છે, તે હજુ પણ પસંદગીના ડીલરશીપ પર ₹45,000 સુધીના લાભો સાથે વેચાણ પર છે.

Hyundai Aura અને Tata Tigor દિવાળી ઑફર્સ
Hyundai Aura અને Tata Tigor શ્રેષ્ઠ દિવાળી ઑફર્સમાંની એક છે. Aura ₹43,000 સુધીના ડિસ્કાઉન્ટ સાથે ઉપલબ્ધ છે, જ્યારે Tigor ₹30,000 સુધીના લાભો સાથે ઉપલબ્ધ છે. બંને સેડાન શહેરી અને શહેરી મુસાફરો માટે ઉપયોગી સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે, અને આ તહેવારોની મોસમ ડિસ્કાઉન્ટ તેમને બજેટ-સભાન ખરીદદારો માટે વધુ આકર્ષક બનાવે છે.
 

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
