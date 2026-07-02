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ભારતની 5 સૌથી સુરક્ષિત કાર, કિંમત માત્ર ₹5.50 લાખથી શરૂ, જાણો ફીચર્સ

જો નવી કાર ખરીદવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો માત્ર ફીચર્સ અને  માઇલેજ નહીં, તેની સેફ્ટી પણ જરૂર જુઓ. ભારતમાં ઘણી કારોને Bharat NCAP અને Global NCAP માં 5-સ્ટાર રેટિંગ હાસિલ કર્યું છે. જાણો કઈ કાર તમારા બજેટ અને સુરક્ષા બંને માટે સૌથી સારી સાબિત થઈ શકે છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 02, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 12:23 PM IST
ભારતની 5 સૌથી સુરક્ષિત કાર, કિંમત માત્ર ₹5.50 લાખથી શરૂ, જાણો ફીચર્સ
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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