/ભારતની 5 સૌથી સુરક્ષિત કાર, કિંમત માત્ર ₹5.50 લાખથી શરૂ, જાણો ફીચર્સ

જો તમે નવી કાર ખરીદવાની યોજના બનાવી રહ્યાં છો તો સુરક્ષા સૌથી મહત્વપૂર્ણ માપદંડ જોવો જોઈએ. ભારતમાં કોઈ કારની સુરક્ષાનું આકલન મુખ્ય રૂપથી Bharat NCAP અને Global NCAP ક્રેશ ટેસ્ટના આધાર પર કરવામાં આવે છે. જે કારોને એડલ્ટ અને ચાઇલ્ડ સેફ્ટીમાં 5-સ્ટાર રેટિગં મળે છે તેને સૌથી સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે. આ યાદીમાં Mahindra XEV 9e, Tata Safari, Tata Harrier, Mahindra XUV 3XO, Volkswagen Virtus અને Maruti Suzuki Dzire જેવા મોડલ સામેલ છે.
Mahindra XUV 3XO
Mahindra XUV 3XO ની કિંમત ₹7.54 લાખથી 14.88 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) વચ્ચે છે. આ એસયુવીને Bharat NCAP મા 5 સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મળ્યું છે. મજબૂત બોડી સ્ટ્રક્ચર અને સ્ટાન્ડર્ડ સેફ્ટી ફીચર્સ તેને પોતાની કેટેગરીની સૌથી સુરક્ષિત કારોમાં સામેલ કરે છે.
Mahindra XUV700 અને Tata Nexon
Mahindra XUV700 ની શરૂઆતી કિંમત 13.66 લાખ છે. તેને ક્રેશ ટેસ્ટમાં 5-સ્ટાર રેટિંગ મળ્યા છે. આ સિવાય તેમાં Level-2 ADAS જેવા એડવાન્સ સેફ્ટી ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે. તો ટાટા નેક્સોન ભારતીય બજારમાં પ્રથમ કાર રહી, જેણે Bharat NCAP અને Global NCAP બંનેમાં 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ હાસિલ કર્યું છે. તેની શરૂઆતી કિંમત આશરે 7.32 લાખ છે.
Tata Punch
Tata Punch ની શરૂઆતી કિંમત 5.50 લાખ છે. તે ભારતની સૌથી સસ્તી 5-સ્ટાર રેટિંગ ધરાવતી માઇક્રો એસયુવી છે. ઓછા બજેટમાં સુરક્ષા ઈચ્છતા ગ્રાહકો માટે આ એક મજબૂત વિકલ્પ છે.
Volkswagen Virtus અને Skoda Slavia
Volkswagen Virtus અને Skoda Slavia બંને મિડ-સાઇઝ સેડાન છે, જેની શરૂઆતી કિંમત આશરે 11.16 લાખ છે. આ બંને કારને Global NCAP માં 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મળ્યું છે. જર્મન એન્જિનિયરિંગ અને મજબૂત બોડી ક્વોલિટી તેને સુરક્ષાના મામલામાં ખાસ બનાવે છે.
Maruti Suzuki Dzire
Maruti Suzuki Dzire ની શરૂઆતી કિંમત ₹6.26 લાખ છે. તે NCAP ક્રેશ ટેસ્ટમાં 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ હાસિલ કરનારી મારૂતિ સુઝુકીની પ્રથમ કાર બની ગઈ છે. આ ઉપલબ્ધિ સાથે ડિઝાયરે કંપનીની સુરક્ષાના ક્ષેત્રમાં એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
નવી કાર ખરીદતા પહેલા આ વાતનું રાખો ધ્યાન
નવી કાર પસંદ કરવા સમયે કિંમત કે ડિઝાઇન જ નહીં પરંતુ તેના સેફ્ટી રેટિંગ અને સુરક્ષા ફીચર્સની પણ તુલના કરો. Bharat NCAP અને Global NCAP ના રેટિંગની સાથે તે પણ જુઓ કે કારમાં સ્ટાન્ડર્ડ 6 એરબેગ, Electronic Stability Control (ESC) અને ADAS જેવા એડવાન્સ સેફ્ટી ફીચર્સ ઉપલબ્ધ છે કે નહીં. તેનાથી તમે બજેટ અનુસાર વધુ સુરક્ષિત વિકલ્પ પસંદ કરી શકશો.