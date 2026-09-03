/22.89 KM માઇલેજ, 6 એરબેગ, કિંમત ₹6,27,000! આ છે દેશની સૌથી શાનદાર ઓટોમેટિક SUV

Best Affordable Automatic SUVs in India Under 10 Lakh: ઓટોમેટિક કાર ખરીદવા ઈચ્છો છો પરંતુ બજેટ વધુ નથી? ભારતીય બજારમાં હવે 6 લાખથી શરૂ થનારી ઘણી શાનદાર ઓટોમેટિક SUVs ઉપલબ્ધ છે. Nissan Magnite થી લઈને Renault Kiger, Tata Punch અને Maruti Fronx સુધી, આ ગાડીઓ કિંમત, માઇલેજ, ફીચર્સ અને સેફ્ટીના મામલામાં અલગ-અલગ વિકલ્પ આપે છે, જાણો ભારતની સૌથી સસ્તી ઓટોમેટિક એસયુવી કઈ છે અને તમારા બજેટમાં ક્યુ મોડલ સારૂ રહેશે.
Nissan Magnite: આ દેશની સૌથી સસ્તી સબ-કોમ્પેક્ટ ઓટોમેટિક એસયુવી છે, જેના એએમટી મોડલની એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹6,27,000 થી શરૂ થાય છે. બજારથી દેખાવમાં તેમાં પહોળા ક્રોમ ગ્રિલ, એગ્રેસિવ એલ-શેપ એલઈડી ડીઆરએલ અને શાનદાર મસ્કુલર સ્ટાન્સ મળે છે. કેબિનની અંદર લેગરૂમની સાથે મોડર્ન ડુઅલ-ટોન ડેશબોર્ડ આપવામાં આવ્યું છે, જે પાંચ સભ્યોના પરિવાર માટે આરામદાયક સ્પેસ પ્રદાન કરે છે.
મેગ્નાઇટમાં 8 ઇંચનું વાયરલેસ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, 7 ઇંચની ડિજિટલ ક્લસ્ટર, પુશ-બટન સ્ટાર્ટ અને ક્રૂઝ કંટ્રોલ જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે. પેસેન્જર સેફ્ટી માટે તેમાં 6 એરબેગ, ઈએસપી, ટ્રેક્શન કંટ્રોલ, ટીપીએમએસ અને 360 ડિગ્રી કેમેરા ઉપલબ્ધ છે. તેમાં 1.0-લીટર નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે, જે 5-સ્પીડ એએમટીથી લેસ છે. આ એન્જિન શહેર અને હાઈવે પર આશરે 19.7 કિમી પ્રતિ લીટરની શાનદાર માઇલેજ આપે છે.
Renault Kiger: આ પોતાની સ્પોર્ટી સ્ટાઇલિંગ અને બજેટ ફ્રેન્ડલી પેકેજિંગને કારણે લોકપ્રિય છે, જેના એએમટી વેરિએન્ટની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 6.99 લાખથી શરૂ થાય છે. એક્સટીરિયરમાં ટ્રાઈ-ઓક્ટા એલઈડી હેડલેમ્પ્સ, આકર્ષક રૂફ સ્પોઇલર અને હાઈ 205 મિમીનું ગ્રાઉન્ડ ક્લીયરન્સ તેને યૂથફુલ લુક પ્રદાન કરે છે. તેની કેબિન ખુબ એર્ગોનોમિક છે, જેમાં હાઈ-માઉન્ટેડ સેન્ટર કંસોલ, મોટું આર્મરેસ્ટ સ્ટોરેજ અને સેગમેન્ટ લીડિંગ 405 લીટરની મોટી બૂટ સ્પેસ મળે છે.
આ ગાડીમાં 8 ઇંચ ફ્લોટિંગ ટચસ્ક્રીન, 7 ઇંચ ડિજિટલ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ કંસોલ, વાયરલેસ સ્માર્ટફોન રેપ્લિકેશન, ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ અને પીએમ 2.5 એર પ્યૂરીફાયર આપવામાં આવ્યું છે. સેફ્ટી માટે 4 એરબેગ, રિયર વ્યૂ કેમેરા, ઈલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી પ્રોગ્રામ, હિલ અસિસ્ટ અને ટ્રેક્શન કંટ્રોલ ઉપલબ્ધ છે. આ કારમાં 19.5થી 20 કિમી સુધીની માઇલેજ મળે છે.
Tata Punch: આ ભારતીય બજારની સૌથી સુરક્ષિત અને વિશ્વાસપાત્ર માઇક્રો-એસયુવીમાંથી એક છે, જેના ઓટોમેટિક મોડલની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹7,74,990 છે. હેરિયર-ઇન્સ્પાયર્ડ ફ્રંટ લુક, 90-ડિગ્રી ખુલનાર ડોર અને બોડી ક્લેડિંગ તેને મજબૂત અને બોલ્ડ અપીલ આપે છે. તેનું ઈન્ટીરિયર પ્રીમિયમ ડુઅલ-ટોન ટેક્સચર, પહોળી સીટ્સ અને ફ્લેટ રિયર ફ્લોરની સાથે આવે છે.
સુવિધાઓ માટે તેમાં 10.25 ઇંચની મોટી ટચસ્ક્રીન, હર્મન સાઉન્ડ સિસ્ટમ, ઓટો ફોલ્ડિંગ ઓઆરવીએમ અને ક્રૂઝ કંટ્રોલ જેવા ઉપયોગી ફીચર્સ મળે છે. સેફ્ટીમાં આ કાર 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ, 6 એરબેગ, એબીએસની સાથે ઈબીડી, કોર્નર સ્ટેબિલિટી કંટ્રોલ અને રિયર વાઇપરથી લેસ છે. એન્જિનની વાત કરીએ તો તેમાં 1.2 લીટર 3-સિલિન્ડર રેવોટોન પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે, જે 5-સ્પીડ સ્માર્ટ એએમટીની સાથે આશરે 18.8 કિમી પ્રતિ લીટરની માઇલેજ આપે છે.
Maruti Suzuki Fronx: આ એક કૂપે-સ્ટાઇલ એસયુવી ક્રોસઓવર છે, જેમાં 1.2 લીટર એજીએસ (ઓટોમેટિક) મોડલની એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹8,24,900 થી શરૂ થાય છે. બહારથી તેમાં ગ્રાન્ડ વિટારા જેવી કનેક્ટેડ એલઈડી ટેલલાઇટ્સ, સ્લોપિંગ રૂફલાઇન અને બોલ્ડ ક્રોમ વિંગ ગ્રિલ જોવા મળે છે. તેની કેબિન સ્પેશિયસ અને પ્રીમિયમ જોવા મળે છે, જ્યાં ડુઅલ-ટોન બરગંડી-બ્લેક ડેશબોર્ડ ફિનિશ, સોફ્ટ ટચ પેન્ડિંગ અને ત્રણ એડલ્ટ માટે આરામદાયક રિયર સીટિંગ અરેન્જમેન્ટ ઉપલબ્ધ છે.
ફ્રોંક્સમાં 7 ઇંચની સ્માર્ટપ્લે પ્રો ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, વાયરલેસ એન્ડ્રોયડ ઓટો/એપલ કારપ્લે, ઓટો ક્લાઇમેટ કટ્રોલ અને સ્ટીયરિંગ કંટ્રોલ્સ જેવા કામના ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે. સેફ્ટી માટે 6 એરબેગ, હિલ હોલ્ડ અસિસ્ટ, રિયર સેન્સર અને ઈએસપી સામેલ છે. પાવર માટે તેમાં 1.2 લીટર 4- સિલિન્ડર ડુઅલજેટ પેટ્રોલ એન્જિન લાગેલું છે. તે 5-સ્પીડ એએમટી ગિયરબોક્સની સાથે આવે છે. તેમાં 22.89 કિમીની માઇલેજ મળે છે.