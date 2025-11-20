આ છે દેશની 5 સૌથી સસ્તી 7-સીટર કાર, કિંમત માત્ર 5.76 લાખથી શરૂ
જો તમે 15 લાખથી ઓછી કિંમતે લક્ઝુરિયસ 7-સીટર કાર ખરીદવા માંગતા હો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી છે. કારણ કે આ લેખમાં અમે તમને દેશની 5 સૌથી સસ્તી 7-સીટર કાર વિશે જણાવીશું.
જો તમારું બજેટ 15 લાખ સુધીનું છે અને તમે એવી કાર ઇચ્છતા હોવ જે તમારા આખા પરિવારને આરામથી સમાવી શકે, તો હવે તમારી પાસે માત્ર MPV જ નહીં પરંતુ સસ્તી 7-સીટર SUVનો પણ વિકલ્પ છે. પછી ભલે તે લોન્ગ ડ્રાઇવ માટે હોય, ફેમિલી ટૂર માટે હોય કે દૈનિક મુસાફરી માટે હોય, 7-સીટર કારની માંગ ઝડપથી વધી રહી છે. આ લેખમાં અમે તમને દેશની 5 સૌથી સસ્તી 7-સીટર કાર વિશે જણાવીશું.
Renault Triber, સૌથી સસ્તી 7-સીટર
Renault Triber 7-સીટર સેગમેન્ટમાં સૌથી સસ્તી કાર છે. તેની કિંમત 5.76 લાખથી શરૂ થાય છે અને 8.60 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) સુધી જાય છે. જો તમે બજેટમાં સારી 7-સીટર કાર શોધી રહ્યા છો, તો Renault Triber શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. આ કારમાં સ્લાઇડિંગ અને રિક્લાઇનિંગ મિડલ રોમાં છે. નવા અપડેટ કરાયેલા મોડેલમાં પ્રીમિયમ ડિઝાઇન છે. તે 1.0L પેટ્રોલ એન્જિન (72 PS) દ્વારા સંચાલિત છે. તે ભારતની સૌથી સસ્તી 7-સીટર છે.
Maruti Ertiga સૌથી વધુ વેચાતી 7-સીટર કાર
Maruti Ertiga દેશમાં સૌથી વધુ વેચાતી 7-સીટર કાર છે. Ertigaની કિંમત 8.80 લાખથી શરૂ થાય છે અને 12.94 લાખ સુધી જાય છે. Ertigaના પ્લેટફોર્મ પર બનેલી Rumionની કિંમત 10.44 લાખથી શરૂ થાય છે અને 13.62 લાખ સુધી જાય છે. Ertiga ભારતની સૌથી જાણીતી ફેમિલી કારમાંની એક છે. તે આરામદાયક સીટિંગ, મોટી બૂટ સ્પેસ, ફેક્ટરી-ફિટેડ CNG ટાંકી અને વિશ્વસનીય 1.5L પેટ્રોલ એન્જિન (103 PS) આપે છે. Toyota Rumion, એક રિબેજ્ડ વર્ઝન, ફેમિલી અને કેબ સેગમેન્ટ બંનેમાં ટોપની પસંદગી છે.
Maruti XL6 - Ertigaનું પ્રીમિયમ વર્ઝન
Maruti XL6 એ Ertigaનું પ્રીમિયમ વર્ઝન છે, જેની કિંમત 11.52 લાખથી શરૂ થાય છે અને 14.48 લાખ સુધી જાય છે. જો તમે Ertiga કરતાં વધુ પ્રીમિયમ ફીલ ઇચ્છતા હોવ, તો XL6 પરફેક્ટ છે. તે કેપ્ટન સીટ, પ્રીમિયમ ઇન્ટિરિયર, LED લાઇટ્સ અને અદ્યતન સુવિધાઓ સાથે 6-સીટર લેઆઉટ આપે છે. તે સમાન 1.5L પેટ્રોલ એન્જિન (103 PS) દ્વારા સંચાલિત છે. XL6 એ 7-સીટર વિકલ્પ છે જે આરામ અને ક્લાસ બંને આપે છે.
મહિન્દ્રા બોલેરો
મહિન્દ્રા બોલેરો એક મજબૂત પસંદગી છે. બોલેરોની કિંમત 7.99 લાખથી શરૂ થાય છે અને 9.69 લાખ સુધી જાય છે. દરમિયાન બોલેરો નીઓ 8.49 લાખથી શરૂ થાય છે અને 10.49 લાખ સુધી જાય છે. બોલેરો નીઓ પ્લસ 10.77 લાખથી શરૂ થાય છે અને 11.80 લાખ સુધી જાય છે. જો તમે મોટેભાગે ગ્રામીણ વિસ્તારો, નાના શહેરો અથવા ઉબડખાબડ રસ્તાઓ પર વાહન ચલાવતા હોવ, તો બોલેરો કરતાં વધુ સારો કોઈ વિકલ્પ નથી. તે મજબૂત બોડી અને 1.5L ડીઝલ એન્જિન ધરાવે છે. નીઓ પ્લસ 9-સીટર લેઆઉટ અને વધુ પાવર આપે છે.
સિટ્રોન એરક્રોસ
સિટ્રોન એરક્રોસ એક સસ્તી SUV છે જે 7-સીટર કોમ્બો ઓફર કરે છે. કિંમત 8.29 લાખથી શરૂ થાય છે અને 13.69 લાખ સુધી જાય છે. સિટ્રોન એરક્રોસ તેની કિંમત શ્રેણીમાં એકમાત્ર 7-સીટર કોમ્પેક્ટ SUV છે. તમે ત્રીજી રોને હટાવીને બૂટ સ્પેસ વધારી શકો છો. તે 1.2L ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન (110 PS) દ્વારા સંચાલિત છે. નવું એરક્રોસ X વર્ઝન વધુ સુવિધાઓ અને નવું ડેશબોર્ડ આપે છે. જે લોકો SUVનો દેખાવ અને MPV ઇચ્છે છે તેમના માટે આ એક સંપૂર્ણ વિકલ્પ છે.
