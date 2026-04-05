પરિવાર રહેશે સુરક્ષિત! આ છે દેશની સસ્તી CNG કાર, ક્રેશ ટેસ્ટમાં મળ્યું 5-સ્ટાર રેટિંગ
Bharat NCAP તરફથી કરવામાં આવેલા ક્રેશ ટેસ્ટમાં ટાટા પંચ સીએનજીને 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મળ્યું છે. તેવામાં તે ભારતની સૌથી સસ્તી અને સુરક્ષિત CNG કારમાંથી એક બની ચુકી છે.
જો તમે કોઈ એવી કાર શોધી રહ્યાં છો જે CNG પર ચાલવાની સાથે સુરક્ષિત પણ હોય તો તેવામાં Tata Punch CNG તમારા માટે શાનદાર વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. આ કાર એટલા માટે ખાસ છે કારણ કે તેમાં ઓછી કિંમતમાં શાનદાર સેફ્ટી મળે છે, જે સામાન્ય રીતે આ બજેટમાં મળતી નથી. ખાસ વાત છે કે આ કાર 5-સ્ટાર સેફ્ટીની સાથે આવે છે.
Bharat NCAP તરફથી કરવામાં આવેલા ક્રેશ ટેસ્ટમાં Tata Punch CNG ને 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મળ્યું છે. તેવામાં તે ભારતની સૌથી સસ્તી અને સુરક્ષિત CNG કારોમાંથી એક બની ચુકી છે. તેના ફીચર્સ અને એન્જિનની વાત કરીએ તો તેમાં 1.2 લીટરનું પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે, જે CNG ની સાથે કામ કરે છે. આ કાર રોજિંગા ઉપયોગ માટે સસ્તી માનવામાં આવે છે, કારણ કે CNG ને કારણે તેને ચલાવવાનો ખર્ચ પેટ્રોલ કરતા ઓછો આવે છે. આ સાથે ગાડીમાં મેનુઅલ અને ઓટોમેટિક જેવા વિકલ્પ પણ આપવામાં આવ્યા છે.
કેવી છે ડિઝાઇન અને ફીચર્સ?
આ કારની ખાસ વાત તેની ડિઝાઇન અને ફીચર્સ છે. ટાટા પંચ દેખાવમાં એક નાની SUV જેવી લાગે છે, જેમાં ઊંચુ ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ મળે છે. તેમાં તમને ટચસ્ક્રીન, ડિજિટલ ડિસ્પ્લે, કનેક્ટેડ કાર ટેક્નોલોજી અને ઘણા મોડર્સન ફીચર્સ મળે છે, જે આ બજેટમાં તેને ખાસ બનાવે છે.
આ કાર ભારતમાં સસ્તી રેન્જમાં આવે છે, જેની શરૂઆતી કિંમત લગભગ 5થી 6 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) ની આસપાસથી શરૂ થાય છે અને અલગ-અલગ વેરિએન્ટ પ્રમાણે વધે છે. તેથી આ કાર તે લોકો માટે સારો વિકલ્પ છે જે ઓછા બજેટમાં મજબૂત, સુરક્ષિત અને માઇલેજવાળી સીએનજી કાર ખરીદવા ઈચ્છે છે.
એક ભારે ટ્રક સાથે ટાટા પંચની ટક્કર
ક્રેશ ટેસ્ટ માટે ટાટાની નવી પંચની ટક્કર કોઈ સામાન્ય કાર સાથે નહીં પરંતુ એક ટ્રક સાથે કરાવવામાં આવી. ટ્રકની જોરદાર ટક્કર બાદ ટાટા પંચને માત્ર બોનેટના ભાગમાં જ નુકસાન પહોંચ્યું અને ત્યાં સુધી સીમિત રહ્યું, જ્યારે બોનેટની પાછળનો ભાગ સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત રહ્યો. ટેસ્ટ દરમિયાન ટક્કર બાદ ગાડીમાં બેસાડવામાં આવેલા ડમી પણ સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત હતા.
