25 kmpl માઇલેજ, 360 ડિગ્રી કેમેરા અને 5 સ્ટાર રેટિંગ, લોકોના દિલો પર રાજ કરે છે મારૂતિની આ કાર, કિંમત માત્ર 6.26 લાખ
Maruti Best Selling Car: દેશમાં ઘણી કાર વેચાઈ રહી છે, પરંતુ મારૂતિની એક કાર છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી બેસ્ટ સેલિંગ કાર બનેલી છે. આ કાર માત્ર 6.26 લાખની શરૂઆતી કિંમતમાં આવે છે અને પોતાના સેગમેન્ટમાં શાનદાર ફીચર્સ આપે છે. લાંબી સમય દરમિયાન આ કાર ખૂબ આરામદાયક માનવામાં આવે છે.
- ફેબ્રુઆરી મહિનામાં 19326 લોકોએ ખરીદી ડિઝાયર
- ઓછા બજેટમાં શાનદાર ફીચર સાથે આવે છે સુઝુકી ડિઝાયર
- 25 kmpl માઇલેજ, 360 ડિગ્રી કેમેરા સાથે મળશે આ ફીચર
Most Popular Car: ભારતમાં દર મહિને લાખો ગાડીઓનું વેચાણ થાય છે, કોઈ કાર ટોપ સેલિંગ બને છે તો કોઈને ઓછા ગ્રાહક મળે છે. પરંતુ એક કાર એવી છે જે ઘણા સમયથી લોકોની ફેવરેટ બનેલી છે. આ સાથે તેનું નામ છેલ્લા ઘણા મહિનાથી દેશની સૌથી વધુ વેચાતી ગાડીઓમાં સામેલ છે. અમે વાત કરી રહ્યાં છીએ મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયરની. આ કાર 25 kmpl ની માઇલેજ આપે છે અને 360 ડિગ્રી કેમેરા અને 5 સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ સાથે આવે છે. તેને દેશની સૌથી આરામદાયક કારમાંથી એક માનવામાં આવે છે. તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 6.26 લાખથી શરૂ થાય છે, જેનાથી તે મિડક ક્લાસ લોકોના બજેટમાં આવી જાય છે. આવો તેની ખાસિયત વિશે તમને જણાવીએ.
કંપનીની ટોપ સેલિંગ
મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયરની માંગ એટલી છે કે છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી આ કાર કંપનીની ટોપ સેલિંગ બનેલી છે. ફેબ્રુઆરી 2026મા તેના સૌથી વધુ યુનિટ વેચાયા. સેલ્સ રિપોર્ટ પ્રમાણે ફેબ્રુઆરી મહિનામાં આ કારને કુલ 19326 લોકોએ ખરીદી. પાછલા વર્ષ એટલે કે ફેબ્રુઆરી 2025ના મુકાબલે તેના વેચાણમાં 31 ટકાનો ગ્રોથ છે. ફેબ્રુઆરી મહિનામાં કંપનીના કુલ વેચાણમાં તેની ભાગીદારી 12 ટકા છે.
લોકોને ખૂબ પસંદ આવે છે ડિઝાયર
ડિઝાયરના ડાયમેન્શન્સની વાત કરીએ તો તેની લંબાઈ 3995 mm, પહોળાઈ 1735 mm અને ઊંચાઈ 1525 mm છે. તેની કેબિનમાં જગ્યા વધુ છે. હેડરૂમ અને લેગરૂમ બંને વધુ છે, જેનાથી લાંબા લોકો પણ તેમાં સરળતાથી બેસી શકે છે. આ સાથે તેમાં અનુકૂળ સીટ્સ આપવામાં આવી છે. આ કારમાં પાંચ લોકો સરળતાથી બેસી શકે છે અને સામાન રાખવા માટે 382 લીટરની બૂટસ્પેસ આપવામાં આવી છે. તેનું ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ 163 mm છે અને વ્હીલ બેસ 2450 mm છે.
ડિઝાયરની ખાસિયતો...
સેડાન સેગમેન્ટમાં આવતી ડિઝાયર એક ફીચર લોડેડ કાર છે અને તે સસ્તી કિંમતમાં પણ આવે છે. તેમાં જરૂરિયાત અને સુવિધાના દરેક જરૂરી ફીચર આપવામાં આવ્યું છે. તેમાં સનરૂફ આપવામાં આવ્યું છે, જેનાથી બહારની રોશની અંદર આવે છે. કારમાં 15 ઇંચના એલોય વ્હીલ્સ આપવામાં આવ્યા છે. આ સાથે તેમાં હાઇટ એડજસ્ટ થનારી ડ્રાઇવર સીટ, ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, રિયર એસી વેન્ટ્સ, ક્રૂઝ કંટ્રોલ, રિયર પાર્કિંગ સેન્સર, ઈલેક્ટ્રોનિક બૂટ, એલઈડી ડીઆરએલ્સ, એલઈડી હેન્ડલેમ્પ્સ અને એલઈડી ફોગ લેમ્પ્સ આપવામાં આવ્યા છે. સેફ્ટી માટે કારમાં 6 એરબેગ, એબીએસ, ઈબીડી, ઈએસસી, સેન્ટ્રલ લોકિંગ, ટાયર પ્રેશર મોનિટરિંગ સિસ્ટમ, હિલ અસિસ્ટ, 360 ડિગ્રી કેમેરા, 5 સ્ટાર રેટિંગ અને ADAS ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે.
એન્જિન, વેરિએન્ટ અને કિંમત
ડિઝાયરમાં કંપનીએ 1197 cc નું 3 સિલિન્ડર પેટ્રોલ એન્જિન આપ્યું છે, જે 80bhp નો પાવર 111.7Nm નો ટોર્ક આપે છે. આ કાર પેટ્રોલ એન્જિનની સાથે ઓટોમેટિક અને મેનુઅલ ટ્રાન્શમિશનમાં આવે છે. આ સાથે તેનું એક સીએનજી મોડલ પણ આપે છે. આ કાર મુખ્ય રૂપથી ચાર વેરિએન્ટમાં ઉપલબ્ધ છે, જેના નામ LXi, VXi, ZXi, અને ZXi+છે. તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 6.26 લાખથી શરૂ થઈ ટોપ મોડલ માટે 9.31 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે.
