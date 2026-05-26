/₹4.99 લાખની આ કાર સામે બલેનો, સ્વિફ્ટ, i20 પણ ફેલ! વેચાણમાં બની નંબર-1, 33 km ની છે માઇલેજ

ભારતીય ઓટો માર્કેટમાં SUVs ના વધી રહેલા વેચાણ વચ્ચે હેચબેક કારનો દબદબો યથાવત છે. આજે અમે તમને એપ્રિલ 2026મા વેચાયેલી ટોપ-10 હેચબેક કાર વિશે જણાવીશું.
ભારતીય માર્કેટમાં હેચબેક કારનો જલવો હંમેશા યથાવત રહ્યો છે. પાછલા મહિને એટલે કે એપ્રિલ 2026 માં આ સેગમેન્ટના વેચાણમાં મારૂતિ સુઝુકી વેગનઆરે ટોપ પોઝીશન હાસિલ કરી છે. મારૂતિ વેગનઆરને પાછલા મહિને કુલ 18648 નવા ગ્રાહક મળ્યા. આ દરમિયાન વાર્ષિક આધાર પર વેગનઆરના વેચાણમાં 39.03 ટકાનો શાનદાર વધારો થયો છે. જ્યારે એક વર્ષ પહેલા એપ્રિલ 2025મા આ આંકડો 13413 યુનિટ્સ હતો. આવો જાણીએ દેશની 10 સૌથી વધુ વેચાતી હેચબેક કારોના વેચાણ વિશે વિસ્તારથી.
બીજા નંબર પર રહી બલેનો
વેચાણના આ લિસ્ટમાં બીજા નંબર પર મારૂતિ સુઝુકી બલેનો રહી. મારૂતિ બલેનોએ આ દરમિયાન 38.89 ટકાના વાર્ષિક વધારા સાથે કુલ 18303 યુનિટ્સ કારનું વેચાણ કર્યું છે. જ્યારે ત્રીજા સ્થાન પર વેચાણના લિસ્ટમાં મારૂતિ સુઝુકી સ્વિફ્ટ રહી. મારૂતિ સ્વિફ્ટે આ દરમિયાન વાર્ષિક આધાર પર 22.18 ટકાના વધારા સાથે 17829 યુનિટ્સ કારનું વેચાણ કર્યું છે.
ચોથા નંબર પર રહી મારૂતિ અલ્ટો
બીજીતરફ વેચાણના લિસ્ટમાં ચોથા નંબર પર મારૂતિ સુઝુકી અલ્ટો રહી છે. મારૂતિ અલ્ટોએ આ દરમિયાન 93.65 ટકાના વાર્ષિક વધારા સાથે કુલ 10856 યુનિટ્સનું વેચાણ કર્યું છે. જ્યારે પાંચમાં સ્થાને વેચાણના લિસ્ટમાં હ્યુન્ડઈ i20 રહી. આ દરમિયાન i20 ના 5624 યુનિટ્સનું વેચાણ થયું છે.
ટાટા ટિયાગોને લાગ્યો ઝટકો
વેચાણના આ લિસ્ટમાં છઠ્ઠા સ્થાને ટાટા ટિયાગો રહી. આ દરમિયાન ટિયાગોના 5488 યુનિટ્સનું વેચાણ થયું છે. જ્યારે સાતમાં નંબરે મારૂતિ એસ-પ્રેસોના 5210 યુનિટ્સ કારનું વેચાણ થયું છે. વેચાણના આ લિસ્ટમાં આઠમાં નંબર પર i10 નિઓસ રહી. કુલ 4149 ગ્રાહકોએ આ કાર ખરીદી હતી. જ્યારે નવમાં સ્થાને આ લિસ્ટમાં ટોયોટા ગ્લેન્ઝા રહી. કુલ 3360 ગ્રાહકોએ ગ્લેન્ઝા ખરીદી હતી. જ્યારે ટાટા અલ્ટ્રોઝ 10મા સ્થાને રહી. જેના કુલ 2586 યુનિટ્સ કારનું વેચાણ થયું હતું.
આ છે કારની કિંમત
મારૂતિ સુઝુકી વેગનઆરમાં 1.0 લીટર K-સિરીઝ એન્જિન અને બીજું 1.2 લીટર એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે. આ કારમાં 5-સ્પીડ મેનુઅલ અને ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ ઉપલબ્ધ છે. આ કાર પોતાની માઇલેજ માટે જાણીતી છે. પેટ્રોલમાં લગભગ 23.56થી 25.19 કિમી અને સીએનજી વેરિએન્ટમાં 33.47 કિમી/કિલો સુધીની માઇલેજ મળે છે. ભારતીય માર્કેટમાં તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત લગભગ 4.99 લાખથી શરૂ થઈને 7.45 લાખ સુધી જાય છે.