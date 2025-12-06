Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

આ SUVs પર શાનદાર ઓફર, મળી રહ્યું છે 3.25 લાખ સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ, જલ્દી ઉઠાવો લાભ

જો તમારું બજેટ ₹15 લાખની આસપાસ હોય, તો આ મહિને Honda Elevate પર ₹1.76 લાખ સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ ઉપલબ્ધ છે. દરમિયાન, સસ્તી SUV શોધી રહેલા લોકો માટે, Nissan Magnite પર ₹1.36 લાખ સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ ઉપલબ્ધ છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 06, 2025, 11:31 AM IST

Trending Photos

આ SUVs પર શાનદાર ઓફર, મળી રહ્યું છે 3.25 લાખ સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ, જલ્દી ઉઠાવો લાભ

વર્ષ 2025નો છેલ્લો મહિનો ચાલી રહ્યો છે અને આ તકનો ફાયદો ઉઠાવતા લગભગ દરેક કાર કંપનીએ ગ્રાહકો માટે જબરદસ્ત ઓફર્સની જાહેરાત કરી છે. દર વર્ષની જેમ જાન્યુઆરીમાં કિંમતો વધવાની આશા છે. તેથી ડિસેમ્બરમાં કાર ખરીદનારા માટે સૌથી સારો મહિનો માનવામાં આવે છે. ખાસ કરી એસયુવી સેગમેન્ટમાં આ વખતે રેકોર્ડ સ્તર પર છૂટ મળી રહી છે, જેમાં કેટલાક મોડલ્સ પર સીધો 3 લાખથી વધુનો ફાયદો મળી રહ્યો છે. જો તમે લાંબા સમયથી નવી એસયુવી ખરીદવાની યોજના બનાવી રહ્યાં છો તો આ સમય તમારા માટે પરફેક્ટ સાબિત થઈ શકે છે.

સ્કોડા કુશાક પર સૌથી મોટી ઓફર
આ વખતે સૌથી ધમાકેદાર ડિસ્કાઉન્ટ સ્કોડા કુશાક પર મળી રહ્યું છે. કંપની આ લોકપ્રિય મિડ-સાઇઝ એસયુવી પર 3.25 લાખ રૂપિયા સુધીની ઓફર આપી રહી છે. કુશાકમાં 1.0 લીટર અને 1.5 લીટર ટર્બો-પેટ્રોલના દમદાર એન્જિન મળે છે, જે પોતાના પરફોર્મંસ અને ડ્રાઇવિંગ અનુભવ માટે જાણીતા છે. ત્યારબાદ સારી ઓફરના લિસ્ટમાં જીપ કમ્પાસ સામેલ છે, જેના પર 2.25 લાખ રૂપિયા સુધીની છૂટ મળી રહી છે. તેની 2.0 લીટર ડીઝલ એન્જિન અને 4WD ક્ષમતા તેને આ સેગમેન્ટમાં મજબૂત વિકલ્પ બનાવે છે. તો ફોક્સવેગન ટાઇગુન પણ આ મહિને 5 લાખના ડિસ્કાઉન્ટમાં ઉપલબ્ધ છે, જે કુશાકની જેમ ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિન સાથે આવે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

મિડ-બજેટ સેગમેન્ટમાં પણ શાનદાર ઓફર
જો તમારું બજેટ ₹15 લાખની આસપાસ હોય, તો આ મહિને Honda Elevate ₹1.76 લાખ સુધીના ડિસ્કાઉન્ટ સાથે એક આકર્ષક ડીલ સાબિત થઈ શકે છે. સસ્તી SUV ઇચ્છતા લોકો માટે, Nissan Magnite ₹1.36 લાખ સુધીના ડિસ્કાઉન્ટ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તેને તેના સેગમેન્ટમાં શ્રેષ્ઠ મૂલ્ય-માટે-મની ડીલ્સમાંની એક બનાવે છે.

ઓફ-રોડ ઉત્સાહીઓમાં પ્રિય, Maruti Suzuki Jimny પણ પાછળ નથી. તે ₹1 લાખ સુધીના રોકડ ડિસ્કાઉન્ટ સાથે ઉપલબ્ધ છે. વધુમાં, Kia Cyros અને MG Hector ₹90,000 સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરી રહી છે.

નાની SUV માં પણ શાનદાર બચત
જો તમે કોમ્પેક્ટ એસયુવી ખરીદવા ઈચ્છો છો તો હ્યુન્ડાઈ એક્સટર પર 85000 સુધીની બચત સંભવ છે. આ કાર પોતાના ફીચર્સ, સેફ્ટી અને માઇલેજને કારણે ફેમેલી ખરીદદારોમાં લોકપ્રિય છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Skoda Kushaq Discount 2025Jeep Compass Discount 2025

Trending news