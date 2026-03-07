20 KM માઇલેજ, 6 એરબેગ અને એડવાન્સ ફીચર્સ! આ 7-સીટર MPV ના ભાવમાં ઘટાડો

Prev
Toyota એ પોતાની 7 સીટર એમપીવી Rumion ના નવા બેઝ વેરિએન્ટ E MT ન્યૂડ્રાઇવને 9.55 લાખમાં લોન્ચ કર્યું છે.  Rumion ની ડિઝાઇન ઇનોવા હાઇક્રોસ જેવી છે. તેમાં 1.5 લીટર કે-સિરીઝ પેટ્રોલ એન્જિન છે. આવો તેની કિંમત અને ફીચર્સ વિશે જાણીએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 07, 2026, 02:43 PM IST
  • કંપનીએ નવું બેઝ વેરિએન્ટ E MT ન્યૂડ્રાઇવ લોન્ચ કર્યું
  • માત્ર 9.55 લાખ રૂપિયા છે એક્સ-શોરૂમ કિંમત
  • કારમાં મળશે શાનદાર ફીચર્સ, માઇલેજમાં પણ દમદાર

Toyota એ પોતાની પોપુલર 7-સીટર એમપીવી Rumion ને વધુ સસ્તી બનાવી દીધી છે. કંપનીએ નવું બેઝ વેરિએન્ટ E MT ન્યૂડ્રાઇવ લોન્ચ કર્યું છે, જેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત માત્ર 9.55 લાખ છે. આ પહેલા બેઝ મોડલ S ની કિંમત ₹10.51લાખ હતી. એટલે કે હવે લગભગ 95 હજારથી 1 લાખ રૂપિયા સુધીની બચત થશે.

હવે રેન્જ ₹9.55 લાખ (E MT) થી શરૂ થઈ ₹13.86 લાખ (V AT) સુધી ઉપલબ્ધ છે. આ ફેરફાર ઘણા રાજ્યોમાં રોડ ટેક્સ પણ ઓછો કરશે અને ફેમિલી કાર ખરીદનાર માટે આ વેલ્યુ ફોર મની ઓફર બની ગઈ છે. આવો તેની ડિઝાઇન, ફીચર્સ, સેફ્ટી, એન્જિન અને માઇલેજ ડિટેલ પર એક નજર કરીએ.

ડિઝાઇન અને ડાયમેન્શન
ટોયોટા રૂમિયન નાની ઇનોવા હાઇક્રોસ જેવો પ્રીમિયમ લુક રાખે છે. ફ્રંટમાં ક્રોમ સરાઉન્ડવાળી ગ્રિલ, પ્રોજેક્ટર હેલોઝન હેન્ડલેમ્પ્સ અને LED ટેલ લેમ્પ્સ તેને આકર્ષક બનાવે છે. 15 ઇંચ સ્ટીલ વ્હીલ કેપ્સ (બેઝમાં) કે ટૂ-ટોન મશીન્ડ અલોય વ્હીલ્સ (ટોપમાં), બોડી કલર્ડ ORVM અને ક્રોમ ગર્નિશની સાથે સાઇડ પ્રોફાઇલ ક્લીન અને ફેમિલી  ફ્રેન્ડલી છે. ગાડીની લંબાઈ 4460 mm, પહોળાઈ 1735 mm, ઊંચાઈ 1690 mm અને વ્હીલબેઝ 2740 mm છે, જે સ્પેશિયસ કેબિન અને સારી સ્ટેબિલિટી આપે છે.

કેબિન અને કમ્ફર્ટ
તેની ઈન્ટીરિયર સ્પેશિયસ અને પ્રેક્ટિકલ છે. ડુઅલ ટોન બેઝ બ્લેક થીમની સાથે પ્રીમિયમ ફીલ મળે છે. 7-સીટર લેઆઉટમાં સેકેન્ડ રો 60:40 સ્પ્લિટ સ્લાઇડ તથા રિક્લાઇન અને થર્ડ રો 50:50 ફોલ્ડેબલ છે. એડજસ્ટેબલ હેડરેસ્ટ, ફ્લેક્સિબલ લોગેજ સ્પેસ અને ફ્લેટ ફોલ્ડની સાથે ફેમિલી ટ્રિપ માટે પરફેક્ટ છે. હાયર વેરિએન્ટ્સમાં મેટાલિક ટીક વુડ ફિનિશ ડેશબોર્ડ અને હાઇટ એડજેસ્ટેબલ ડ્રાઇવર સીટ કમ્ફર્ટ વધારે છે.

ફીચર્સ અને સેફ્ટી
ફીચર્સમાં બેઝ E વેરિએન્ટમાં બેઝિક રાખવામાં આવ્યા છે. તેમાં મેનુઅલ એસી, પાવર વિન્ડોઝ અને ટિલ્ટ સ્ટીયરિંગની સાથે ખરીદી શકાય છે, પરંતુ G વેરિએન્ટથી 17.78 cm સ્માર્ટપ્લે કાસ્ટ ટચસ્ક્રીન, વાયરલેસ એન્ડ્રોયડ, ઓટો-એપલ કારપ્લે, સ્ટીયરિંગ માઉન્ટેડ કંટ્રોલ, ઓટો એસી, રિયર એસી વેન્ટ્સ અને પુશ બટન જેવા સ્ટાર્ટ મળે છે. ટોપ વેરિએન્ટમાં ક્રૂઝ કંટ્રોલ, પેડલ શિફ્ટર્સ અને ટોયોટા i-Connect જેવી સુવિધા મળે છે.

સેફ્ટી વધુ મજબૂત થઈ ગઈ છે. આ સાથે બધા વેરિએન્ટમાં 6 એરબેગ (ડુઅલ ફ્રંટ+ સાઇડ + કર્ટેન) સ્ટાન્ડર્ડ છે. કંપની તેને  ABS ની સાથે EBD, ESP, હિલ હોલ્ડ, ISOFIX ચાઇલ્ડ સીટ એન્કર, રિયર પાર્કિંગ સેન્સર્સ, હાઈ સ્પીડ એલર્ટ અને હિયરટેક પ્લેટફોર્મ પર ડેવલોપ કરી વેચે છે.

એન્જિન અને માઇલેજ
તેમાં 1.5 લીટર K-સિરીઝ પેટ્રોલ (1462 cc) એન્જિન મળે છે, જે 103PS પાવર અને 139 Nm ટોર્ક પ્રોડ્યુસ કરે છે. આ 5-સ્પીડ મેનુઅલ કે 6-સ્પીડ ઓટો ટ્રાન્સમિશનની સાથે ઉપલબ્ધ છે. NeoDrive ટેક્નોલોજીની સાથે માઇલેજ પેટ્રોલ MTમાં 20.51 kmpl અને AT માં 20.30 kmpl (ARAI) ની સાથે CNG વેરિએન્ટમાં (S MT) 26.11 km/kg  છે. ઓછા મેન્ટેનન્સ અને ઈ-સીએનજી ઓપ્શન તેને શહેર અને હાઈવે બંને પર ચલાવવા માટે સારો વિકલ્પ બનાવે છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે

Toyota Rumion

