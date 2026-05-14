/ક્રેશ ટેસ્ટમાં ફેલ થઈ Toyota ની આ કાર, સેફ્ટીમાં મળ્યા 0 સ્ટાર, ખરીદતા પહેલા જાણો વિગત

ટોયોટા સ્ટારલેટને ગ્લોબલ NCAP ક્રેશ ટેસ્ટમાં એડલ્ટ સેફ્ટી માટે 0-સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું છે. આ કાર હકીકતમાં ભારતમાં વેચાતી Maruti Suzuki Baleno અને Toyota Glanza નું રીબેઝ્ડ વર્ઝન છે.
હવે કાર ખરીદવા સમયે લોકો માત્ર માઇલેજ અને ફીચર્સ જ નહીં, પરંતુ તેના સેફ્ટી રેટિંગ પર પણ ખાસ ધ્યાન આપી રહ્યાં છે. તેવામાં જો કોઈ જાણીતી કારને ક્રેશ ટેસ્ટમાં ખરાબ રેટિંગ મળી જાય તો ગ્રાહકો માટે તે ચિંતાની વાત બની જાય છે. તાજેતરમાં Toyota ની એક કારે સેફ્ટી ટેસ્ટમાં ખરાબ પ્રદર્શન કર્યું છે. ખાસ વાત છે કે આ કાર ભારતમાં ખુબ પોપુલર Maruti Suzuki Baleno પર બેસ્ડ છે.
રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે Toyota Starlet ને ગ્લોબલ NCAP ક્રેશ ટેસ્ટમાં એડલ્ટ સેફ્ટી માટે 0-સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું છે. આ કાર હકીકતમાં ભારતમાં વેચાતી Maruti Suzuki Baleno અને Toyota Glanza રીબેઝ્ડ વર્ઝન છે, જેને સાઉથ આપ્રિકાની બજારમાં સ્ટારલેટના નામે વેચવામાં આવે છે. આ કારનું નિર્માણ ભારતમાં કરવામાં આવે છે અને પછી તેને એક્સપોર્ટ કરવામાં આવે છે.
કાર સુરક્ષિત નહીં
ક્રેશ ટેસ્ટમાં સૌથી મોટો ઝટકો એડલ્ટ પેસેન્જર સુરક્ષાને લાગ્યો છે. ટેસ્ટ દરમિયાન કારમાં બેઠેલા ડ્રાઇવર અને આગળ બેઠેલા યાત્રીને પર્યાપ્ત સુરક્ષા મળી શકી નહીં. રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું કે કારના બોડી શેલ અસ્થિર છે, એટલે કે ભારે ટક્કર દરમિયાન કારનું સ્ટ્રક્ચર વધુ સુરક્ષિત માનવામાં આવ્યું નહીં. આ સિવાય સાઇડ ઇમ્પેક્ટમાં પણ સુરક્ષા નબળી રહી. કારમાં માત્ર બે એરબેગ અને ESC જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે, આ સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ પર્યાપ્ત સાબિત થયા નહીં.
જોકે બાળકોની સુરક્ષાના મામલામાં કારનું પ્રદર્શન થોડું સારૂ રહ્યું. ચાઇલ્ડ સેફ્ટી માટે તેને 3-સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું છે. ટેસ્ટ દરમિયાન ત્રણ વર્ષના ડમી બાળકનું માથુ આંતરિક ભાગમાં ટકરાયું, જેનાથી તે સ્પષ્ટ થયું કે બાળકો માટે પણ સુરક્ષા સંપૂર્ણ રીતે મજબૂત નથી.
ગ્લોબલ NCAP એ તે પણ જણાવ્યું કે ટેસ્ટિંગ દરમિયાન ટોયોટાએ જાણકારી આપી હતી કે સાઉથ આફ્રિકામાં વેચાતા નવા અપડેટેડ મોડલમાં સુરક્ષાના ફીચર્સ જોડવામાં આવી રહ્યાં છે. તેમાં સાઇડ અને કર્ટેન એરબેગ જેવા ફીચર્સ સામેલ હશે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું કે અપડેટેડ મોડલનો પણ જલ્દી ટેસ્ટ કરવામાં આવશે, જેથી ગ્રાહકોને સાચી તુલના મળી શકે.
સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા શરૂ
તેવામાં સોશિયલ મીડિયા અને કાર લવર્સ વચ્ચે ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે. રેડિટ પર ઘણા યુઝર્સે સવાલ ઉઠાવ્યો કે આખરે એક પ્લેટફોર્મ પર બનેલી કાર અલગ-અલગ NCAP ટેસ્ટમાં અલગ રેટિંગ કઈ રીતે મેળવી રહી છે. કેટલાક લોકોનું કહેવું છે કે અલગ-અલગ દેશોમાં ટેસ્ટિંગ નિયમ અને સુરક્ષાના માપદંડ અલગ હોય છે, જ્યારે ઘણા યુઝર્સે કાર કંપનીઓેને વધુ મજબૂત બોડી અને સારા સેફ્ટી ફીચર્સ આપવાની માંગ કરી છે.
ખાસ વાત છે કે ભારતમાં નવી જનરેશન Maruti Suzuki Baleno ને ભારત NCAP માં 4-સ્ટાર રેટિંગ મળી ચૂક્યું છે. તેનાથી લોકો વચ્ચે ચર્ચા વધી ગઈ છે કે અલગ-અલગ માર્કેટ માટે કારોની સેફ્ટીમાં કેટલું અંતર હોઈ શકે છે.