2026 બનશે ઈલેક્ટ્રિક SUVs નું વર્ષ, એક સાથે લોન્ચ થશે 4 નવી દમદાર ગાડીઓ, જુઓ લિસ્ટ
ભારતમાં વર્ષ 2026મા 4 મોટી ઈલેક્ટ્રિક એસયુવી લોન્ચ થવા જઈ રહી છે. આ લિસ્ટમાં Toyota Urban Cruiser BEV, Tata Sierra EV, Mahindra XUV 3XO EV અને Mahindra BE Rall-E સામેલ છે. આવો વિસ્તારથી જાણીએ...
Auto News: ભારતમાં ઇલેક્ટ્રિક SUV ની લોકપ્રિયતા સતત વધી રહી છે, અને 2026 આ સેગમેન્ટ માટે એક મોટું વર્ષ બનવાની તૈયારીમાં છે. 2025 માં ઘણી નવી ઇલેક્ટ્રિક SUV લોન્ચ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ વાસ્તવિક રોમાંચ આવતા વર્ષે જોવા મળશે, જ્યારે ઘણી મોટી બ્રાન્ડ્સ ભારતીય બજારમાં તેમની નવી EV SUV રજૂ કરશે. જો તમે 2026 માં નવી ઇલેક્ટ્રિક SUV ખરીદવાનું આયોજન કરી રહ્યા છો, તો આ સમાચાર ઉપયોગી છે. ચાલો જાણીએ કે કયા મોડેલ લોન્ચ થવાના છે અને તેમાં કઈ ખાસ સુવિધાઓ આપવામાં આવશે.
Toyota Urban Cruiser BEV
ટોયોટા 2026મા પોતાના ઈલેક્ટ્રોનિક પોર્ટફોલિયોને વધારતા Urban Cruiser BEV લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર આ કંપનીની નવી ઈલેક્ટ્રિક એસયુવી હશે, જેને ખાસ કરી બજેટ-ફ્રેન્ડલી ઈવી માર્કેટને ધ્યાનમાં રાખી લાવવામાં આવી રહી છે.
Urban Cruiser BEV
આ મોડેલનું પ્લેટફોર્મ અને બેટરી ક્ષમતા હજુ સુધી સામે આવી નથી, પરંતુ તે ટોયોટાની ઓછી કિંમતની EV વ્યૂહરચનાનો ભાગ હોવાની અપેક્ષા છે. લોન્ચ થયા પછી, તે Hyundai Venue EV અને Tata Nexon EV જેવા લોકપ્રિય મોડેલો સાથે સીધી સ્પર્ધા કરશે.
Tata Sierra EV
Tata Motors પોતાની આઇકોનિક Sierra ને ઈલેક્ટ્રિકના રૂપમાં પરત લાવવાની તૈયારી છે. ICE વર્ઝન બાદ તેનું ઓલ-ઈલેક્ટ્રિક મોડલ 2026ની શરૂઆતમાં ભારતમાં લોન્ચ કરી શકાય છે. Sierra EV પોતાની સ્ટાઇલિશ ડિઝાઇન અને પ્રીમિયમ ફીચર્સને કારણે ચર્ચામાં છે.
Sierra EV માં મળનાર સંભવિત ફીચર્સ
સીએરા EV માં Curvv EV અને Harrier EV ની જેમ મોટી બેટરી સેટઅપ અને નવી ઇલેક્ટ્રિક આર્કિટેક્ચર હોવાની અપેક્ષા છે. તેમાં લાંબા અંતરની બેટરી વિકલ્પો અને સંપૂર્ણપણે નવા કેબિન લેઆઉટ હોવાની પણ અપેક્ષા છે, જે તેને ભારતમાં સૌથી આકર્ષક ઇલેક્ટ્રિક SUV બનાવે છે.
Mahindra XUV 3XO EV
મહિન્દ્રા 2026 માં XUV 3XO EV રજૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે, જે કંપનીની સૌથી સસ્તી ઇલેક્ટ્રિક SUV માનવામાં આવે છે. આ મોડેલ ખાસ કરીને એવા લોકો માટે બનાવવામાં આવશે જેઓ બજેટમાં ફીચરથી ભરપૂર ઇલેક્ટ્રિક SUV ખરીદવા માંગે છે. આ SUV બે અલગ અલગ બેટરી વિકલ્પો સાથે આવે તેવી અપેક્ષા છે, જેમાં મોટી બેટરી સેટઅપ 450+ કિમીની રેન્જ પ્રદાન કરશે તેવી અપેક્ષા છે. તેનું નવું કેબિન, આધુનિક સુવિધાઓ અને આકર્ષક ડિઝાઇન તેને ટાટા પંચ EV માટે મજબૂત હરીફ બનાવશે.
Mahindra BE Rall-E
મહિન્દ્રા BE Rall-E એક એવી ઈલેક્ટ્રિક એસયુવી છે, જેને ખાસ રીતે ઓફ-રોડિંગ અને એડવેન્ચર ડ્રાઇવિંગ માટે ડેવલોપ કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેનું પ્રોડક્શન મોડલ 2026મા ભારતીય બજારમાં આવી શકે છે. આ SUV INGLO પ્લેટફોર્મ પર બેસ્ડ હશે અને તેમાં ઓફ-રોડિંગને ધ્યાનમાં રાખી મજબૂત સસ્પેન્શન, સ્પેશિયલ ડિઝાઇન એલિમેન્ટ્સ અને નવા મિકેનિકલ અપગ્રેડ આપવામાં આવી શકે છે.
