ભારત આવી રહી છે વધુ એક શાનદાર EV, 500+ કિમી છે રેન્જ, આ દિવસે થશે લોન્ચ
Toyota Urban Cruiser EV : ટોયોટા તેની નવી ઇલેક્ટ્રિક SUV ટોયોટા અર્બન ક્રુઝર EV આ મહિને લોન્ચ કરવા જઈ રહી છે. આ EV કાર 543 કિલોમીટર સુધીની રેન્જ ધરાવે છે, ત્યારે આ લેખમાં આ કારની કિંમત અને તેના ફીચર્સ તેમજ ભારતમાં ક્યારે લોન્ચ થશે તેના વિશે જાણીશું.
Toyota Urban Cruiser EV : ટોયોટા ઇન્ડિયા ભારતીય ઇલેક્ટ્રિક કાર બજારમાં તેની હાજરીને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે તૈયાર છે. કંપની 19 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ તેની નવી ઇલેક્ટ્રિક SUV ટોયોટા અર્બન ક્રુઝર EV લોન્ચ કરવા જઈ રહી છે. આ કાર મૂળભૂત રીતે મારુતિની આગામી e Vitaraનું બેજ-એન્જિનિયર્ડ વર્ઝન હશે. લોન્ચ થયા પછી અર્બન ક્રુઝર EV સીધી હ્યુન્ડાઇ ક્રેટા EV, મહિન્દ્રા BE 6 અને VinFast VF 6 જેવી મધ્યમ કદની ઇલેક્ટ્રિક SUV સાથે સ્પર્ધા કરશે.
543 કિમી રેન્જ
બેટરી અને મોટર વિકલ્પોની દ્રષ્ટિએ અર્બન ક્રુઝર EVમાં મારુતિ ઇ-વિટારા જેવું સમાન સેટઅપ હોવાની શક્યતા છે. તે 49 kWh બેટરી સાથે 144 bhp મોટર અને 61 kWh બેટરી સાથે 174 bhp મોટર સાથે આવી શકે છે. સત્તાવાર રીતે સિંગલ-ચાર્જ પર કેટલી રેન્જ આપશે તેના આંકડા હાલમાં જાહેર કરવામાં આવ્યા નથી. જો કે, મોટા બેટરી પેક સાથે આવતી આ કાર 543 કિલોમીટર સુધીની રેન્જ આપે તેવી અપેક્ષા છે.
કેવી છે ડિઝાઇન
ડિઝાઇનની દ્રષ્ટિએ ઈન્ટરનેશનલ-સ્પેસિફિકેશન અર્બન ક્રુઝર EV ઇ-વિટારા જેવી જ દેખાય છે. તેમાં સ્લીક LED હેડલેમ્પ્સ અને DRLs, મિડલમાં બ્લેક ટ્રીમ સાથે ફ્રન્ટ લુક અને સાઈડ પર વર્ટિકલ એર વેન્ટ્સ સાથે સ્મૂધ બમ્પર છે. વધુમાં તેમાં એરો-ઓપ્ટિમાઇઝ્ડ એલોય વ્હીલ્સ છે. ભારતમાં લોન્ચ થાય ત્યારે અર્બન ક્રુઝર EVમાં કોઈ ડિઝાઇન ફેરફાર કરવામાં આવે છે કે કેમ તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
પાવરફુલ સેફ્ટી ફીચર્સ
કેબિનની અંદર 10.1-ઇંચ ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, 10.25-ઇંચ ટચસ્ક્રીન, વાયરલેસ એપલ કારપ્લે અને એન્ડ્રોઇડ ઓટો, વેન્ટિલેટેડ ફ્રન્ટ સીટ્સ અને ઇન્ફિનિટી સાઉન્ડ સિસ્ટમ જેવા પ્રીમિયમ ફીચર્સહોવાની અપેક્ષા છે. મીડિયા અહેવાલ મુજબ, લેવલ-2 ADAS, સાત એરબેગ્સ, 360-ડિગ્રી કેમેરા, ટાયર પ્રેશર મોનિટરિંગ સિસ્ટમ, ચારેય વ્હીલ્સ પર ડિસ્ક બ્રેક્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક પાર્કિંગ બ્રેક અને AVAS જેવા સેફ્ટી ફીચર્સ હોઈ શકે છે.
