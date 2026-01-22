1 વર્ષમાં 5 વખત ટ્રાફિકનો નિયમ તોડ્યો તો નહીં ચલાવી શકો ગાડી, સરકારે કડક કર્યા નિયમો
Traffic Rule Change: સતત વધી રહેલા અકસ્માતો અટકાવવા અને ટ્રાફિકના નિયમનું કડક પાલન કરાવવા માટે સરકારે કેટલાક ફેરફાર કર્યાં છે. હવે એક વર્ષમાં પાંચ વખત ટ્રાફિકના નિયમનો ભંગ કરનાર વ્યક્તિ ત્રણ મહિના ગાડી ચલાવી શકશે નહીં.
Traffic Rule Change: દેશના રસ્તાઓને સુરક્ષિત બનાવવા અને ટ્રાફિકના નિયમોનું કડક પાલન થાય તે માટે રોડ પરિવહન મંત્રાલયે એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂ થયેલા નવા મોટર વાહન નિયમો હેઠળ હવે હંમેશા નિયમો તોડતા ચાલકો પર કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સરકારનો સ્પષ્ટ સંદેશ છે કે હવે માત્ર દંડ ભરી પોતાની જવાબદારીથી બચી શકાશે નહીં. નવા નિયમો અનુસાર જો કોઈ વાહન ચાલક એક કેલેન્ડર વર્ષની અંદર પાંચ કે તેનાથી વધુ ટ્રાફિકના નિયમો તોડશે તો તેનું ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ત્રણ મહિના માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવી શકે છે.
નિયમોને નજરઅંદાજ કરવા ભારે પડશે
અત્યાર સુધી ડ્રાઇવિંગ લાયન્સ સસ્પેન્ડ કરવાની કાર્યવાહી મુખ્ય રૂપથી 24 ગંભીર ગુનાઓ જેમ કે- વાહન ચોરી, ઓવરસ્પીડિંગ, યાત્રીકો પર હુમલો કે કિડનેપિંગ જેવા મામલામાં કરવામાં આવતી હતી. પરંતુ હવે તેનો વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો છે. હવે હેલ્મેટ ન પહેરવું, સીટ બેલ્ટ ન લગાવવો કે રેડ લાઇટ જંપ કરવા જેવી ભૂલને ગંભીરતાથી લેવામાં આવશે. જો કોઈ ચાલક વર્ષમાં પાંચ વખત આ ભૂલો કરે છે તો તેને 'રીઢો ગુનેગાર' માનવામાં આવશે અને તેની વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સરકારનું માનવું છે કે નાની બેદરકારી મોટી દુર્ઘટનાનું કારણ બને છે.
RTO ને મળ્યો પાવર અને રીસેટનો વિકલ્પ
નવા નિયમો હેઠળ પ્રાદેશિક પરિવહન કાર્યાલય (RTO) અને જિલ્લા પરિવહન કાર્યાલયોને સીધી રીતે લાયસન્સ સસ્પેન્ડની પ્રક્રિયા શરૂ કરવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. પરંતુ ન્યાય પ્રક્રિયાને ધ્યાનમાં રાખતા લાયસન્સ ધારકને પોતાનો પક્ષ રાખવાની તક આપવામાં આવશે. રાહતની વાત છે કે આ ઉલ્લંઘનોની ગણના પ્રતિ વર્ષના આધારે થશે. તેનો મતલબ છે કે પાછલા વર્ષના ભંગ આગામી વર્ષના રેકોર્ડમાં જોડાશે નહીં અને દર વર્ષનો રેકોર્ડ ઝીરોથી શરૂ થશે. આ તે લોકો માટે સુધારની એક તક પણ છે, જે અજાણતા ભૂલ કરે છે.
ડિજિટલ મોનીટરિંગ
આવનાર સમયમાં સીસીટીવી કેમેરા અને સેન્સર આધારિત સર્વેલાન્સને વધુ મજબૂત કરવામાં આવશે, જેથી કોઈ નિયમ તોડનારને છોડવામાં ન આવે. નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે કે સીસીટીવી મેમાને કોર્ટમાં પડકારવા સરળ થઈ શકે છે. તેથી પૂરાવાની સટીકતા પર કામ કરવું જરૂરી છે. કુલ મળી આ નિયમ વાહન ચાલકોને રસ્તા પર વધુ અધિકાર આપવાની દિશામાં એક મોટું સાયકોલોજિકલ પ્રેશર પેદા કરશે. હવે રસ્તા પર ચાલવા સમયે ન માત્ર તમારી સુરક્ષા પરંતુ લાયસન્સનું પણ ધ્યાન રાખવું પડશે.
