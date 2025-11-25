TRAI એ બ્લોક કર્યા 21 લાખ ફોન નંબર, મોબાઇલ યુઝર્સ માટે એડવાઇઝરી કરી જાહેર
TRAI Advisory: TRAI એ એક વર્ષમાં 2.1 મિલિયન સ્પેમ નંબરો બ્લોક કર્યા છે. એજન્સીએ વપરાશકર્તાઓ માટે એક સલાહકાર પણ જાહેર કર્યો છે, જેમાં ભલામણ કરવામાં આવી છે કે તેઓ TRAI DND એપ ડાઉનલોડ કરે અને સ્પેમ કોલ્સ અને સંદેશાઓ પ્રાપ્ત કરતા નંબરોની જાણ કરે. ફક્ત નંબરોને બ્લોક કરવા એ કાયમી ઉકેલ નથી.
TRAI Advisory: ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (TRAI) એ 2.1 મિલિયન ફોન નંબરો બ્લોક કર્યા છે. આ નંબરો સ્પેમ અને અન્ય છેતરપિંડી સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ હતા. TRAIએ છેતરપિંડી અને સ્પેમ કોલ્સનો સામનો કરવા માટે જાહેર સલાહકાર પણ જાહેર કર્યો છે.
TRAIએ જણાવ્યું છે કે એજન્સીએ એક વર્ષમાં 21 લાખ મોબાઇલ નંબરો બ્લોક કર્યા છે. આ મોબાઇલ નંબરોનો ઉપયોગ સ્કેમર્સ અને એન્ટિટીઓ દ્વારા સ્પેમ કોલ્સ કરવા અને મેસેજ મોકલવા માટે કરવામાં આવતો હતો.
TRAI એ મોબાઇલ વપરાશકર્તાઓને ફક્ત સ્પામ કોલ્સ અને સંદેશાઓને બ્લોક કરવા જ નહીં પરંતુ તેમની જાણ પણ કરવા વિનંતી કરી છે. આ માટે, એજન્સીએ વપરાશકર્તાઓને TRAI DND એપનો ઉપયોગ કરવા કહ્યું છે. આ એજન્સીની પોતાની એપ્લિકેશન છે, જ્યાં તેઓ સ્પામ કોલ્સ અને સંદેશાઓની જાણ કરી શકે છે.
બ્લેકલિસ્ટ કરી શકાય.
TRAI ના જણાવ્યા મુજબ, એજન્સીએ મોટા પાયે અમલીકરણ માટે TRAI DND એપનો ઉપયોગ કર્યો છે. આ નંબરોને વપરાશકર્તા રિપોર્ટ્સના આધારે બ્લોક અને બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. તેથી, એજન્સી શક્ય તેટલા વધુ વપરાશકર્તાઓને એપ પર સ્પેમ કોલ્સ અને મેસેજની જાણ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે, જેથી તેમને બ્લેકલિસ્ટ કરી શકાય.
TRAI અનુસાર, ફક્ત સ્પેમર્સના નંબર અને કોલ્સને બ્લોક કરવાથી TRAI માટે સ્પેમ નંબરને બ્લેકલિસ્ટ અથવા બ્લોક કરવાનું શક્ય બનતું નથી.
સ્પેમ ટાળવા માટે, TRAIએ આ માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી
તમારા ફોન પર TRAI DND એપ ઇન્સ્ટોલ કરો. એપ દ્વારા સ્પેમ મેસેજ અથવા કોલની જાણ કરો. તમારા પોતાના ફોન પર નંબર બ્લોક કરવો એ લાંબા ગાળાનો ઉકેલ નથી.
કોલ કે મેસેજ પર કોઈની સાથે વ્યક્તિગત કે બેંકિંગ વિગતો શેર કરશો નહીં. જો તમને કોઈ કોલ કે મેસેજની શંકા હોય, તો તેને તાત્કાલિક ડિસ્કનેક્ટ કરો. 1930 પર નેશનલ સાયબર ક્રાઈમ હેલ્પલાઈન પર સાયબર છેતરપિંડીની જાણ કરો. આ માટે એક સરકારી પોર્ટલ પણ છે.
