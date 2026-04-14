ટ્રેનની મુસાફરી થશે સસ્તી! આ સરકારી એપથી સસ્તામાં બુક થશે ટિકિટ, લાઇનમાં રહેવાની ઝંઝટથી મળશે છૂટકારો
Indian Railways Ticket Booking: રેલવે લાખો મુસાફરોને ઓનલાઈન ટિકિટ બુકિંગ પર ભેટ આપી રહી છે. 14 જુલાઈ, 2026 સુધી ચાલુ રહેનારી આ સુવિધા અનરિઝર્વ્ડ ટિકિટ બુકિંગ પર 3 ટકા ડિસ્કાઉન્ટ આપશે.
Indian Railways Ticket Booking: જો તમે વારંવાર ટ્રેનમાં મુસાફરી કરો છો, તો આ સમાચાર ઉપયોગી છે. હા, રેલ્વે સામાન્ય મુસાફરોને રાહત આપવા માટે એક શાનદાર ઓફર આપી રહી છે. આ ઓફર હેઠળ, તમે ઓનલાઈન ટિકિટ બુકિંગ પર 3% ડિસ્કાઉન્ટ મેળવી શકો છો. આ ડિસ્કાઉન્ટ ફક્ત મર્યાદિત સમયગાળા માટે અનરિઝર્વ્ડ ટિકિટ પર જ ઉપલબ્ધ છે. તમે 14 જુલાઈ, 2026 સુધી આ લાભ મેળવી શકો છો. આ ડિસ્કાઉન્ટ નાનું લાગશે, પરંતુ જેઓ વારંવાર ટ્રેનમાં મુસાફરી કરે છે તેમના માટે તે ખૂબ ફાયદાકારક હોઈ શકે છે. તે ટ્રેન મુસાફરીને સસ્તી અને વધુ અનુકૂળ બનાવશે.
રેલવન એપ શું છે?
રેલવન એ ભારતીય રેલ્વેની નવી એપ છે. તે ઘણી બધી હાલની સેવાઓને અલગથી પૂરી પાડવાને બદલે એક જ પ્લેટફોર્મ પર જોડે છે. વિવિધ એપનો ઉપયોગ કરવાને બદલે, મુસાફરો એક જ એપ દ્વારા રિઝર્વ્ડ ટિકિટ, અનરિઝર્વ્ડ ટિકિટ અને પ્લેટફોર્મ ટિકિટ બુક કરી શકે છે.
આ એપ IRCTC રેલ કનેક્ટ, NTES, મોબાઇલ પર UTS અને રેલ મદદ જેવી સેવાઓને એકીકૃત કરે છે. આનો અર્થ એ છે કે ટ્રેનનું લાઈવ સ્ટેટસ ચેક કરવું, પ્લેટફોર્મ નંબર જોવું, PNR સ્ટેટસ ચેક કરવું અને તમારી સીટ પર ફૂડ ઓર્ડર કરવું એ બધું એક જ જગ્યાએ ઉપલબ્ધ છે.
હવે લાઈનમાં રાહ જોવાની જરૂર નથી
રેલવન એપ દ્વારા ટિકિટ બુક કરવાનું ખૂબ સરળ અને ઝડપી બન્યું છે. સ્ટેશન પર લાંબી કતારોમાં ઊભા રહેવાની જરૂર નથી. તમે મોબાઇલ એપનો ઉપયોગ કરીને ઘરેથી અથવા ગમે ત્યાંથી ટિકિટ બુક કરી શકો છો. આ એપ દ્વારા ટિકિટ બુક કરવાથી પીક અવર્સ દરમિયાન અથવા છેલ્લી ઘડીએ ટિકિટ ગુમ થવાની ચિંતા દૂર થાય છે.
ડિજિટલ પેમેન્ટ (યુપીઆઈ, ડેબિટ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ અથવા નેટ બેંકિંગ)નો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવતી બુકિંગ 3 ટકા ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે, જે રોકડા પૈસા સાથે રાખવાની ઝંઝટથી મુક્ત કરે છે. આ મુસાફરીને વધુ સુરક્ષિત અને આરામદાયક બનાવે છે.
રેલવેની નવી પહેલ
આ ઓફર દ્વારા, રેલ્વે મુસાફરોને ડિજિટલ પેમેન્ટ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી રહી છે. આ ડિસ્કાઉન્ટ 14 જુલાઈ, 2026 સુધી માન્ય રહેશે. મુસાફરો પ્લે સ્ટોર અથવા એપ સ્ટોર પરથી રેલવન એપ ડાઉનલોડ કરીને લાભ મેળવી શકે છે. આ પહેલ લાખો દૈનિક મુસાફરો માટે મોટી રાહત છે.
