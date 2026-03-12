Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnologyમાત્ર 49,999માં લોન્ચ થયું નવું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર, 86 કિમીની આપે છે રેન્જ

માત્ર 49,999માં લોન્ચ થયું નવું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર, 86 કિમીની આપે છે રેન્જ

TVS Orbiter V1 : TVS મોટર કંપનીએ ભારતમાં તેનું નવું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર ટીવીએસ ઓર્બિટર V1 લોન્ચ કર્યું છે. જેની કિંમત 49,999થી શરૂ થાય છે. આ સ્કૂટર બેટરી-એઝ-એ-સર્વિસ (BaaS) મોડેલ સાથે આવે છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 12, 2026, 04:36 PM IST
  • લોન્ચ થયું નવું સસ્તું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર
  • TVSએ લોન્ચ કર્યું ઓર્બિટર V1
  • ઓર્બિટર V1ની કિંમત 49,999થી શરૂ થાય છે

Trending Photos

માત્ર 49,999માં લોન્ચ થયું નવું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર, 86 કિમીની આપે છે રેન્જ

TVS Orbiter V1 : TVSએ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર ખરીદવાનું વિચારી રહેલા લોકો માટે એક નવો અને સસ્તો વિકલ્પ રજૂ કર્યો છે. કંપનીએ ભારતમાં તેનું નવું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર TVS Orbiter V1 લોન્ચ કર્યું છે. આ સ્કૂટર બેટરી-એઝ-એ-સર્વિસ (BaaS) મોડેલ સાથે ઓફર કરવામાં આવે છે, જે શરૂઆતની કિંમતમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરે છે. આ નવું સ્કૂટર શહેરમાં રોજિંદી મુસાફરી માટે સસ્તું અને અનુકૂળ ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી વિકલ્પ આપે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

કિંમત અને BaaS મોડેલ વિકલ્પો

TVS Orbiter V1ની કિંમત 49,999થી શરૂ થાય છે, પરંતુ આ કિંમત બેટરી-એઝ-એ-સર્વિસ મોડેલ સાથેની છે, એટલે કે બેટરી વગર સ્કૂટરની કિંમત છે. જો ગ્રાહક સ્કૂટર સાથે બેટરી ખરીદવાનું પસંદ કરે છે, તો કિંમત વધીને 84,500 (એક્સ-શોરૂમ,) થાય છે. આ કિંમતમાં સરકારની PM e-Drive યોજનાના લાભો પણ શામેલ છે.

બેટરી અને રેન્જ

નવા Orbiter V1માં 1.8kWh બેટરી પેક છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, આ સ્કૂટર સિંગલ ચાર્જ પર 86 કિલોમીટર સુધીની IDC રેન્જ આપી શકે છે. બેટરી ચાર્જ થવાનો સમય આશરે 2 કલાક 20 મિનિટનો છે.

ઓર્બિટર કેટેગરીમાં નવું વેરિઅન્ટ

આ નવું મોડેલ આવતા ઓર્બિટર કેટેગરીમાં હવે બે વેરિઅન્ટ છે. પહેલું ઓર્બિટર V1 છે, જેમાં 1.8kWh બેટરી પેક છે અને બીજું ઓર્બિટર V2 છે, જેમાં 3.1kWh બેટરી પેક છે. V1 વેરિઅન્ટના આગમનથી આ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર પહેલા કરતાં વધુ લોકો માટે વધુ સુલભ બન્યું છે.

ડિસ્પ્લે અને કનેક્ટિવિટી ફીચર્સ

ઓર્બિટર V1માં રંગીન LCD ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર છે જે ઇનકમિંગ કોલ એલર્ટ જેવી માહિતી પ્રદર્શિત કરે છે. સ્કૂટરને સ્માર્ટફોન એપ્લિકેશન સાથે કનેક્ટ કરી શકાય છે. જેમાં ટર્ન-બાય-ટર્ન નેવિગેશન, બેટરી સ્થિતિ અને કોલ અને SMS એલર્ટ જેવા ફીચર્સ મળે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
TVS Orbiter V1electric scooterTVS new electric scooterTVS Orbiter V1 launch India

Trending news