માત્ર 49,999માં લોન્ચ થયું નવું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર, 86 કિમીની આપે છે રેન્જ

TVS Orbiter V1 : TVS મોટર કંપનીએ ભારતમાં તેનું નવું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર ટીવીએસ ઓર્બિટર V1 લોન્ચ કર્યું છે. જેની કિંમત 49,999થી શરૂ થાય છે. આ સ્કૂટર બેટરી-એઝ-એ-સર્વિસ (BaaS) મોડેલ સાથે આવે છે.
TVS Orbiter V1 : TVSએ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર ખરીદવાનું વિચારી રહેલા લોકો માટે એક નવો અને સસ્તો વિકલ્પ રજૂ કર્યો છે. કંપનીએ ભારતમાં તેનું નવું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર TVS Orbiter V1 લોન્ચ કર્યું છે. આ સ્કૂટર બેટરી-એઝ-એ-સર્વિસ (BaaS) મોડેલ સાથે ઓફર કરવામાં આવે છે, જે શરૂઆતની કિંમતમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરે છે. આ નવું સ્કૂટર શહેરમાં રોજિંદી મુસાફરી માટે સસ્તું અને અનુકૂળ ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી વિકલ્પ આપે છે.
કિંમત અને BaaS મોડેલ વિકલ્પો
TVS Orbiter V1ની કિંમત 49,999થી શરૂ થાય છે, પરંતુ આ કિંમત બેટરી-એઝ-એ-સર્વિસ મોડેલ સાથેની છે, એટલે કે બેટરી વગર સ્કૂટરની કિંમત છે. જો ગ્રાહક સ્કૂટર સાથે બેટરી ખરીદવાનું પસંદ કરે છે, તો કિંમત વધીને 84,500 (એક્સ-શોરૂમ,) થાય છે. આ કિંમતમાં સરકારની PM e-Drive યોજનાના લાભો પણ શામેલ છે.
બેટરી અને રેન્જ
નવા Orbiter V1માં 1.8kWh બેટરી પેક છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, આ સ્કૂટર સિંગલ ચાર્જ પર 86 કિલોમીટર સુધીની IDC રેન્જ આપી શકે છે. બેટરી ચાર્જ થવાનો સમય આશરે 2 કલાક 20 મિનિટનો છે.
ઓર્બિટર કેટેગરીમાં નવું વેરિઅન્ટ
આ નવું મોડેલ આવતા ઓર્બિટર કેટેગરીમાં હવે બે વેરિઅન્ટ છે. પહેલું ઓર્બિટર V1 છે, જેમાં 1.8kWh બેટરી પેક છે અને બીજું ઓર્બિટર V2 છે, જેમાં 3.1kWh બેટરી પેક છે. V1 વેરિઅન્ટના આગમનથી આ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર પહેલા કરતાં વધુ લોકો માટે વધુ સુલભ બન્યું છે.
ડિસ્પ્લે અને કનેક્ટિવિટી ફીચર્સ
ઓર્બિટર V1માં રંગીન LCD ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર છે જે ઇનકમિંગ કોલ એલર્ટ જેવી માહિતી પ્રદર્શિત કરે છે. સ્કૂટરને સ્માર્ટફોન એપ્લિકેશન સાથે કનેક્ટ કરી શકાય છે. જેમાં ટર્ન-બાય-ટર્ન નેવિગેશન, બેટરી સ્થિતિ અને કોલ અને SMS એલર્ટ જેવા ફીચર્સ મળે છે.
