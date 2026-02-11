TVS Raider કે Bajaj Pulsar NS125... કઈ બાઇક છે વધુ પાવરફુલ ? જાણો બંને વચ્ચેનો તફાવત
TVS Raider vs Bajaj Pulsar NS125 : TVS Raider અને Bajaj Pulsar NS125 બંને 125cc સેગમેન્ટમાં ફેમસ બાઇક છે. ત્યારે આ લેખમાં બંને બાઈકની કિંમત, તેના ફીચર અને પરફોર્મન્સ વચ્ચેનો તફાવત જાણીશું.
Trending Photos
TVS Raider vs Bajaj Pulsar NS125 : ભારતમાં 125cc સેગમેન્ટ સૌથી લોકપ્રિય બાઈક સેગમેન્ટોમાંનું એક છે, કારણ કે ગ્રાહકો માઇલેજ, સારું પરફોર્મન્સ, સ્ટાઇલ અને આધુનિક ફીચર્સ ઇચ્છે છે. આ સેગમેન્ટમાં TVS Raider 125 અને Bajaj Pulsar NS125 બે ખૂબ જ લોકપ્રિય બાઈક છે, ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે બંને વચ્ચેનો તફાવત શું છે.
કયું બાઈક વધુ સસ્તું ?
સૌથી પહેલા કિંમતની વાત કરીએ તો TVS Raider સામાન્ય રીતે વધુ સસ્તી પડે છે. તેની શરૂઆતની કિંમત Pulsar NS125 કરતા આશરે 10,000 રૂપિયા ઓછી છે. ઉપરાંત Raiderનું ABS વેરિઅન્ટ પણ ઘણીવાર Pulsarના બેઝ વેરિઅન્ટ કરતા સસ્તું છે, એટલે બજેટ ધ્યાનમાં રાખતા લોકો માટે Raider વધુ યોગ્ય વિકલ્પ બની શકે છે.
સાઈઝ અને વજનમાં પણ તફાવત
સાઈઝ અને વજનમાં બંને બાઈકમાં તફાવત જોવા મળે છે. Pulsar NS125 થોડી મોટી અને મજબૂત દેખાતી બાઈક છે. તેનો વ્હીલબેઝ લાંબો અને સીટ ઊંચી હોવાથી હાઇવે પર વધુ સ્થિરતા મળે છે. બીજી તરફ TVS Raider હળવી છે, તેથી શહેરના ટ્રાફિકમાં તેને ચલાવવું, વળાંક લેવો અને U-ટર્ન લેવો સરળ રહે છે. રોજિંદા શહેરના ઉપયોગ માટે Raider વધુ પ્રેક્ટિકલ માનવામાં આવે છે.
ડિઝાઇનની વાત કરીએ તો Raider વધુ આધુનિક અને યુવા-કેન્દ્રિત લુક ધરાવે છે. તેમાં શાર્પ કટ્સ, LED હેડલેમ્પ અને આક્રમક સ્ટાઇલ તેને ભીડમાં અલગ બનાવે છે. Pulsar NS125 ક્લાસિક Pulsar સ્ટાઇલ જાળવી રાખે છે, જેમાં મજબૂત ફ્યુઅલ ટાંકી અને સ્પોર્ટી બોડી તેને પાવરફુલ લુક આપે છે.
ફીચર્સમાં Raider આગળ છે
ફીચર્સમાં Raider આગળ છે. ટોપ વેરિઅન્ટમાં બ્લૂટૂથ કનેક્ટિવિટી, વોઇસ આસિસ્ટ, કોલ-મેસેજ એલર્ટ, TFT ડિસ્પ્લે અને વિવિધ રાઇડ મોડ્સ મળે છે. Pulsar NS125માં ફીચર્સ સરળ રાખવામાં આવ્યા છે, જેમાં ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર અને સિંગલ-ચેનલ ABS મળે છે.
એન્જિન અને રાઇડિંગ અનુભવમાં Raider શહેર માટે સ્મૂથ અને આરામદાયક છે, જ્યારે Pulsar NS125 હાઇ RPM પર વધુ સ્પોર્ટી અનુભવ આપે છે. તેથી રોજિંદા શહેર ઉપયોગ માટે Raider વધુ યોગ્ય છે, જ્યારે સ્પોર્ટી રાઇડ પસંદ કરનારાઓ માટે Pulsar NS125 વધુ આકર્ષક વિકલ્પ બની શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે