ફુલ ટેંકમાં 800 KM ચાલશે, આ છે દેશની સૌથી સસ્તી ડિસ્ક બ્રેકવાળી બાઇક, જાણો કિંમત અને ફીચર્સ
જો તમે નવી બાઇક ખરીદવાનો પ્લાન કરી રહ્યાં છો અને તમારૂ બજેટ 80000 આસપાસ છે તો આજે અમે તમને એક બાઇક વિશે માહિતી આપીશું. આ બાઇક ડિસ્ક બ્રેક સાથે આવે છે અને માઇલેજમાં નંબર વન છે.
જો તમે પણ ઓછા બજેટમાં એક સારી, વિશ્વાસપાત્ર અને માઇલેજવાળી બાઇક લેવા ઈચ્છો છો તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. હકીકતમાં TVS Star City Plus આ સમયે ભારતની સૌથી સસ્તી ડિસ્ક બ્રેકવાળી બાઇક માનવામાં આવે છે. તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત આશરે 75200 છે, જે સામાન્ય લોકોના બજેટમાં ફિટ થઈ જાય છે. દરરોજ ઓફિસ આવવા-જવા કે અન્ય કામ માટે આ બાઇક સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે.
TVS Star City Plus નું એન્જિન અને રાઇડિંગ અનુભવ
હકીકતમાં આ બાઇકમાં 109.7cc નું એર-કૂલ્ડ એન્જિન મળે છે, જે BS6 નિયમો અનુસાર બનેલું છે. આ એન્જિન સારો પાવર આપે છે અને શહેરના રસ્તા પર સ્મૂથ ચાલે છે. 4-સ્પીડ ગિયરની સાથે બાઇક ચલાવવી સરળ રહે છે, ખાસ કરી નવા રાઇડર્સ માટે. તેની ટોપ સ્પીડ આશરે 90 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે.
TVS Star City Plus ની માઇલેજ અને રેન્જ
TVS Star City Plus નો સૌથી મોટો ફાયદો તેની માઇલેજ છે. કંપની અનુસાર આ બાઇક લગભગ 83 kmpl સુધી માઇલેજ આપે છે. શહેરમાં પણ તે આશરે 70થી 75 કિમી ચાલી શકે છે. તેમાં 10 લીટરનું ફ્યૂલ ટેન્ક મળે છે, જેનાથી ફુલ ટેન્કમાં બાઇક આશરે 800 કિલોમીટર સુધી ચાલી શકે છે. આ ફીચર તેને ખાસ બનાવે છે.
ફીચર્સ અને સેફ્ટી
TVS Star City Plus ના ટોપ મોડલમાં આગળ ડિસ્ક બ્રેક આપવામાં આવી છે, જે બ્રેક લગાવવા પર સારો કંટ્રોલ આપે છે. આ સાથે સિન્ક્રોનાઇઝ્ડ બ્રેકિંગ સિસ્ટમ પણ મળે છે, જેનાથી સુરક્ષા વધી જાય છે. એલઈડી હેડલાઇટ, ડિજિટલ અને એનાલોગ મીટર અને આરામદાયક સીટ તેને દરરોજના ઉપયોગ માટે ખાસ બનાવે છે.
શું તમારે TVS Star City Plus ખરીદવી જોઈએ?
જો તમારૂ બજેટ 80 હજારની આસપાસ છે અને તમે વધુ માઇલેજ, ઓછો ખર્ચ અને વિશ્વાસપાત્ર બાઇક ઈચ્છો છો તો TVS Star City Plus એક સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. આ હીરો સ્પ્લેન્ડર અને હોન્ડા સાઇન જેવી બાઇક્સને સીધી ટક્કર આપે છે.
