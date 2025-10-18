Prev
Next

iPhone Fold ની લોન્ચિંગમાં આવ્યો ટ્વીસ્ટ, Apple નો આ નિર્ણય યૂઝર્સને કરી શકે છે પરેશાન, કારણ કે...

Apple ના iPhone Fold વિશે ઘણા સમયથી વિવિધ અફવાઓ ચાલી રહી છે. પરંતુ હવે જે અહેવાલો સામે આવી રહ્યા છે તે ચાહકો માટે આશ્ચર્યજનક હોઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ કે સંપૂર્ણ કહાની શું છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 18, 2025, 03:10 PM IST

Trending Photos

iPhone Fold ની લોન્ચિંગમાં આવ્યો ટ્વીસ્ટ, Apple નો આ નિર્ણય યૂઝર્સને કરી શકે છે પરેશાન, કારણ કે...

iPhone Fold Twist: દુનિયા એપલના પહેલા ફોલ્ડેબલ ફોનની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહી છે. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી હતી કે આ ફોન 2026 માં લોન્ચ થશે, પરંતુ હવે ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. તાજેતરના અહેવાલો અનુસાર, એપલે લોન્ચ મુલતવી રાખ્યું છે. મૂળ સપ્ટેમ્બર 2026 માં આઇફોન ફોલ્ડનું લોન્ચિંગ શરૂ થવાનું હતું, પરંતુ હવે એવું માનવામાં આવે છે કે તે 2027 સુધી મોડું રહેશે. 

Add Zee News as a Preferred Source

આનો અર્થ એ છે કે એપલના ચાહકોને તેના ફોલ્ડેબલ ડિવાઇસ જોવા માટે વધુ એક વર્ષ રાહ જોવી પડી શકે છે. આ માટે ઘણા કારણો જણાવવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાં ફોલ્ડેબલ ડિસ્પ્લેની અછતનો સમાવેશ થાય છે, જે ઉત્પાદનમાં વિલંબ કરી રહ્યું છે.

2027 સુધીમાં લોન્ચ થઈ શકે છે iPhone Fold 
The Elec ના એક અહેવાલ મુજબ, હવે iPhone Fold 2027 સુધી જ લોન્ચ થવાની ધારણા છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે આ એટલા માટે છે કારણ કે એપલે હજુ સુધી તેની ફોલ્ડેબલ ડિઝાઇન, સ્પષ્ટીકરણો અને હિન્જ (જે ફોનને ફોલ્ડ કરવાની મંજૂરી આપે છે) ને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યું નથી. તેથી, એવો અંદાજ છે કે 2026 ના ત્રીજા ક્વાર્ટર સુધી મોટા પાયે ઉત્પાદન શરૂ પણ ન થઈ શકે. 

વિલંબનું એક મુખ્ય કારણ એ છે કે એપલે હજુ સુધી સ્ક્રીન પર ક્રીઝ અટકાવતી હિન્જ ડિઝાઇનને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યું નથી. વધુમાં, કંપની લાખો ફોલ્ડેબલ ડિસ્પ્લે પેનલ્સ ઓર્ડર કરવાની તૈયારી કરી રહી છે, પરંતુ હાલમાં મોટા પાયે ઉત્પાદન શરૂ કરવા માટે પૂરતો પુરવઠો નથી. તેથી, એવું કહી શકાય કે એપલ 2026 ના લોન્ચ માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર નથી.

પોર્ટ્સની અછતનો સામનો કરી રહી છે Apple
એવા અહેવાલો પણ છે કે એપલને તેના ફોલ્ડેબલ ફોન માટે યોગ્ય કંપોનેંટ્સ મેળવવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે, કારણ કે કંપની તેના ઉત્પાદનોની ગુણવત્તા અંગે ખૂબ જ કડક છે. એપલ અગાઉ હિન્જ મિકેનિઝમ અને ડિસ્પ્લે વિકસાવવામાં સંઘર્ષ કરી રહી છે જેનાથી સ્ક્રીન પર ક્રીઝ ના દેખાય. હવે, કંપની જરૂરી પોર્ટ્સ અને ડિસ્પ્લે યુનિટની અછતનો સામનો કરી રહી છે. પરિણામે, આઇફોન ફોલ્ડની આતુરતાથી રાહ જોનારાઓને વધુ રાહ જોવી પડી શકે છે.

iPhone 18 ની લોન્ચ સ્ટ્રેટેજી હશે સૌથી ખાસ
તેના સિવાય, Mizuho Securities ના એક રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે Apple પોતાના iPhone 18 લોન્ચ સ્ટ્રેટેજી બદલી શકે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે સપ્ટેમ્બર 2026 માં ફક્ત iPhone 18 Pro અને iPhone 18 Pro Max લોન્ચ થશે. iPhone 18 અને iPhone 18e 2027 માં લોન્ચ થશે. જો iPhone Fold 2027 માં આવશે, તો તેની લોન્ચ તારીખ અલગથી સેટ થઈ શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
iphoneappleiPhone FoldiPhone Fold TwistiPhone Fold NewsiPhone Fold FeaturesiPhone Fold Latest ReportiPhone Fold News in hindiiPhone Fold Launch DateiPhone 18iPhone Fold SpecificationiPhone Fold Screenआईफोनएप्पल

Trending news