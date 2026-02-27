Uber Air Taxi : શરૂ થવા જઈ રહી છે ઉબેર એર ટેક્સી, કેબની જેમ મોબાઈલ એપથી થશે બુકિંગ
Uber Air Taxi : અમેરિકન કેબ સર્વિસ પ્રોવાઇડર ઉબેર અને જોબી એવિએશન દ્વારા એર ટેક્સી સર્વિસ શરૂ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ નવી એર ટેક્સી સર્વિસ નિયમિત કેબ રાઇડની જેમ જ મોબાઇલ એપ દ્વારા બુકિંગ કરી શકાશે. જો બધું યોજના મુજબ ચાલશે, તો આ એર ટેક્સી સર્વિસ આ વર્ષના અંત સુધીમાં શરૂ કરવામાં આવશે.
Uber Air Taxi : દુબઈ હવે એર ટેક્સી સર્વિસ શરૂ કરવા જઈ રહ્યું છે. આ સર્વિસ શરૂ થતાં ટેક્સીઓ ફક્ત રસ્તા પર જ નહીં પણ આકાશમાં પણ દોડશે. અત્યાર સુધી ટ્રાફિકમાં ફસાઈ જવું એક જરૂરિયાત હતી, પરંતુ કદાચ ભવિષ્યમાં નહીં. કારણ કે તમે દરરોજ કેબ બુક કરવા માટે જે ઉબેર એપનો ઉપયોગ કરો છો તે જ ઉબેર એપ એર ટેક્સી પણ ઓફર કરશે.
આ વર્ષના અંત સુધીમાં દુબઈમાં ઇલેક્ટ્રિક એર ટેક્સી સર્વિસ શરૂ થવાની તૈયારીમાં છે, જે સીધી મોબાઇલ એપથી બુક કરી શકાય છે. ખાસ વાત એ છે કે આ સર્વિસ રાઈડ એપ ઉબેર દ્વારા ઉપલબ્ધ થશે. આનો અર્થ એ છે કે રોડ ટેક્સીની સાથે ફ્લાઈંગ એર ટેક્સીનો વિકલ્પ હવે એ જ એપ પર ઉપલબ્ધ થશે.
એપ દ્વારા એર ટેક્સી કેવી રીતે બુક કરવી
એર ટેક્સી બુકિંગ પ્રક્રિયા બિલકુલ સામાન્ય રાઈડ જેવી જ હશે. તમે એપ ખોલો તમારું ડિસ્ટીનેશન નાખો અને જો તે રૂટ પર હવાઈ મુસાફરી શક્ય હોય, તો એર ટેક્સી વિકલ્પ આપમેળે દેખાશે. આ સિંગલ બુકિંગ તમને રોડ દ્વારા ટેક-ઓફ પોઈન્ટ પર લઈ જશે, પછી હવામાં ઉડાન ભરશે અને ઉતરાણ પછી તમને રોડ દ્વારા અંતિમ ડિસ્ટીનેશન પર પાછા લઈ જવામાં આવશે. તેનો અર્થ એ કે આખી મુસાફરી માટે એક જ ટિકિટ અને એક જ એપ્લિકેશન છે.
આ એર ટેક્સી સંપૂર્ણપણે ઇલેક્ટ્રિક હશે અને તેમાં ચાર મુસાફરો બેસી શકશે. દરેક ફ્લાઇટ લાયસન્સ પ્રાપ્ત કોમર્શિયલ પાઇલટ દ્વારા ઉડાવવામાં આવશે, જે સલામતી સુનિશ્ચિત કરશે. કેબિનમાં આરામદાયક બેઠક અને મોટી બારીઓ હશે, જેનાથી મુસાફરો ફ્લાઇટ દરમિયાન દુબઈના અદભુત નજારાનો આનંદ માણી શકશે.
એર ટેક્સી સર્વિસ આ વર્ષે શરૂ થવાની શક્યતા
તે ઇલેક્ટ્રિક વર્ટિકલ ટેક-ઓફ અને લેન્ડિંગ (eVTOL) એરક્રાફ્ટ હશે. જો જરૂર પડે તો તે આગળ પણ ઉડી શકે છે. તેની મહત્તમ ગતિ લગભગ 200 mph (321 km/h) હશે અને તે સિંગલ ચાર્જ પર લગભગ 100 માઇલ (160 km) ઉડી શકે છે. શહેરની અંદર સલામત મુસાફરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેમાં અલગ અલગ પ્રકારની સેફ્ટી સિસ્ટમ લગાવવામાં આવી છે. આ એર ટેક્સી સર્વિસ આ વર્ષે શરૂ થવાની શક્યતા છે.
