Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

ખુશખબર! હવે આધાર કાર્ડમાં મોબાઈલ નંબર બદલવા માટે નહીં જવું પડે સેન્ટર, ઘરે બેઠાં-બેઠા જ 2 મિનિટમાં થશે કામ

Aadhaar App: UIDAIએ નવી આધાર એપ (Aadhaar App) લોન્ચ કરી છે, જેનાથી હવે તમે ઘરે બેઠાં-બેઠાં OTP અને Face Authenticationના માધ્યમથી આધાર કાર્ડમાં મોબાઈલ નંબર બદલી શકો છો. જાણો પૂરી પ્રોસેસ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 28, 2025, 04:26 PM IST

Trending Photos

ખુશખબર! હવે આધાર કાર્ડમાં મોબાઈલ નંબર બદલવા માટે નહીં જવું પડે સેન્ટર, ઘરે બેઠાં-બેઠા જ 2 મિનિટમાં થશે કામ

How to Change Mobile Number In Aadhaar Online: આધાર કાર્ડ ભારતમાં ઓળખનું સૌથી મોટું અને સૌથી વિશ્વસનીય માધ્યમ બની ગયું છે. બેન્કિંગ હોય, મોબાઇલ કનેક્શન હોય, સરકારી લાભો હોય કે ઓનલાઈન વેરિફિકેશન હોય દરેક જગ્યાએ આધાર આવશ્યક છે. પરંતુ, આધાર સાથે લિંક મોબાઇલ નંબર ઘણીવાર બદલાઈ જાય છે, ખોવાઈ જાય છે અથવા બંધ થઈ જાય છે. આવી સ્થિતિમાં OTP પ્રાપ્ત થતા નથી, જેના કારણે વેરિફિકેશન થતું નથી અને ઘણા મહત્વપૂર્ણ કામો અટકી જાય છે.

મોબાઇલ નંબર અપડેટ કરવા માટે આધાર સેન્ટરની મુલાકાત લેવાની જરૂર નથી
હવે, 2025માં UIDAIએ આ ઝંઝટ દૂર કરી છે. અત્યાર સુધી મોબાઇલ નંબર અપડેટ કરવા માટે લોકોને આધાર સેન્ટર જવું પડતું હતું, લાઇનમાં રાહ જોવી પડતી હતી અને ક્યારેક દસ્તાવેજો પણ બતાવવા પડતા હતા. તાજેતરમાં UIDAIએ તેની નવી આધાર એપ લોન્ચ સાથે આ જાહેરાત કરી છે કે, આધારમાં મોબાઇલ નંબર અપડેટ કરવાનું ટૂંક સમયમાં ઘરેથી શક્ય બનશે.  OTP + ફેસ ઓથેન્ટિકેશનનો ઉપયોગ કરી શકાશે, આનો અર્થ એ છે કે, તમારે હવે આધાર સેવા કેન્દ્રોમાં જવાની જરૂર રહેશે નહીં.

Add Zee News as a Preferred Source

આ લોકોને થશે ફાયદો 
આ બદલાવ ખાસ કરીને એવા લોકો માટે ફાયદાકારક છે, જેમનો જૂનો નંબર બંધ થઈ ગયો છે, સિમ કાર્ડ બદલ્યું છે અથવા જેઓ કોઈ કારણસર આધાર કેન્દ્રની મુલાકાત લઈ શકતા નથી. UIDAIનો ઉદ્દેશ્ય આધાર સેવાઓને વધુ ડિજિટલ, સરળ અને ઝડપી બનાવવાનો છે, ઓછા સમયમાં વધુ સેવાઓ પૂરી પાડવાનો છે.

Aadhaar Appની મુખ્ય વિશેષતાઓ
નવી Aadhaar Appમાં ઘણી સુવિધા આપવામાં આવી છે. એક જ એપમાં ધણી આધાર પ્રોફાઇલ (દા.ત., પરિવારના સભ્યો) ઉમેરવાની સુવિધા, બાયોમેટ્રિક ડેટાને લોક/અનલોક કરવાનો વિકલ્પ, પ્રાઈવેસી અને સુરક્ષામાં વધારો, QR-કોડ-આધારિત આધાર શેરિંગ, પેપરલેસ ઓળખ વેરિફિકેશન અને ફેસ ઓથેન્ટિકેશન દ્વારા મોબાઇલ નંબર અપડેટ કરવા સરળ, ઝડપી અને સુરક્ષિત જેવી સુવિધા મળશે.

આ બાબતો રાખો ધ્યાન
બાયોમેટ્રિક અપડેટ (ફિંગરપ્રિન્ટ/આઇરિસ/ફોટો) હજુ પણ ફક્ત નોંધણી કેન્દ્ર દ્વારા જ કરવામાં આવશે. જો તમારો Aadhaar સાથે લિંક જૂનો મોબાઈલ નંબર બંધ છે, તો તમને OTP પ્રાપ્ત થશે નહીં. આ કિસ્સામાં પહેલા નજીકના આધાર ચકાસણી કેન્દ્રની મુલાકાત લો. અપડેટ થયા બાદ SMS/ નોટિફિકેશન આવે ત્યાં સુધી જૂના નંબરથી આધાર આધારિત વેરિફિકેશન રોકી દો. ફક્ત સત્તાવાર સ્ત્રોતો (Google Play/App Store) પરથી જ એપ્લિકેશન્સ ડાઉનલોડ કરો.

ક્યાં કામ આવશે અપડેટેડ મોબાઇલ નંબર?
આધાર સાથે લિંક કરેલ મોબાઇલ નંબર અપડેટ કરવો ખૂબ જ જરૂરી છે, કારણ કે તેનો ઉપયોગ ઘણા કામોઓ માટે થાય છે: જેમ કે, બેન્ક KYC, સિમ કાર્ડ ખરીદવા, PAN-આધાર લિંક કરવા, UPI activation, LPG subsidy, DigiLocker, સરકારી યોજનાઓ, પાસપોર્ટ/ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ અરજીઓ, આવકવેરા ઇ-ફાઇલિંગ અને ઓનલાઇન આધાર સેવાઓ. જો નંબર ખોટો હોય અથવા બંધ હોય તો આ બધી સેવાઓ સમસ્યારૂપ બની શકે છે.

Aadhaar Appથી Mobile Number Update કેવી રીતે અપડેટ કરવો? (સંભવિત પ્રક્રિયા)
UIDAI દ્વારા જાહેર કરાયેલ પોસ્ટર અને માહિતી અનુસાર, પ્રક્રિયા નીચે મુજબ હશે: Aadhaar App ડાઉનલોડ કરો. QR કોડ સ્કેન કરીને અથવા Google Play/App Store પરથી ડાઉનલોડ કરો. એપ ખોલો અને તમારો 12-અંકનો આધાર નંબર દાખલ કરો. કેમેરાની સામે તમારો ચહેરો સ્કેન કરો. એપ ફેસ મેચ કરશે. તમે જે નંબર અપડેટ કરવા માંગો છો તે દાખલ કરો. તે મોબાઇલ નંબર પર પ્રાપ્ત થયેલ OTP દાખલ કરો. સ્ક્રીન પર "મોબાઇલ નંબર સફળતાપૂર્વક અપડેટ થયો" પ્રદર્શિત કરશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Aadhaar cardAadhaar UpdateUIDAIAadhaar card mobile number updateધારમાં મોબાઇલ નંબર કેવી રીતે અપડેટ કરવો?આધાર કાર્ડ

Trending news