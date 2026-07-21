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પેટ્રોલ પુરાવતી વખતે ડેન્સિટી (Density) ચેક કરવી કેમ જરૂરી છે? જાણો કેટલી હોવી જોઈએ સાચી ડેન્સિટી!

ઘણા લોકોનું માનવું છે કે વધુ ડેન્સિટીવાળું પેટ્રોલ સારી માઇલેજ આપે છે, પરંતુ આ સંપૂર્ણ સત્ય નથી. વાહનની માઇલેજ એન્જિનની સ્થિતિ, ડ્રાઇવિંગ સ્ટાઇલ, ટ્રાફિક, ટાયર પ્રેશર અને ઈંધણની ગુણવત્તા સહિત અન્ય કારણો પર નિર્ભર કરે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 21, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:35 PM IST
પેટ્રોલ પુરાવતી વખતે ડેન્સિટી (Density) ચેક કરવી કેમ જરૂરી છે? જાણો કેટલી હોવી જોઈએ સાચી ડેન્સિટી!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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