/પેટ્રોલ પુરાવતી વખતે ડેન્સિટી (Density) ચેક કરવી કેમ જરૂરી છે? જાણો કેટલી હોવી જોઈએ સાચી ડેન્સિટી!

જ્યારે પણ લોકો પેટ્રોલ અને ડીઝલ ભરાવવા માટે પેટ્રોલ પંપ પર જાય છે તો તેનું ધ્યાન માત્ર મીટરના રીડિંગ અને લીટર પર હોય છે, પરંતુ હજુ એક એવી વસ્તુ છે, જેના પર લોકો ઓછું ધ્યાન આપે છે, તે છે ફ્યૂલની Density (ઘનત્વ). પેટ્રોલની ડેન્સિટી ફ્યૂલની ક્વોલિટીનો એક મહત્વપૂર્ણ સંકેત હોય છે અને તેની તપાસ કરવાથી મિશ્રણયુક્ત કે ખરાબ ઈંધણની ઓળખ કરવામાં મદદ મળે છે.
શું હોય છે ફ્યૂલની ડેન્સિટી?
ઘનતા (ડેન્સિટી) એ પદાર્થના પ્રતિ એકમ જથ્થાના વજનનો ઉલ્લેખ કરે છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલની ડેન્સિટી એક નક્કી મર્યાદાની અંદર હોવી જોઈએ. જો તે સામાન્ય મર્યાદાથી ખુબ વધુ છે તો તે ઈંધણની ગુણવત્તા પર સવાલ ઉઠાવી શકે છે, પરંતુ હવામાન અને તાપમાન અનુસાર ડેન્સિટીમાં થોડો ફેરફાર સામાન્ય માનવામાં આવે છે.
પેટ્રોલની ડેન્સિટી કેટલી હોવી જોઈએ?
ભારતમાં સામાન્ય રીતે 15 ડિગ્રી સેલ્સિયસના તાપમાન પર પેટ્રોલની ડેન્સિટી લગભગ 730થી 770 કિલોગ્રામ પ્રતિ ઘનમીટર (kg/m³) ની વચ્ચે હોય છે. તો ડીઝલની ડેન્સિટી સામાન્ય રીતે 820થી 860 (kg/m³) વચ્ચે હોય છે. જો પેટ્રોલ પંપ પર પ્રદર્શિત ડેન્સિટી આ નિર્ધારિત મર્યાદાથી અલગ જોવા મળે તો તેની જાણકારી પંપ કર્મચારીઓ પાસેથી લઈ શકાય છે. વધુ ડેન્સિટી છે તો મામલો શંકાસ્પદ છે.
ડેન્સિટી ચેક કરવી કેમ જરૂરી છે?
ડેન્સિટી ઈંધણની ગુણવત્તાનો સંકેત આપે છે. જો પેટ્રોલ કે ડીઝલમાં કોઈ અન્ય પદાર્થની ભેળશેળ કરવામાં આવી તો તેની ડેન્સિટી બદલાઈ શકે છે. તેથી ઓયલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ નિયમિત રૂપથી ડેન્સિટીની તપાસ કરે છે, પરંતુ માત્ર ડેન્સિટી જોઈને તે નક્કી ન કરી શકાય કે ઈંધણ સંપૂર્ણ રીતે શુદ્ધ છે કે નહીં, પરંતુ તે ગુણવત્તા તપાસનો એક મહત્વપૂર્ણ પ્રારંભિક સંકેત જરૂર હોય છે.
શું દરેક પેટ્રોલ પંપ પર ડેન્સિટી જોવા મળે છે?
મોટા ભાગના પેટ્રોલ પંપ પર ડેન્સિટીની જાણકારી ડિજિટલ ડિસ્પ્લે કે રેકોર્ડ રજીસ્ટરમાં ઉપલબ્ધ હોય છે. જો આ જાણકારી જોવા ન મળે તો ગ્રાહક તેની પેટ્રોલ પંપ કર્મચારીઓ પાસે માગ કરી શકે છે. તેલ કંપનીઓ પણ સમય-સમય પર ડેન્સિટી રેકોર્ડની તપાસ કરે છે જેથી ગુણવત્તાના માપદંડના પાલનની ખાતરી કરી શકાય.