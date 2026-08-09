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દુનિયા દીવાની બની! 4 મહિનામાં વેચાઈ ગઈ 89,000થી વધુ કાર, 6 એરબેગ્સ સાથે મળે છે પ્રીમિયમ ફીચર્સ!

મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયર નાણાકીય વર્ષ 2027ની શરૂઆતથી અત્યાર સુધી સૌથી વધુ વેચાનારી કાર બની છે. એપ્રિલ 2026થી જુલાઈ 2026 વચ્ચે મારૂતિ ડિઝાયરના કુલ 89816 યુનિટ્સનું વેચાણ થયું છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 09, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 01:39 PM IST
દુનિયા દીવાની બની! 4 મહિનામાં વેચાઈ ગઈ 89,000થી વધુ કાર, 6 એરબેગ્સ સાથે મળે છે પ્રીમિયમ ફીચર્સ!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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