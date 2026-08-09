/દુનિયા દીવાની બની! 4 મહિનામાં વેચાઈ ગઈ 89,000થી વધુ કાર, 6 એરબેગ્સ સાથે મળે છે પ્રીમિયમ ફીચર્સ!

ભારતમાં કાર ખરીદવાને લઈને લોકોની પસંદ ઝડપથી બદલાઈ રહી છે. મોટા ભાગના લોકો SUVs ખરીદવાનું પસંદ કરી રહ્યાં છે. તેમ છતાં દેશમાં સૌથી વધુ વેચાતી કાર એક સેડાન છે. જેનું નામ મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયર ( Maruti Suzuki Dzire ) છે. મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયર નાણાકીય વર્ષ 2027ની શરૂઆતથી અત્યાર સુધી સૌથી વધુ વેચાનારી કાર છે. એપ્રિલ 2026થી જુલાઈ 2026 વચ્ચે ડિઝાયરના કુલ 89,816 યુનિટ્સનું વેચાણ થયું છે.
ભારતની ટોપ સેલિંગ કાર
મહત્વનું છે કે નાણાકીય 2026મા દેશના કુલ પેસેન્જર વ્હીકલ વેચાણમાં સેડાનની ભાગીદારી માત્ર 8.5 ટકા હતા, જ્યારે એસયુવીની ભાગીદારી 56.7 ટકા રહી હતી. તેમ છતાં મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયર લોકોની પહેલી પસંદ બની છે. તેનું કારણ કારની કિંમત, માઇલેજ અને સારા ફીચર્સ છે.
મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયરની કિંમત
મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયરની કિંમતની વાત કરીએ તો તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 6.26 લાખ રૂપિયા છે. આ કારના ટોપ વેરિએન્ટની કિંમત 9.36 લાખ સુધી જાય છે. તેવામાં ઓછા બજેટમાં આ કાર ગ્રાહકોની પસંદ બનેલી છે.
મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયર ફીચર્સ
આ સિવાય મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયરમાં 6 એરબેગ સ્ટાન્ડર્ડ આપવામાં આવી છે. આ સિવાય Bharat NCAP ક્રેશ ટેસ્ટમાં કારને એડલ્ટ અને ચાઇલ્ડ ઓક્યૂપેન્ટ પ્રોડક્શન, બંનેમાં 5-સ્ટાર રેટિંગ મળ્યું છે. ડિઝાયરમાં કંપનીનું નવું 1.2 લીટર Z12E પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે. પેટ્રોલ મોડલમાં આ એન્જિન 81.58 PS નો પાવર અને 111.7 Nm નો ટોર્ક આપે છે. સીએનજી વર્ઝનમાં પાવર 69.75 PS અને ટોર્ક 101.8 Nm રહે છે.
માઇલેજની વાત કરીએ તો પેટ્રોલ મેનુઅલ મોડલ 24.79 km/l, પેટ્રોલ AMT 25.71 km/l અને સીએનજી મેનુઅલ મોડલ 33.73 km/kg સુધીની માઇલેજ આપવાનો દાવો કરે છે.
મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયરમાં પેટ્રોલમાં 5-સ્પીડ મેનુઅલ અને 5-સ્પીડ AMT ગિયરબોક્સનો વિકલ્પ મળે છે. તો સીએનજી મોડલ 5-સ્પીડ મેનુઅલ ગિયરબોક્સની સાથે આવે છે. સીએનજી વિકલ્પ તે ગ્રાહકોને આકર્ષિત કરે છે, જેણે દરરોજ લાંબી યાત્રા કરવી છે અને ઈંધણ પર ઓછો ખર્ચ કરવા ઈચ્છે છે.