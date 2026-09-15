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34 કિમી સુધીની માઇલેજ! શહેરમાં ચલાવવા માટે બેસ્ટ છે આ 5 CNG કાર, કિંમત 4.81 લાખ રૂપિયાથી શરૂ

પેટ્રોલની વધતી કિંમતો વચ્ચે લોકો સીએનજી કાર ખરીદવાનું પસંદ કરી રહ્યાં છે. રોજિંદા ઉપયોગમાં સારી માઇલેજ આપતી સીએનજી કાર બેસ્ટ સાબિત થઈ રહી છે. ભારતમાં ઘણી એવી સીએનજી કાર ઉપલબ્ધ છે, જે 34 કિમી સુધીની માઇલેજ આપે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 15, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 10:23 AM IST
34 કિમી સુધીની માઇલેજ! શહેરમાં ચલાવવા માટે બેસ્ટ છે આ 5 CNG કાર, કિંમત 4.81 લાખ રૂપિયાથી શરૂ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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