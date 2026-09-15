/34 કિમી સુધીની માઇલેજ! શહેરમાં ચલાવવા માટે બેસ્ટ છે આ 5 CNG કાર, કિંમત 4.81 લાખ રૂપિયાથી શરૂ

પેટ્રોલની વધતી કિંમતો વચ્ચે દરરોજ ઓફિસ કે શહેરમાં કાર ચલાવવા માટે CNG એક સારો વિકલ્પ છે. સીએનજી કારોની શરૂઆતી કિંમત પેટ્રોલ મોડલથી થોડી વધુ હોઈ શકે છે, પરંતુ ઓછા ઈંધણ ખર્ચને કારણે લાંબા સમયમાં તેનાથી સારી બચત થઈ શકે છે.
ખાસ વાત છે કે બજારમાં કેટલીક એવી સીએનજી કાર ઉપલબ્ધ છે જે 32થી 34 કિમી/કિલો સુધીની માઇલેજ આપવાનો દાવો કરે છે. જો તમારૂ ફોકસ ઓછા ખર્ચમાં રોજિંદા ડ્રાઇવિંગ પર છે, તો આ 5 કાર તમારા માટે ઉપયોગી વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે.
1. મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયર
Maruti Suzuki ડિઝાયર સીએનજી આ લિસ્ટમાં એક શાનદાર વિકલ્પ છે. તેમાં 1.2 લીટર, 3 સિલિન્ડર નેચરલી એસ્પિરેટેડ Z-Series એન્જિન મળે છે. પેટ્રોલ મોડમાં એન્જિન આશરે 81 bhp નો પાવર અને 111.7 Nm નો ટોર્ક આપે છે. ડિઝાયર સીએનજીની ARAI પ્રમાણિત માઇલેજ 33.73 કિમી/કિલો છે. પેટ્રોલ મેનુઅલ વર્ઝન 24.79 કિમી અને AMT વર્ઝન 25.71 kmpl સુધી માઇલેડ આપે છે. ડિઝાયર સીએનજીની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 8.03 લાખ રૂપિયા છે.
2. મારૂતિ સુઝુકી વેગનઆર
વેગનઆર ભારતની સૌથી લોકપ્રિય કારોમાંથી એક છે. તેમાં 998cc, 3-સિલિન્ડર પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે. પેટ્રોલ મોડમાં તે 67.5 bhp અને 91.1 Nm નો ટોર્ક આપે છે, જ્યારે સીએનજી મોડમાં 55.9 bhp નો ટોર્ક 82.1 Nm નો થઈ જાય છે. તેનું સીએનજી વર્ઝન 34 કિમી સુધીની માઇલેજ આપે છે. તેની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 5.88 લાખ રૂપિયા છે. ઓછી કિંમત અને શાનદાર માઇલેજ તેને શહેરમાં ચલાવવા માટે વ્યાવહારિક બનાવે છે.
3. મારૂતિ સુઝુકી સેલેરિયો
જો તમારૂ સૌથી મોટું ફોકસ માઇલેજ છે, તો સેલેરિયો સીએનજી સૌથી આકર્ષક વિકલ્પ છે. તેમાં પણ 998cc, 3-સિલિન્ડર પેટ્રોલ એન્ડિન મળે છે. પેટ્રોલ મોડમાં તે 67.5 bhp અને 91.1 Nm નો ટોર્ક આપે છે, જ્યારે CNG મોડમાં 55.9 bhp અને 82.1 Nm નો ટોર્ક મળે છે. સેલેરિયો સીએનજીની ARAI પ્રમાણિત માઇલેજ 34.43 કિમી/કિલો છે. આ આંકડો તેને દેશમાં સૌથી વધુ માઇલેજ આપતી સીએનજી કારમાં સામેલ કરે છે. તેની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 5.97 લાખ રૂપિયા છે.
4. મારૂતિ સુઝુકી સ્વિફ્ટ
સ્વિફ્ટમાં ડિઝાયરવાળું 1.2 લીટર, 3-સિલિન્ડર Z-Series પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે. તે આશરે 81 bhp નો પાવર અને 111.7 Nm નો ટોર્ક આપે છે. સીએનજી વર્ઝનમાં તેની ARAI પ્રમાણિત માઇલેજ 32.85 કિમી/કિલો છે. સ્વિફ્ટ સીએનજીની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 7.44 લાખ રૂપિયા છે.
5. મારૂતિ સુઝુકી અલ્ટો K10
બજેટમાં સીએનજી ખરીદનાર માટે અલ્ટો કે10 સારો વિકલ્પ છે. તેમાં 998cc, 3-સિલિન્ડર એન્જિન મળે છે. પેટ્રોલ મોડમાં તે 67.5 bhp અને 91.1 Nm નો ટોર્ક આપે છે. જ્યારે સીએનજી મોડમાં 55.9 bhp અને 82.1 Nm નો ટોર્ક આપે છે. અલ્ટો K10 CNG ની ARAI પ્રમાણિત માઇલેજ 33.85 કિમી/કિલો છે. તેની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 4.81 લાખ રૂપિયા છે, જે આ લિસ્ટમાં સૌથી ઓછી છે.