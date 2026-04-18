મિડલ ક્લાસની મોજ! ₹10 લાખના બજેટમાં આવી રહી છે આ 5 ઈલેક્ટ્રિક કાર, 400 km સુધીની મળશે રેન્જ
ભારતમાં હવે લોકો પેટ્રોલ-ડીઝલ છોડી ઈલેક્ટ્રિક કાર ખરીદવાનું પસંદ કરી રહ્યાં છે. પહેલા મોંઘી લાગતી ઈવી કાર હવે બજેટમાં આવવા લાગી છે. કાર નિર્માતા કંપનીઓ પણ સસ્તા બજેટમાં નવી-નવી ઈવી કાર લોન્ચ કરી રહી છે.
- 10 લાખથી ઓછા બજેટમાં લોન્ચ થશે 5 નવી ઈવી
- ટાટા, હ્યુન્ડઈ સહિત આ કંપનીઓ લોન્ચ કરશે નવી કાર
- ભારતીય બજારોમાં સતત વધી રહી છે ઈવીની ડિમાન્ડ
ભારતીય માર્કેટમાં ઈલેક્ટ્રિક કારોનો ક્રેઝ સતત વધી રહ્યો છે. તેને જોવા દિગ્ગજ કાર કંપનીઓ પોતાનું ફોકસ અફોર્ટેબલ EV એટલે કે સસ્તી ઈલેક્ટ્રિક કાર પર કરી દીધું છે. મિડલ ક્લાસ ખરીદારોને આકર્ષવા માટે કંપનીઓ પોતાની એન્ટ્રી-લેવલ કારોને વીજળીથી દોડાવવાની તૈયારી કરી ચૂકી છે. ટાટા મોટર્સથી લઈને વિયતનામની દિગ્ગજ વિનફાસ્ટ સુધી, ઘણી મોટી બ્રાન્ડ જલ્દી આવી કાર લાવવાની છે. આ કારો ન માત્ર સસ્તી હશે પરંતુ ખરીદવામાં પણ પોતાના બજેટની અંદર ફિટ બેસશે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર અપકમિંગ ઈલેક્ટ્રિક કારોનું બજેટ 10 લાખ રૂપિયાની આસપાસ હશે. આવો જાણીએ અપકમિંગ 5 ઈલેક્ટ્રિક કારો વિશે વિસ્તારથી.
ટાટા ટિયાગો ઈવી ફેસલિફ્ટ
ભારતની સૌથી વધુ ઈલેક્ટ્રિક કારો વેચનારી કંપની ટાટા મોટર્સ પોતાની પોપુલર ટિયાગો ઈવીને નવા અવતારમાં લાવવાની છે. આ નવી ફેસલિફ્ટ કાર હાલમાં ટેસ્ટિંગ દરમિયાન જોવા મળી હતી. તેમાં નવા ફ્રંટ ગ્રિલ, અપડેટેડ હેડલાઇટ્સ અને નવી ડિઝાઇનના બમ્પર જોવા મળી શકે છે. હાલમાં તેમાં 19.2 Kwh અને 24 Kwh ના બેટરી પેક મળે છે. પરંતુ કંપની પંચ ઈવીની જેમ તેમાં મોટું બેટરી પેક સામેલ કરી શકે છે.
વિનફાસ્ટ VF3
વિયતનામની જાણીતી કંપની વિનફાસ્ટ હવે ભારતના સસ્તા સેગમેન્ટમાં હલચલ મચાવવા તૈયાર છે. કંપનીની VF3 એક નાની ઈલેક્ટ્રિક હેચબેક છે. તેની ડિઝાઇન રેટ્રો અને સ્પોર્ટી એસયુવી જેવી લાગે છે. તેમાં 29.6 Kwh અને 27.2 Kwh નું બેટરી પેક મળી શકે છે. આ કાર ફુલ ચાર્જ થવા પર આશરે 326 કિમી સુધીની રેન્જ આપી શકે છે.
વિનફાસ્ટ VF5
વિનફાસ્ટની બીજી મોટી રજૂઆત VF5 હશે, જેને વીએફ3 થી ઉપર અને વધુ ફીચર્સની સાથે રજૂ કરવામાં આવશે. તેનો લુક અને ડિઝાઇન ગ્લોબલ માર્કેટમાં વેચાતી મોટી કાર જેવો હશે. તેમાં 29.6 Kwh અને 27.2 Kwh ના બેટરી પેકનો ઉપયોગ થવાની આશા છે. આ તે પરિવારો માટે સારી હશે જે એક મોડર્ન ડિઝાઇન અને વધુ કમ્ફર્સ ઈવી શોધી રહ્યાં છે.
સિટ્રોએન eC3 Base Trim
સિટ્રોએન પોતાની eC3 ના એક નવા વેરિએન્ટ Live લોન્ચ કરવાનું પ્લાનિંગ કરી રહી છે. આ નવો બેસ ટ્રિમ ખાસ કરી તે લોકો અને ફ્લીટ ઓપરેટર્સ માટે હશે જે ઓછા બજેટમાં ઈલેક્ટ્રિક કાર ઈચ્છે છે. તેમાં 15-ઇંચના સ્ટીલ વ્હીલ્સ, ડિજિટલ ક્લસ્ટર, ફ્રંટ પાવર વિન્ડો અને રીજેન ઈન્ડિકેટર જેવા જરૂરી ફીચર્સ મળશે. જેમાં 29.2 kwh નું બેટરી પેક હશે જે આશરે 320 કિમીની રેન્જ આપે છે.
હ્યુન્ડઈ ન્યૂ ઈલેક્ટ્રિક માઇક્રો એસયુવી
હ્યુન્ડઈ પર ભારતીય માર્કેટ માટે એક સસ્તી ઈલેક્ટ્રિક કાર પર કામ કરી રહી છે. તે તાજેતરમાં ચંદીગઢના રસ્તા પર ટેસ્ટિંગ દરમિયાન જોવા મળી હતી. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આ વૈશ્વિક માર્કેટમાં વેચાતી Inster પર બેસ્ડ હશે. તેમાં 42 kwh અને 49 kwh ના મોટા બે બેટરી પેક આપવામાં આવી શકે છે. તેની રેન્જ 400 કિમીની આસપાસ રહી શકે છે.
