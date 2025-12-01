Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

ડિસેમ્બરમાં લોન્ચ થશે આ 5 દમદાર કાર, Maruti થી Tata સુધી બધા લિસ્ટમાં સામેલ

new cars launching in December: ડિસેમ્બર 2025 ભારતના ઓટો બજાર માટે ખાસ રહેશે. આ મહિને મારૂતિ, ટાટા, કિઆ જેવી લક્ઝરી કાર લોન્ચ થવા જઈ રહી છે. આ નવી કાર લોન્ચ થવાની સાથે ગ્રાહકોને કાર ખરીદવા માટે વધુ વિકલ્પ મળશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 01, 2025, 12:00 PM IST

Trending Photos

ડિસેમ્બરમાં લોન્ચ થશે આ 5 દમદાર કાર, Maruti થી Tata સુધી બધા લિસ્ટમાં સામેલ

Upcoming Cars in December 2025: ડિસેમ્બર 2025 કાર ખરીદનારા માટે શાનદાર રહેવાનું છે. આ મહિને એક બાદ એક મોટી કંપનીની કાર લોન્ચ થઈ રહી છે. ઈલેક્ટ્રિક SUV થી લઈને પેટ્રોલ એન્જિનવાળી ફ્લેગશિપ ગાડીઓ અને લક્ઝરી કન્વર્ટિબલ કાર સુધી, દરેક સેગમેન્ટમાં ગ્રાહકો માટે કંઈક આવવાનું છે. જો તમે આ વર્ષના છેલ્લા મહિનામાં કાર લેવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો આ લોન્ચ લિસ્ટ તમારી મદદ કરી શકે છે.

Maruti Suzuki e-Vitara: પ્રથમ ઈલેક્ટ્રિક SUV
Maruti Suzuki પોતાની પ્રથમ ઈલેક્ટ્રિક SUV e-Vitara ની કિંમતો 2 ડિસેમ્બરે સત્તાવાર જાહેર કરશે અને આગામી તારીખોમાં તે લોન્ચ થવાની આશા છે. આ કારમાંથી મોટી આશા તેની ડ્રાઇવિંગ રેન્જને લઈને છે, જે કેટલાક વેરિએન્ટમાં 500 કિમી સુધી જણાવવામાં આવી રહી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

Tata Harrier Petrol: પેટ્રોલ એન્જિનમાં વાપસી
તો ટાટા પોતાના મસ્ક્યુલિન Harrier નું પેટ્રોલ વર્ઝન 9 ડિસેમ્બર 2025ના લોન્ચ કરશે. આ વખતે તેમાં નવું 1.5- લીટર ટર્બોચાર્જ્ડ પેટ્રોલ એન્જિન મળવાની સંભાવના છે. અત્યાર સુધી Harrier ડીઝલ એન્જિનમાં મળતી હતી, પરંતુ પેટ્રોલ મોડલ આવ્યા બાદ આ એસયુવી વધુ લોકોના બજેટ અને પસંદમાં આવી જશે.

Tata Safari Petrol: ફેમેલી SUV હવે પેટ્રોલમાં
Harrier ની સાથે 9 ડિસેમ્બરે Tata Safari Petrol પણ લોન્ચ થશે. તેમાં પણ નવું 1.5-લીટર ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવશે. સફારી લાંબા સમયથી ડીઝલ વર્ઝનમાં આવતી હતી. હવે પેટ્રોલ વર્ઝન લોન્ચ થતાં લોકો સુધી તેની પહોંચ વધશે, ખાસ કરી જે લોકો પેટ્રોલ SUV લેવા ઈચ્છે છે.

Next-gen Kia Seltos: ડિસેમ્બરમાં ગ્લોબલ ડેબ્યુ
બીજી જનરેશનની Kia Seltos નું ગ્લોબલ લોન્ચ 10 ડિસેમ્બર 2025ના થવાની છે. આ નવી સેલ્ટોસ માં પ્રીમિયમ કેબિન મળવાની છે. આ કાર પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલ વર્ઝનમાં લોન્ચ થઈ શકે છે. જ્યારે ભવિષ્યમાં તેનું હાઇબ્રિડ વર્ઝન આપી શકે છે.

Mini Cooper Convertible: ડિસેમ્બરમાં સ્ટાઇલિશ એન્ટ્રી
બીજી તરફ Mini Cooper Convertible ડિસેમ્બર 2025મા ભારતીય માર્કેટમાં એન્ટ્રી લઈ શકે છે. તેમાં Cooper S વેરિએન્ટમાં આવવાની સંભાવના છે. આ કારની ખાસિયત તેનું ઈલેક્ટ્રિક સોફ્ટ ટોપ હશે, જે માત્ર 18 સેકેન્ડમાં ખુલી જાય છે. તેમાં 2.0 લીટર ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન મળશે અને તેનું બુકિંગ પહેલાથી શરૂ થઈ ગયું છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Upcoming cars in December 2025

Trending news