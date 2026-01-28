Upcoming cars In india: 2026 મા ઓટો ઈન્ડસ્ટ્રીમાં મચી જશે ધમાલ, 30થી વધુ ગાડીઓ થશે લોન્ચ
Car Launches 2026 માં ભારતમાં 30થી વધુ નવી ગાડીઓ લોન્ચ થશે. SUV અને EV સેગમેન્ટમાં મોટા ફેરફાર જોવા મળશે. આવો આ ગાડીઓની લોન્ચ ડેટ વિશે જાણીએ.
ભારતીય ઓટોમોબાઇલ સેક્ટર માટે વર્ષ 2026 ખાસ રહેવાનું છે. વર્ષ 2025મા ઘણી નવી કારો અને એડવાન્સ ફીચર્સથી લેસ મોડલ લોન્ચ થયા અને હવે 2026મા ધમાકો થવાનો છે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે 2026મા ભારતીય બજારમાં 30થી વધુ નવી પેસેન્જર ગાડીઓ લોન્ચ થઈ શકે છે. આવો જાણીએ.
અનેક મોટી કાર થશે લોન્ચ
જો પાછલા કેટલાક વર્ષની વાત કરીએ તો CY2021 થી CY2024 ની વચ્ચે દર વર્ષે એવરેજ માત્ર 10થી 11 નવા મોડલ લોન્ચ થયા હતા, જેમાં મોટા ભાગના ફેસલિફ્ટ કે સામાન્ય અપડેટવાળા મોડલ હતા. તો CY2025 મા કુલ 19 નવા મોડલ બજારમાં આવ્યા. પરંતુ 2026મા કંપનીઓ સીધી ન્યૂ જનરેશન અને પ્રીમિયમ મોડલ્સ લોન્ચ કરવાની તૈયારીમાં છે, જેનાથી ગ્રાહકોને વધુ વિકલ્પ મળવાના છે.
SUV ના વેચાણમાં જોરદાર વધારો
વર્ષ 2025મા પેસેન્જર વ્હીકલનું વેચાણ 4.49 મિલિયન યુનિટ સુધી પહોંચી ગયું, જે અત્યાર સુધીનું સૌથી ઊંચુ સ્તર છે. આ વેચાણ 2024ના મુકાબલે આશરે 5 ટકા વધુ રહ્યું. તેમાં સૌથી મોટું યોગદાન SUV સેગમેન્ટનું રહ્યું, જેની કુલ વેચાણમાં ભાગીદારી 56 ટકા સુધી પહોંચી ગઈ. સપ્ટેમ્બરમાં જીએસટી ઘટાડાની જાહેરાત બાદ ડિસેમ્બર 2025મા રિટેલ વેચાણમાં 26.8 ટકાનો જબરદસ્ત વધારો થયો હતો.
2026મા કઈ-કઈ ગાડીઓ મચાવશે ધમાલ
2026ની શરૂઆતમાં ઘણી ગાડીઓ લોન્ચ થવાની છે. Renault એ પોતાની નેક્સ્ટ જનરેશન Duster ને 26 જાન્યુઆરી 2026ના રજૂ કરી છે. તો ટાટા મોટર્સ Sierra EV, Punch EV Facelift અને વર્ષના અંતમાં Avinya સિરીઝ જેવી મોટી પ્રોડક્ટ્સ લોન્ચ કરી શકે છે. VinFast ભારતમાં ત્રણ ઈલેક્ટ્રિક મોડલ ઉતારવાની તૈયારીમાં છે, જેની શરૂઆત 7-સીટર MPV થી થશે. આ સિવાય Hyundai, MG Motor, Nissan, Volkswagen અને Skoda જેવી બ્રાન્ડ્સ પણ 2026મા પોતાની ગાડીઓ પરથી પડદો ઉઠાવી શકે છે. પરંતુ હજુ લોન્ચ ડેટને લઈને સત્તાવાર જાણકારી સામે આવી નથી.
