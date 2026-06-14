/35 KM માઇલેજ, સનરૂફ અને છ એરબેગ! માર્કેટમાં ધમાકો કરવા આવી રહી છે આ હાઇબ્રિડ SUV, જાણો શરૂઆતી કિંમત

Upcoming Hybrid Cars in India: પેટ્રોલની વધતી કિંમતો, કડક એમીશન નોર્મ અને ઇકો ફ્રેન્ડલી કાર ઈચ્છતા લોકો માટે હાઇબ્રિડ ગાડીઓ સારો વિકલ્પ બનીને આવી છે. આઇબ્રિડ કારો ફ્યુલ બચત, ઓછા રનિંગ કોસ્ટ અને વિશ્વસનીય પરફોર્મંસનું એક શાનદાર કોમ્બિનેશન ઓફર કરે છે. 2026મા ઘણી કંપનીઓ હાઇબ્રિડ વેરિએન્ટ લોન્ચ કરવાની છે, જેમાં રેનો, નિસાન અને મારૂતિ સુઝુકી સામેલ છે.
આ મોડલ્સ ન માત્ર ડેલી કમ્યુટિંગ માટે પરંતુ લાંબી ડ્રાઇવ માટે પણ પરફેક્ટ સાબિત થશે. Renault Duster Hybrid, Nissan Tekton Hybrid અને Maruti Suzuki Fronx Hybrid જેવા મોડલ્સ બજારમાં ધમાલ મચાવવા તૈયાર છે. આ કાર મોડર્ન ટેક્નોલોજી, સ્ટાઇલિશ ડિઝાઇન અને સારી માઇલેજની સાથે ગ્રાહકોને આકર્ષિત કરી શકે છે. આવો આ અપકમિંગ કારો વિશે અત્યાર સુધી આવેલી વિગત પર એક નજર કરીએ.
Renault Duster Hybrid
નવા જનરેશનની રેનોલ્ટ ડસ્ટર 2026મા પહેલાથી બજારમાં ઉપલબ્ધ છે અને તેનું સ્ટ્રોન્ગ હાઇબ્રિડ વેરિએન્ટ દિવાળી 2026ની આસપાસ લોન્ચ થવાનું છે. તે 1.8 લીટર પેટ્રોલ એન્જિનની સાથે 1.4 kWh બેટરી પેક અને બે ઈલેક્ટ્રિક મોટર્સના કોમ્બિનેશનનો ઉપયોગ કરશે, જે કુલ મળી 160-163 PS પાવર આપશે. 8 સ્પીડ ડ્યુલ ક્લચ ટ્રાન્સમિશનની સાથે એસયુવી શહેરમાં 80 ટકા ઈલેક્ટ્રિક મોડમાં ચાલી શકે છે અને 25 kmpl માઇલેજ ઓફર કરવાની આશા છે.
ડુઅલ 10-ઇંચ સ્ક્રીન, ADAS ફીચર્સ, પેનોરમિક સનરૂફ અને 212 mm ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ જેવી સુવિધાઓ સાથે તે ક્રેટા અને સેલ્ટોસ જેવી ગાડીઓને ટક્ર આપશે. કિંમત 19-23 લાખ વચ્ચે રહેવાની સંભાવના છે.
Nissan Tekton Hybrid
નિસાન ટેક્સન એક નવી કોમ્પેક્ટ/મિડ સાઇઝ એસયુવી છે, જે રેનો ડસ્ટર પ્લેટફોર્મ પર બેસ્ડ હશે અને 2026ના મિડ (જુલાઈની આસપાસ) લોન્ચ થવાની આશા છે. તેમાં પણ 1.8 લીટર સ્ટ્રોન્ગ હાઇબ્રિડ સિસ્ટમ આપવામાં આવશે, જે એફિશિએન્સી અને પરફોર્મંસનું સારૂ બેલેન્સ આપશે. ડિઝાઇનમાં મોડર્ન એલઈડી લાઇટ બાર, બોલ્ડ એસયુવી સિલ્હૂટ અને પ્રીમિયમ ઈન્ટીરિયર હશે.
1.0 લીટર અને 1.3 લીટર ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન સિવાય હાઇબ્રિડ વેરિએન્ટ માઇલેજ-કોન્શસ ખરીદનારાને આકર્ષિત કરશે. ટેક્ટન માર્કેટમાં Creta, Duster અને Seltos ની વચ્ચે સ્પર્ધામાં મજબૂતીથી ઉતરશે. તેની સંભવિત કિંમત 11-18 લાખ રૂપિયા વચ્ચે રહી શકે છે. નિસાન માટે આ ભારતમાં પ્રોડક્ટ ઓફેન્સિવનો હિસ્સો છે અને વૈશ્વિક માર્કેટ માટે પણ બનાવવામાં આવશે.
Maruti Suzuki Fronx Hybrid
મારૂતિ સુઝુકી ફ્રોન્ક્સનું હાઇબ્રિડ વેરિએન્ટ 2026-2027મા લોન્ચ થવાનું છે, જેમાં કંપનીની નવી સિરીઝ હાઇબ્રિડ સિસ્ટમનો ઉપયોગ થશે. તે Z12E કે સમાન 1.0-1.2L એન્જિનની સાથે ઈલેક્ટ્રિક મોટર અને બેટરીનું કોમ્બિનેશન હશે, જે 35 kmpl થી વધુ માઇલેજ આપી શકે છે. ફ્રોન્ક્સ પહેલાથી પોપુલર ક્રોસઓવર એસયુવી છે અને હાઇબ્રિડ વર્ઝનમાં ADAS, અપડેટેડ ફીચર્સ અને સારૂ ઈન્ટીરિયર મળશે.
તેની સંભવિત કિંમત 8-12 લાખ રૂપિયા રહેશે, જે આ સેગમેન્ટમાં સૌથી સસ્તી હાઇબ્રિડનો વિકલ્પ બની શકે છે. મારૂતિના હાઇબ્રિડ પોર્ટફોલિયોને મજબૂત કરવામાં આ મોડલ શહેરના ટ્રાફિક અને લાંબી ડ્રાઇવ માટે યોગ્ય હશે. જો તમે 6-8 મહિનામાં હાઈબ્રિડ કાર ખરીદવાનો પ્લાન કરી રહ્યાં છો, તો આ વિકલ્પ તમારા માટે ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે.