Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Technology
  • /35 KM માઇલેજ, સનરૂફ અને છ એરબેગ! માર્કેટમાં ધમાકો કરવા આવી રહી છે આ હાઇબ્રિડ SUV, જાણો શરૂઆતી કિંમત

35 KM માઇલેજ, સનરૂફ અને છ એરબેગ! માર્કેટમાં ધમાકો કરવા આવી રહી છે આ હાઇબ્રિડ SUV, જાણો શરૂઆતી કિંમત

પેટ્રોલની વધી રહેલી કિંમતો વચ્ચે હાઇબ્રિડ કારો ભારતીય ગ્રાહકોની પહેલી પસંદ બની રહી છે. આવનાર મહિનામાં Renault Duster Hybrid, Nissan Tekton Hybrid અને Maruti Suzuki Fronx Hybrid બજારમાં એન્ટ્રી કરશે. તેમાં દમદાર માઇલેજ, એડવાન્સ ફીચર્સ અને ઓછા રનિંગ કોસ્ટનું શાનદાર કોમ્બિનેશન મળશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 14, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:34 AM IST
35 KM માઇલેજ, સનરૂફ અને છ એરબેગ! માર્કેટમાં ધમાકો કરવા આવી રહી છે આ હાઇબ્રિડ SUV, જાણો શરૂઆતી કિંમત

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
35 KM માઇલેજ, સનરૂફ અને છ એરબેગ! માર્કેટમાં ધમાકો કરવા આવી રહી છે આ હાઇબ્રિડ SUV
Upcoming Hybrid Cars in India9 min ago
2
gujarat26 min ago
3
Ruchak Rajyog 202642 min ago
4
Sushant Singh Rajput59 min ago
5
iran war1 hr ago