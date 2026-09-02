/CRETA અને SIERRAને પણ ભૂલી જશો... હ્યુન્ડાઇ લાવી રહી છે એક નવી SUV, દમદાર ફીચર્સથી છે સજ્જ

હ્યુન્ડાઇ ક્રેટા મિડ સાઈઝના SUV બજારમાં પ્રભુત્વ ધરાવે છે છતાં કંપની બીજી SUV લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. શરૂઆતમાં એવી અટકળો હતી કે કંપની ટાટા નેક્સન અને મારુતિ સુઝુકી બ્રેઝાને ટક્કર આપવા માટે એક કોમ્પેક્ટ SUV લોન્ચ કરશે. જો કે, હવે મિડ સાઈઝના SUV લોન્ચ કરવાની યોજના છે.
આ કાર અનેક વખત ટેસ્ટિંગ દરમિયાન જોવા મળી છે. કંપની તેને તહેવારોની સીઝન પહેલા લોન્ચ કરી શકે છે. SUVનો હવે સ્પષ્ટ દેખાવ સામે આવ્યો છે. કિંમતની દ્રષ્ટિએ તે હ્યુન્ડાઇના પોર્ટફોલિયોમાં ક્રેટાની નીચે હશે.
આ કાર હ્યુન્ડાઇ બેયોન પર આધારિત હશે, જે વૈશ્વિક બજારોમાં ઉપલબ્ધ છે. જો કે, ભારતીય બજાર માટે ઘણા ફેરફારો કરવામાં આવશે, જે સુવિધાઓથી લઈને લૂક સુધી દરેક વસ્તુને અસર કરશે. ચાલો જોઈએ કે આ નવી હ્યુન્ડાઇ SUVને શું ખાસ બનાવે છે.
કારની ડિઝાઇન કેવી હશે?
આ કાર પરંપરાગત SUV કરતાં ક્રોસઓવર જેવી લાગે છે કંઈક અંશે મારુતિ ફ્રોન્ક્સ જેવી જ. આગળના ભાગમાં સ્પ્લિટ-હેડલેમ્પ સેટઅપ હશે જેની સાથે LED લાઇટ બાર હશે.
કારનો આગળનો ભાગ હ્યુન્ડાઇ વર્ના જેવો હશે પરંતુ થોડો ઊંચો હશે. આગળના ભાગમાં સ્પ્લિટ એર ઇન્ટેક ડિઝાઇન હશે જેમાં બે વિભાગો વચ્ચે લાઇસન્સ પ્લેટ હોલ્ડર હશે. આ મિડ સાઈઝની SUV સ્ટાન્ડર્ડ પુલ-ટાઈપ ડોર હેન્ડલ્સ, ફંક્શનલ રૂફ રેલ્સ અને ફ્લેર વ્હીલ આર્ચથી સજ્જ હશે. સાઈઝ અને ડિઝાઇનની દ્રષ્ટિએ તે હ્યુન્ડાઇ એક્સટર જેવી જ હશે.
ઇન્ટિરિયર અને એન્જિન
પાછળના ભાગમાં આગળના LED સિગ્નેચરને પ્રતિબિંબિત કરતો એક સ્લિમ LED લાઇટ બાર હશે અને ટેલગેટના મધ્યમાં બૂટ રિલીઝ હેન્ડલ સ્થિત હોઈ શકે છે. ઇન્ટિરિયરની વાત કરીએ તો, SUVમાં હ્યુન્ડાઇનું ટ્વીન-સ્ક્રીન ડેશબોર્ડ સેટઅપ હોવાની શક્યતા છે, જેમાં 12.3-ઇંચ ડિસ્પ્લેનો સમાવેશ થાય છે. તે ડ્યુઅલ-ટોન સ્ટીયરિંગ વ્હીલ સાથે પણ આવશે.
આ કાર હ્યુન્ડાઇ ક્રેટામાં જોવા મળતા 1.5-લિટર, ચાર-સિલિન્ડર, એસ્પિરેટેડ એન્જિન દ્વારા સંચાલિત હશે, જે 115 hp જનરેટ કરવામાં સક્ષમ છે. ટ્રાન્સમિશન વિકલ્પોમાં 6-સ્પીડ મેન્યુઅલ અને CVT ગિયરબોક્સનો સમાવેશ થશે. કંપની CNG વેરિઅન્ટ પણ ઓફર કરી શકે છે. આ હ્યુન્ડાઇની પહેલી CNG કાર હશે જેની લંબાઈ 4 મીટરથી વધુ હશે.