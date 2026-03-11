Prev
2026મા થશે મોટો ધમાકો, Hyundai Creta ને ટક્કર આપવા આપી રહી છે 3 ધાકડ SUVs!

Upcoming Cars in 2026: ભારતમાં મિડ સાઇઝ SUV સેગમેન્ટમાં આ વર્ષે ઘણી નવી ગાડીઓ લોન્ચ થવાની છે, જે Hyundai Creta ને ટક્કર આપી શકે છે. Toyota Urban Cruiser Ebella, Renault Duster અને Skoda Kushaq જેવી SUVs નવા ફીચર્સ અને શાનદાર સ્ટાઇલની સાથે આવી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 11, 2026, 10:29 AM IST
  • કાર માર્કેટમાં જોવા મળશે ધમાલ
  • લોન્ચ થશે નવી ત્રણ એસયુવી
  • હ્યુન્ડાઈ ક્રેટાને મળશે ટક્કર

ભારતની પોપુલર અને ઝડપથી વધતા મિડ સાઇઝ SUV સેગમેન્ટમાં આ વર્ષે ઘણી નવી ગાડીઓ લોન્ચ થઈ શકે છે. નવી Tata Sierra થઈ લઈને નવી Kia Seltos અને Maruti e-Vitara સુધી, આ વર્ષની શરૂઆતમાં ત્રણ મિડ સાઇઝ એસયુવીનું વેચાણ શરૂ થયું. આગામી કેટલાક મહિનામાં Hyundai Creta નો મુકાબલો કરવા ચાર અન્ય કાર લોન્ચ થવાની આશા છે, જેમાં મિડ-સાઇઝ એસયુવી સેગમેન્ટમાં લોકોની પાસે વિકલ્પ વધી જશે. આવો તમને જણાવીએ ક્રેટાને ટક્કર આપવા માટે કઈ ત્રણ ગાડીઓ લોન્ચ થઈ શકે છે.

Toyota Urban Cruiser Ebella
ટોયોટા અર્બન ક્રૂઝર ઇબેલા હકીકતમાં મારૂતિ ઈ વિટારા જેવી છે, જેમાં વધુ પોલિશ્ડ યુરોપિયન સ્ટાઇલ છે. તેનું સ્લીક ફ્રંટ, 18 ઇંચ એલોય વ્હીલ અને ટ્રીક્ડ ટેલ લેમ્પ તેને ઓરિજનલ એવીથી અલગ બનાવે છે. તેમાં બે સિંગલ-મોટર FWD વેરિએન્ટ મળશે, એકની રેન્જ 440 કિમી અને બીજાની રેન્ડ 543 કિલોમીટર હશે. તેને માર્ચમાં લોન્ચ કરવામાં આવી શકે છે.

All-new Renault Duster
થર્ડ જનરેશન Renault Duster ભારતમાં 17 માર્ચે લોન્ચ થશે. આ નવું મોડલ પાવર ટેલગેટ, ફુલ મેપ વ્યૂવાળી 10.25 ઇંચ ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, 10.1 ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, ડુઅલ-ઝોન ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ સિસ્ટમ અને 17 એડવાન્સ ડ્રાઇવર અસિસ્ટેન્ટ સિસ્ટમ જેવા ફીચર્સથી લેસ હશે. તેને શરૂઆતમાં 1.0 અને 1.3 લીટર ટર્બોચાર્જ્ડ પેટ્રોલ એન્જિન સાથે રજૂ કરી શકાય છે અને વર્ષના અંતમાં આ ગાડીને 1.8 લીટર પેટ્રોલ એન્જિન બેસ્ડ બાઇબ્રિડ સિસ્ટમની સાથે ઉતારી શકાય છે.

New Skoda Kushaq
સ્કોડા કુશાકને ફેસલિસ્ટ પણ આ વર્ષે આવી શકે છે અને હવે તેમાં વધુ શાર્પ અને હાઈ-ટેક સ્ટાઇલિંગ છે. આ એસયુવીમાં 10.25 ઇંચ ડિજિટલ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, સેગમેન્ટ-ફર્સ્ટ મસાજિંગ રિયર સીટ, રિયર ડિસ્ક બ્રેક, સેગમેન્ટ-ફર્સ્ટ-8 સ્પીડ ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન અને પેનોરમિક સનરૂફ અપગ્રેડ મળી શકે છે. આ ગાડી પણ માર્ચમાં લોન્ચ થઈ શકે છે.

 

Dhaval Gokani

