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Upcoming Sedan Cars 2026: નવી સેડાન લેતા પહેલા થોડી રાહ જુઓ! માર્કેટમાં આવી રહી છે શાનદાર ફીચર્સવાળી આ 3 નવી કાર!

જો તમે નવી કાર ખરીદવાનો પ્લાન કરી રહ્યાં છો તો માર્કેટમાં આવનારી કારના અપડેટ પર નજર કરી શકો છો. અહીં જાણો માર્કેટમાં કઈ નવી સેડાન કાર આવવાની છે. અમે તેના ફીચર્સ અને અન્ય માહિતી વિશે જાણકારી આપીશું.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 09, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:17 AM IST
Upcoming Sedan Cars 2026: નવી સેડાન લેતા પહેલા થોડી રાહ જુઓ! માર્કેટમાં આવી રહી છે શાનદાર ફીચર્સવાળી આ 3 નવી કાર!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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