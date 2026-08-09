/Upcoming Sedan Cars 2026: નવી સેડાન લેતા પહેલા થોડી રાહ જુઓ! માર્કેટમાં આવી રહી છે શાનદાર ફીચર્સવાળી આ 3 નવી કાર!

જો તમે નવી સેડાન કાર ખરીદવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. ઘણી કંપનીઓ આ સેગમેન્ટને સતત અપડેટ કરી રહી છે. આવનાર સમયમાં ઘણી પોપ્યુલર સેડાનને નવી ડિઝાઇન, સારા ફીચર્સ અને નવા અવતારમાં લાવવાની તૈયારી ચાલી રહી છે. આવનાર સમયમાં Skoda Slavia અને Volkswagen Virtus જેવી કારોના અપડેટેડ મોડલ જોવા મળી શકે છે.
તો લક્ઝરી સેગમેન્ટની વાત કરીએ તો Mercedes-Benz પણ પોતાની Electric Sedan ને માર્કેટમાં લાવવાની તૈયારી કરી રહી છે. આવો જાણીએ આ કારમાં તમને ક્યા-ક્યા ફીચર્સ જોવા મળી શકે છે અને તે ક્યારે માર્કેટમાં એન્ટ્રી લઈ શકે છે.
Skoda Slavia નું ફેસલિફ્ટ વર્ઝન
તેની કિંમત વર્તમાન મોડલના મુકાબલે થોડી અલગ હોઈ શકે છે. પરંતુ કિંમત અને લોન્ચની જાણકારી કંપની તરફથી સત્તાવાર જાહેરાત બાદ સ્પષ્ટ થશે.
Volkswagen Virtus પણ થશે અપડેટ
Volkswagen Virtus ને પણ માર્કેટમાં ખુબ પસંદ કરવામાં આવે છે. હવે કંપની તેના ફેસલિફ્ટ મોડલને લાવવાની તૈયારી કરી રહી છે. નવી Virtus માં સૌથી મોટો ફેરફાર તેની ડિઝાઇનમાં જોવા મળી શકે છે. કારની ફ્રંટ પ્રોફાઇલ, લાઇટ્સ અને બમ્પરમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. ઈન્ટીરિયરની વાત કરીએ તો સંભાવના છે કે કંપની તેમાં કેટલાક નવા ફીચર્સ જોડી શકે છે. કંપની તેને સપ્ટેમ્બરમાં લોન્ચ કરી શકે છે.
Mercedes-Benz ની ઈલેક્ટ્રિક સેડાન
જો તમે ઈલેક્ટ્રિક પ્રીમિયમ કાર ખરીદવાનો પ્લાન કરી રહ્યાં છો તો Mercedes-Benz ની અપકમિંગ ઈલેક્ટ્રિક સેડાનની પ્રતીક્ષા કરી શકો છો. કંપની પોતાની Electric Car Range ને ભારતીય બજારમાં સતત વધારી રહી છે. તેના લોન્ચિંગને લઈને હાલ વધુ માહિતી સામે આવી નથી.