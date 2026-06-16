/SUV ખરીદવાનો છે પ્લાન? આગામી 2 મહિનામાં લોન્ચ થશે 6 નવી દમદાર ગાડીઓ

Upcoming SUVs 2026: જો તમે પણ નવી SUV ખરીદવાની યોજના બનાવી રહ્યાં છો તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. ભારતીય ઓટો બજારમાં આગામી બે મહિના દરમિયાન ઘણી નવી SUV લોન્ચ થવાની છે. કાર કંપનીઓ SUV ની વધી રહેલી માંગનો ફાયદો ઉઠાવવા સતત નવા-નવા મોડલ લોન્ચ કરી રહી છે. આ કારણ છે કે આવનાર સમયમાં ગ્રાહકોને નવા વિકલ્પ મળશે. તેમાંથી ઈલેક્ટ્રિક, પેટ્રોલ અને હાઇબ્રિડ ગાડીઓ લોન્ચ થશે. ખાસ વાત છે કે કેટલાક મોડલ નવા હશે, જ્યારે કેટલાક લોકપ્રિય SUV ના અપડેટેડ વર્ઝન હશે.
Tata Sierra EV જેવી ચર્ચિત ગાડી પણ લોન્ચની તૈયારી છે, જેની લાંબા સમયથી પ્રતીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે. નવી તકનીક, સારા ફીચર્સ, વધુ રેન્જ અને આધુનિક ડિઝાઇનની સાથે આ SUV બજારમાં મુકાબલો રોમાંચક બનાવવાની છે. તેવામાં જો તમે નવી ગાડી લેવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો આ લોન્ચ પર નજર રાખવી જરૂરી છે.
Tata Sierra EV, MG Majestor અને Nissan Tekton પર રહેશે નજર
આવનાર સમયમાં નવી ગાડીમાં સૌથી વધુ ચર્ચા Tata Sierra EV ની છે. આ કંપનીની આઇકોનિક Sierra ને નવા ઈલેક્ટ્રિક અવતારમાં લાવશે. તેમાં લાંબી ડ્રાઇવિંગ રેન્જ, આધુનિક કેબિન અને એડવાન્સ ફીચર્સ મળવાની આશા છે. આ સિવાય MG Majestor પણ જલ્દી લોન્ચ થઈ શકે છે. આ કંપનીની ફ્લેગશિપ એસયુવી હશે અને આકારમાં Toyota Fortuner જેવી મોટી એસયુવીને પડકાર ફેંકશે.
તેમાં પ્રીમિયમ ઈન્ટીરિયર, પેનોરમિક સનરૂફ, વેન્ટિલેટેડ સીટ્સ અને ઘણા લક્ઝરી ફીચર્સ મળવાની સંભાવના છે. તો Nissan Tekton ને મિડ સાઇઝ એસયુવી સેગમેન્ટમાં ઉતારવામાં આવશે, જ્યાં તેનો મુકાબલો Hyundai Creta અને Kia Seltos જેવી લોકપ્રિય SUV સાથે થશે. આ સિવાય હોન્ડા ZR-V, નિસાન ટેક્ટોન અને કિઆ સાયરોસ ઈવી પણ જલ્દી લોન્ચ થઈ શકે છે.
કેમ વધી રહી છે એસયુવીની માંગ
છેલ્લા ઘણા સમયથી ભારતીય ગ્રાહકો વચ્ચે એસયુવીની લોકપ્રિયતા ઝડપથી વધી છે. ઊંચી સીટિંગ પોઝિશન, વધુ સ્પેસ અને સારા ફીચર્સ તેનું મુખ્ય કારણ છે. હવે કંપનીઓ પણ પોતાના પોર્ટફોલિયોમાં એસયુવીની સંખ્યા વધારી રહી છે. નવા મડોલ આવવાથી ગ્રાહકોને વધુ વિકલ્પ મળશે અને સ્પર્ધા વધવાથી કિંમત અને ફીચર્સના મામલામાં પણ ફાયદો થઈ શકે છે. ઘણી કંપનીઓ નવી તકનીક અને ઈલેક્ટ્રિક પાવરટ્રેનની સાથે ગ્રાહકોને આકર્ષિત કરવાની તૈયારીમાં છે.