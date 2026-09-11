QR કોડ અને ઇન્ટરનેટ બન્નેને કહી દો 'બાય બાય'! UPIનું નવું Tap and Pay ફીચર લોન્ચ, એપ ખોલ્યા વિના જ થશે પેમેન્ટ

UPI Tap and Pay: UPI થી પેમેન્ટ કરવાની રીત હવે વધુ સરળ બનવા જઈ રહી છે. નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (NPCI) એ સપ્ટેમ્બર 2026 માં UPI નું નવું 'ટેપ એન્ડ પે' ફીચર રજૂ કર્યું છે. આ પછી ગ્રાહકોને દુકાન પર પેમેન્ટ કરવા માટે ન તો QR કોડ સ્કેન કરવો પડશે કે ન તો દુકાનદારનો મોબાઈલ નંબર નાખવો પડશે. ખાસ વાત એ છે કે નબળા નેટવર્ક અથવા ઇન્ટરનેટ ન હોવાની સ્થિતિમાં પણ આ સુવિધા કામ કરી શકશે.
NFC દ્વારા થશે પેમેન્ટ
નવું Tap and Pay સિસ્ટમ NFC એટલે કે નિયર ફિલ્ડ કમ્યુનિકેશન ટેક્નોલોજી પર કામ કરે છે. આ માટે યુઝરે પોતાના સ્માર્ટફોનના સેટિંગ્સમાં NFC ફીચર ઓન કરવું પડશે. આ પછી, ફોનને સપોર્ટેડ POS મશીન અથવા ડિજિટલ સાઉન્ડબોક્સ પાસે લઈ જઈને ટેપ કરવાનું રહેશે. બંને ડિવાઇસ કનેક્ટ થતાં જ પેમેન્ટની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ જશે.
QR સ્કેન કરવાની જરૂર નથી
અત્યારે દુકાન પર UPI પેમેન્ટ માટે સામાન્ય રીતે QR કોડ સ્કેન કરવો પડે છે. આ માટે કેમેરો ખોલવો, સાચો QR કોડ શોધવો અને તેને સ્કેન કરવો જરૂરી હોય છે. નવા ફીચરમાં આખી રીત બદલાઈ જશે. ફોનને POS મશીન અથવા ડિજિટલ સાઉન્ડબોક્સ પાસે ટેપ કરીને પેમેન્ટ કરી શકાશે. આનાથી ઓછા પ્રકાશમાં કે QR સ્કેન કરવામાં આવતી મુશ્કેલીઓ પણ ખતમ થઈ જશે.
ઇન્ટરનેટ વિના પણ થશે પેમેન્ટ
આ ફીચરની સૌથી મોટી ખાસિયત તેનો ઓફલાઈન મોડ છે. નબળું મોબાઈલ નેટવર્ક હોય અથવા ઈન્ટરનેટ કનેક્શન ન હોય ત્યારે પણ પેમેન્ટ કરી શકાશે. આ માટે UPI Lite વૉલેટ દ્વારા સુરક્ષિત ઑફલાઇન ટોકનનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. એટલે કે ભીડભાડવાળા બજાર કે નબળા નેટવર્કવાળા વિસ્તારોમાં પેમેન્ટ અટકવાની સમસ્યા ઓછી થઈ શકે છે. NPCI ના આ નવા ફીચરની અસર દેશભરના કરોડો ગ્રાહકો અને છૂટક વેપારીઓ પર પડી શકે છે. સ્માર્ટફોન યુઝર્સને NFC સપોર્ટવાળા ડિવાઇસની જરૂર પડશે. કંપનીની યોજના વર્ષ 2026 ના અંતિમ ક્વાર્ટર સુધીમાં આ સુવિધાને દરેક મુખ્ય મર્ચન્ટ POS પર ઉપલબ્ધ કરાવવાની છે.
My UPI પણ થયું લોન્ચ
ગ્લોબલ ફિનટેક ફેસ્ટ 2026 માં NPCI એ UPI સાથે જોડાયેલું વધુ એક મોટું ફીચર 'My UPI' લોન્ચ કર્યું છે. તેને UPI માટે એક પ્રકારનું AI Companion (સાથી) ગણાવવામાં આવ્યું છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય પેમેન્ટને સરળ બનાવવાની સાથે સાથે સુરક્ષા સંબંધિત કામોમાં પણ યુઝર્સની મદદ કરવાનો છે.
QR કોડની તપાસ કરશે Pay Safe
My UPI માં 'Pay Safe' ફીચર આપવામાં આવ્યું છે. આમાં યુઝર UPI QR કોડ અપલોડ કરીને તેની સાથે જોડાયેલી માહિતી ચેક કરી શકશે. આનાથી મર્ચન્ટની કેટેગરી અને તેની પેમેન્ટ હિસ્ટ્રી જેવી માહિતી જોઈ શકાશે. તેનો ઉપયોગ એ જાણવા માટે કરી શકાય છે કે ક્યાંક QR કોડ કોઈ ફ્રોડ (બનાવટી) મર્ચન્ટનો તો નથી ને.
વારંવાર થતા પેમેન્ટ થશે સરળ
My UPI માં 'Pay Again' ફીચર પણ આપવામાં આવ્યું છે. તેની મદદથી જે લોકોને અથવા મર્ચન્ટને વારંવાર પેમેન્ટ કરવામાં આવે છે, તેમના માટે ફરીથી ચૂકવણી કરવાનું સરળ બની જશે. આનાથી દર વખતે પેમેન્ટની આખી પ્રક્રિયાનું પુનરાવર્તન કરવાની જરૂર ઓછી રહેશે.
UPI એપથી જ નોંધાવી શકાશે ફરિયાદ
પેમેન્ટ અંગે કોઈ શંકા કે સમસ્યા હોય તો 'Automated Complaints' ફીચર કામમાં આવશે. આના દ્વારા યુઝર પોતાની UPI એપની અંદરથી જ ફરિયાદ નોંધાવી શકશે. આ માટે અલગથી બેંકમાં ફરિયાદ કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. ફરિયાદ નોંધાવ્યા બાદ તેને ટ્રેક પણ કરી શકાશે.
Safety Switch ફીચર પણ લોન્ચ
NPCI એ UPI માટે 'Safety Switch' ફીચર પણ લોન્ચ કર્યું છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય યુઝર્સને તેમના UPI ના ઉપયોગ પર વધુ કંટ્રોલ આપવાનો છે. આ સાથે જ UPI De-link ફીચરની મદદથી યુઝર પોતાના UPI નંબરને ડી-લિંક પણ કરી શકશે.