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QR કોડ અને ઇન્ટરનેટ બન્નેને કહી દો 'બાય બાય'! UPIનું નવું Tap and Pay ફીચર લોન્ચ, એપ ખોલ્યા વિના જ થશે પેમેન્ટ

UPI Tap and Pay: હવે UPI પેમેન્ટ માટે QR કોડ સ્કેન કરવાની કે મોબાઈલ નંબર નાખવાની જરૂર રહેશે નહીં. NPCI એ 'Tap and Pay' ફીચર લોન્ચ કર્યું છે. જાણો કેવી રીતે કામ કરશે આ નવું ફીચર.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 11, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 01:57 PM IST
QR કોડ અને ઇન્ટરનેટ બન્નેને કહી દો 'બાય બાય'! UPIનું નવું Tap and Pay ફીચર લોન્ચ, એપ ખોલ્યા વિના જ થશે પેમેન્ટ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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