Technology

સરકારની ચેતવણી... ભૂલથી પણ ડાયલ ના કરો આ નંબર, નહિંતર ખાલી થઈ જશે બેંક એકાઉન્ટ

સરકારની સાયબર સુરક્ષા એજન્સી I4Cએ એક નવા સ્કેમની જાણ કરી છે અને લોકોને ચોક્કસ નંબરો ડાયલ કરવા સામે ચેતવણી આપી છે, જે હેકર્સને તમારા બેંક ખાતામાં એન્ટ્રી આપી શકે છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 03, 2026, 11:51 AM IST

સરકારે એક નવા પ્રકારના સ્કેમ વિશે ચેતવણી આપી છે. ગૃહ મંત્રાલયની સાયબર સુરક્ષા એજન્સી, I4Cએ હેકર્સ દ્વારા ઓનલાઈન છેતરપિંડી અંગે આ ચેતવણી જારી કરી છે. સ્કેમર્સ તમને ડિલિવરી એજન્ટ, કુરિયર અથવા અન્ય સર્વિસ પ્રોવાઈડર તરીકે ઓળખ આપીને ફોન કરી શકે છે અને તમારી સાથે છેતરપિંડી કરી શકે છે. તેઓ તમને ચોક્કસ નંબર ડાયલ કરવાનું કહેશે, જેના પછી તેઓ તમારું બેંક ખાતું ખાલી કરી દેશે. સરકારે લોકોને આવા સ્કેમથી સાવધ રહેવા અને આવા સ્કેમની તાત્કાલિક જાણ કરવા વિનંતી કરી છે.

USSD સ્કેમ

સરકારે લોકોને નવા પ્રકારના USSD સ્કેમથી સાવધ રહેવા અને ભૂલથી પણ ચોક્કસ નંબર ડાયલ ન કરવા ચેતવણી આપી છે. આ નંબર તમારા ફોન પર પ્રાપ્ત થયેલા તમામ કોલ્સ હેકરના નંબર પર ટ્રાન્સફર કરશે, જેનાથી તમારું બેંક ખાતું ખાલી થઈ જશે. USSD, અથવા અનસ્ટ્રક્ચર્ડ સપ્લીમેન્ટરી સર્વિસ ડેટા, એક ખાસ સર્વિસ છે જે યુઝર્સને વિવિધ મોબાઇલ સર્વિસને એક્સેસ કરવાની મંજૂરી આપે છે. આ સેવા ઇન્ટરનેટ વિના કામ કરે છે.

સંપૂર્ણ USSD કોડ ડાયલ કર્યા પછી હેકર્સ તમને તમારો મોબાઇલ નંબર ડાયલ કરવાનું કહેશે. આ તમારા ફોન પરના કોલ્સ હેકરના નંબર પર રીડાયરેક્ટ કરશે. તમને ડિલિવરી એજન્ટ અથવા કુરિયરના નામે ફોન કરવામાં આવશે. પછી તેઓ નેટવર્ક સમસ્યાઓનો ઉલ્લેખ કરશે અને તમને નવા નંબર પર કૉલ કરવાનું કહેશે. 

આ નંબર ડાયલ કરશો નહીં

*21*મોબાઇલ નંબર#
*67*મોબાઇલ નંબર#
*61*મોબાઇલ નંબર#
*62*મોબાઇલ નંબર#

આ ખાસ નંબર છે, તેને ડાયલ કર્યા પછી તમારા મોબાઇલ નંબર પરથી કોલ્સ હેકર્સ પાસે રીડાયરેક્ટ કરવામાં આવશે. આ નંબરોવાળા કોઈપણ મોબાઇલ નંબર ડાયલ કરવાનું ટાળો. જો તમે આ નંબરો ડાયલ કરો છો, તો તરત જ ##002# ડાયલ કરો. આમ કરવાથી તમારા નંબર પરના બધા કોલ ફોરવર્ડિંગ બંધ થઈ જશે. તમારે સંચાર સાથી એપ્લિકેશન અથવા વેબસાઇટ પર પણ તેની જાણ કરવાની રહેશે. ફીચર ફોન યુઝર્સ 1930 પર કોલ કરીને કોઈપણ પ્રકારની સાયબર છેતરપિંડીની જાણ કરી શકે છે.
 

Dilip Chaudhary

USSD ScamCyber Securitygovernment warningOnline FraudScam

