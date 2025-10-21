Prev
6 મહિના સુધી ચાલુ રહેશે મોબાઇલ નંબર, સિમ એક્ટિવ રાખવા માટે આ કંપની આપી રહી છે સસ્તી ઓફર

Vi ના ઘણા યુઝર્સ એવા છે, જેઓ તેમની સિમને લાંબા સમય સુધી એક્ટિવ રાખવા માટે સસ્તા પ્લાનની શોધ કરી રહ્યા હતા. હવે Vi આવો જ એક પ્લાન લઈને આવ્યું છે, જેમાં 180 દિવસ માટે સિમ એક્ટિવ રહેશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 21, 2025, 09:24 AM IST

6 મહિના સુધી ચાલુ રહેશે મોબાઇલ નંબર, સિમ એક્ટિવ રાખવા માટે આ કંપની આપી રહી છે સસ્તી ઓફર

વોડાફોન આઇડિયા લિમિટેડ (VIL) એ પોતાના ગ્રાહકો માટે નવો પ્લાન લોન્ચ કર્યો છે. જે લોકો લાંબા સમય સુધી સિમને એક્ટિવ રાખવા માંગે છે, તેમના માટે આ ફાયદાકારક છે. ભારતની ત્રીજી સૌથી મોટી ટેલિકોમ કંપની Vi પોતાના ગ્રાહકો માટે 180 દિવસનો નવો પ્રીપેડ પ્લાન લઈને આવી છે. આ પ્લાન એવા લોકો માટે બનાવવામાં આવ્યો છે જેઓ કોલિંગ અને લાંબી વેલિડિટી ઇચ્છે છે. આ પ્લાનમાં ડેટા ઓછો છે, પરંતુ ગ્રાહકો જરૂર પડ્યે ડેટા વાઉચર દ્વારા રિચાર્જ કરાવી શકે છે. સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે 180 દિવસ માટે અનલિમિટેડ વોઇસ કોલિંગની સુવિધા મળવાની છે. તો ચાલો જાણીએ કે 180 દિવસ માટે Vi નો આ પ્લાન કેટલા રૂપિયામાં મળશે?

180 દિવસનો પ્લાન કેટલા રૂપિયાનો?
વોડાફોન આઇડિયાનો 180 દિવસનો પ્લાન 1149 નો છે અને તે 6 મહિનાની વેલિડિટી સાથે આવે છે. આ પ્લાનમાં અનલિમિટેડ વોઇસ કોલિંગ, 1800 એસએમએસ અને 20 જીબી ડેટા મળે છે. જો ડેટા પૂરો થઈ જાય, તો 50 પૈસા પ્રતિ MBના દરે ચાર્જ લાગશે. વળી, એસએમએસ ક્વોટા પૂરો થયા પછી લોકલ અને એસટીડી એસએમએસ માટે અનુક્રમે 1 અને 1.5 નું શુલ્ક ચૂકવવું પડશે. આ પ્લાનની દૈનિક કિંમત 6.38 છે, જે ઘણો સસ્તો છે. આ પ્લાન દેશભરના તમામ સર્કલમાં ઉપલબ્ધ છે.

2249 નો પ્લાન પણ આવ્યો!
આ પહેલા Vi 2249 નો પ્લાન પણ લાવ્યું હતું. 2249 નો પ્લાન 365 દિવસની વેલિડિટી સાથે અનલિમિટેડ કોલિંગ, 3600 એસએમએસ અને 40 જીબી ડેટા સાથે આવે છે. તે 1149 ના પ્લાન કરતાં લગભગ બમણી કિંમતનો છે અને તેના ફાયદા પણ બમણા છે. બંને પ્લાન એવા ગ્રાહકો માટે છે જેઓ ઓછા ખર્ચે તેમની સિમને એક્ટિવ રાખવા માંગે છે.

અનલિમિટેડ ડેટા નહીં મળે...!!!
આ પ્લાનમાં અનલિમિટેડ ડેટા, રાત્રિના સમયે મફત ડેટા અથવા અન્ય ડેટા ઓફર નથી. જો કે, ડેટા વાઉચર સાથે રિચાર્જ કરવાનો વિકલ્પ છે અને આ વાઉચરની પોતાની અલગ વેલિડિટી હોય છે. આ એવા લોકો માટે અનુકૂળ છે જેઓ ડેટાનો ઉપયોગ ઓછો કરે છે અને લાંબા સમય સુધી તેમની સિમને એક્ટિવ રાખવા માંગે છે. ખાસ કરીને વૃદ્ધ લોકો, જેઓ ઇન્ટરનેટનો વધારે ઉપયોગ કરતા નથી અને માત્ર કોલિંગ જ કરે છે, તેમના માટે આ ફાયદાકારક છે.

 

