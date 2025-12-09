Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

હીરોના આ ઈ-સ્કૂટરને ખરીદવા લોકોની પડાપડી, એક વર્ષમાં વેચાયા 1 લાખથી વધુ યુનિટ

હીરો મોટોકોર્પની ઇલેક્ટ્રિક બ્રાન્ડ વિડાના ઇ-સ્કૂટર્સના વેચાણમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. વર્ષ પૂરું થાય તે પહેલાં 1,00,000થી વધુ વિડા યુનિટ વેચાઈ ગયા હતા. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 09, 2025, 12:41 PM IST

Trending Photos

હીરોના આ ઈ-સ્કૂટરને ખરીદવા લોકોની પડાપડી, એક વર્ષમાં વેચાયા 1 લાખથી વધુ યુનિટ

હીરો મોટોકોર્પની ઇલેક્ટ્રિક બ્રાન્ડ વિડાએ આખરે તે સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે જેની કંપની ત્રણ વર્ષથી રાહ જોઈ રહી હતી. 2025માં વિડા ઇ-સ્કૂટરના વેચાણે એક મહત્વપૂર્ણ રેકોર્ડ બનાવ્યો, જેમાં પ્રથમ વખત એક કેલેન્ડર વર્ષમાં 1,00,000 યુનિટ વેચાયા છે. વાહન પોર્ટલના ડેટા અનુસાર, 1 જાન્યુઆરી, 2025થી 5 ડિસેમ્બર, 2025ની વચ્ચે ગ્રાહકોને કુલ 1,00,383 વિડા ઇ-સ્કૂટર ડિલિવર કરવામાં આવ્યા હતા. આ સાથે ઓક્ટોબર 2022માં લોન્ચ થયેલ વિડા બ્રાન્ડ કુલ વેચાણમાં 1,50,000 યુનિટને વટાવી ગઈ છે. 

વિડાના વેચાણમાં કેવી રીતે વધારો થયો ?

Add Zee News as a Preferred Source

2025માં વિડાનું વેચાણ સાધારણ રીતે શરૂ થયું હતું. જાન્યુઆરીમાં ફક્ત 1626 યુનિટ વેચાયા હતા, પરંતુ માર્ચથી જૂન સુધીમાં, દર મહિને વેચાણ સતત 6000 યુનિટને વટાવી ગયું. જુલાઈ 2025માં વેચાણ પહેલીવાર 10,000 યુનિટને વટાવી ગયું. આ પછી વિડા સતત પાંચ મહિના સુધી 10,000+ ક્લબમાં રહ્યું.

ઓક્ટોબર 2025માં અત્યાર સુધીનું સૌથી વધુ વેચાણ

વિડાએ ઓક્ટોબરમાં 16,017 યુનિટનું રેકોર્ડ વેચાણ નોંધાવ્યું, જે બ્રાન્ડના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ છે. વિડાએ બજાર રેન્કિંગમાં પણ સ્થાન મેળવ્યું છે. હીરો વિડાના વધતા વેચાણે બજાર રેન્કિંગમાં પણ સ્થાન મેળવ્યું છે. જાન્યુઆરી 2025માં તે 7મા ક્રમે અને ફેબ્રુઆરી 2025માં 6ઠ્ઠા ક્રમે હતું. માર્ચ 2025થી ઓક્ટોબર 2025 સુધી તે 5મા ક્રમે હતું. નવેમ્બર 2025માં તે ઓલા ઇલેક્ટ્રિકને પાછળ છોડીને ચોથા સ્થાને પહોંચી ગયું. વિડા હવે ઝડપથી ભારતના EV બજારમાં ટોચના ખેલાડીઓમાંની એક બની રહી છે.

એક મોડેલ જેણે કંપનીનું નસીબ બદલી નાખ્યું

વિડાના વેચાણમાં વધારો થવાનો સૌથી મોટો શ્રેય જુલાઈ 2025માં લોન્ચ થયેલા નવા VX2 મોડેલને જાય છે. આ મોડેલ ફેમિલી માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે અને વિડાના વિકાસ પાછળનું સૌથી મોટું કારણ પણ છે.

VX2 વિડા માટે ગેમ-ચેન્જર કેમ છે?

VX2 EV માં નિયમિત સ્કૂટર જેવી જ ફેમિલી ફ્રેન્ડલી ડિઝાઇન છે. તેની ડિઝાઇન ભારતીય પરિવારોની પસંદગીઓને અનુરૂપ છે. તેના BaaS મોડેલે કિંમતને ખૂબ જ આકર્ષક બનાવી છે. બેટરી-એઝ-એ-સર્વિસ (BaaS) સ્કૂટરની કિંમતમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરે છે. ગ્રાહકો બેટરી માટે અલગથી સબ્સ્ક્રાઇબ કરી શકે છે. આનાથી VX2 ભારતમાં સૌથી સસ્તું અને સરળતાથી ખરીદી શકાય તેવું ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર બની ગયું છે.

વિડાનો બજાર હિસ્સો પણ વધ્યો

2025માં વિડાનો બજાર હિસ્સો વધીને 8% થયો છે, જે ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર ક્ષેત્રમાં મજબૂત પકડ દર્શાવે છે. હીરો મોટોકોર્પનું વિડા હવે ઝડપથી સફળતા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Hero MotoCorpHero e scooterHero Electric ScootersVida vx2

Trending news