/326 કિમી રેન્જ, એડવાન્સ ફીચર્સ... Punch અને Nexonને ટક્કર આપવા આવી રહી છે નવી ઇલેક્ટ્રિક કાર

VinFast VF5 : ભારતીય ઇલેક્ટ્રિક કાર બજારમાં ઝડપથી પોતાનું સ્થાન બનાવતી વિયેતનામની કંપની VinFast હવે વધુ મોટા ગ્રાહક વર્ગને ટાર્ગેટ કરી રહી છે. કંપનીએ ભારતમાં પહેલેથી જ VF 6 અને VF 7 લોન્ચ કરી છે, જ્યારે હવે તેની નજર સૌથી વધુ વેચાતા B-સેગમેન્ટ ઇલેક્ટ્રિક SUV પર છે. આ જ સેગમેન્ટમાં હાલમાં Tata Punch EV, Nexon EV અને Mahindra XEV 3XO EVનો દબદબો છે.
જુલાઈ 2026માં VinFastએ ભારતમાં 1,482 યુનિટનું વેચાણ નોંધાવ્યું હતું. હવે નાના અને સસ્તા મોડલ્સના આગમનથી કંપનીના વેચાણમાં વધુ વધારો થવાની આશા છે.
બેંગલુરુમાં દેખાઈ નવી VinFast VF 5
VinFastએ પોતાની નવી સેકન્ડ જનરેશન VF 5નું ભારતમાં ટેસ્ટિંગ શરૂ કર્યું છે. ટેસ્ટિંગ દરમિયાન બેંગલુરુમાં આ કાર સ્પોટ થઈ હતી. વિયેતનામમાં આ મોડલ Herio Green તરીકે ઓળખાય છે, જ્યારે વૈશ્વિક બજારમાં તેનું નામ VF 5 છે. ભારતમાં લોન્ચ થશે તો કંપની તેને પણ VF 5 નામથી જ લોન્ચ કરે તેવી શક્યતા છે.
સંપૂર્ણ નવો લુક અને વધુ પ્રીમિયમ ડિઝાઇન
નવી જનરેશનની VinFast VF 5માં કેબિનને સંપૂર્ણપણે રીડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. અગાઉના મોડલના કર્વ્ડ ડેશબોર્ડને બદલે હવે વધુ ફ્લેટ અને આધુનિક લેઆઉટ આપવામાં આવ્યો છે, જે કારને વધુ પ્રીમિયમ લુક આપે છે. તેમાં રેક્ટેંગ્યુલર ફ્રી-સ્ટેન્ડિંગ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેઇનમેન્ટ સિસ્ટમ, નવું સ્ટિયરિંગ વ્હીલ અને ફ્લોટિંગ સેન્ટર કન્સોલ આપવામાં આવશે. ઉપરાંત TFT ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, વેન્ટિલેટેડ ફ્રન્ટ સીટ્સ, સનરૂફ, રિયર AC વેન્ટ્સ અને સેન્ટર આર્મરેસ્ટ જેવા ફીચર્સ પણ મળવાની સંભાવના છે, જે તેને B-સેગમેન્ટની હાઈટેક ઇલેક્ટ્રિક SUV બનાવે છે.
4 મીટરથી નાની SUVમાં મળશે આકર્ષક ડિઝાઇન
નવી VinFast VF 5ની લંબાઈ 3,967 mm, પહોળાઈ 1,723 mm અને ઊંચાઈ 1,579 mm છે. 2,514 mmના વ્હીલબેઝ અને 160 mmના ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ સાથે આવતી આ SUV ભારતીય શહેરોની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરવામાં આવી છે. નવી જનરેશનમાં ક્લેમશેલ બોનેટ, વધુ સ્લીક LED હેડલાઇટ્સ, નવી કનેક્ટેડ LED ટેલલાઇટ અને સંપૂર્ણપણે બદલાયેલા બમ્પર્સ આપવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે તેનો દેખાવ અગાઉના મોડલ કરતાં વધુ પ્રીમિયમ લાગે છે.
બેટરી અને રેન્જમાં મળશે સારો વિકલ્પ
હાલના VF 5 મોડલમાં 29.6 kWh અને 37.23 kWh એમ બે બેટરી વિકલ્પો મળે છે, જે 134 bhp સુધીની પાવર જનરેટ કરતી ફ્રન્ટ-વ્હીલ ડ્રાઇવ ઇલેક્ટ્રિક મોટર સાથે જોડાયેલા છે. કંપનીનો દાવો છે કે આ બેટરી પેક અનુક્રમે 260 કિમી અને 326 કિમી સુધીની રેન્જ આપી શકે છે. નવા મોડલમાં પણ સમાન અથવા વધુ અપડેટેડ પાવરટ્રેન મળવાની શક્યતા છે.
Tata Punch EV સહિત આ કારોને આપશે ટક્કર
VinFast VF 5 ભારતમાં લોન્ચ થયા બાદ Tata Punch EV, Tata Nexon EV અને Mahindra XEV 3XO EV જેવી લોકપ્રિય ઇલેક્ટ્રિક SUVને સીધી ટક્કર આપશે. કંપની વર્ષ 2026ના અંત સુધીમાં ભારતમાં પાંચ ઇલેક્ટ્રિક વાહનો લોન્ચ કરવાની યોજના ધરાવે છે, જેમાં VF 5 મહત્વની ભૂમિકા ભજવી શકે છે. જો તેની કિંમત સ્પર્ધાત્મક રાખવામાં આવે તો ભારતીય EV માર્કેટમાં સ્પર્ધા વધુ રસપ્રદ બની શકે છે.