Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Technology
  • /326 કિમી રેન્જ, એડવાન્સ ફીચર્સ... Punch અને Nexonને ટક્કર આપવા આવી રહી છે નવી ઇલેક્ટ્રિક કાર

326 કિમી રેન્જ, એડવાન્સ ફીચર્સ... Punch અને Nexonને ટક્કર આપવા આવી રહી છે નવી ઇલેક્ટ્રિક કાર

VinFast VF5 : વિએતનામની ઇલેક્ટ્રિક કાર કંપની VinFast ભારતમાં પોતાની નવી સેકન્ડ જનરેશન VF 5 SUVનું ટેસ્ટિંગ કરી રહી છે. 4 મીટરથી નાની આ ઇલેક્ટ્રિક SUV ટાટા પંચ EV, નેક્સોન EV અને મહિન્દ્રા XEV 3XO EVને ટક્કર આપશે. તેમાં નવી ડિઝાઇન, પ્રીમિયમ કેબિન, 29.6 kWh અને 37.23 kWh બેટરી વિકલ્પ સાથે 326 કિમી સુધીની રેન્જ મળવાની શક્યતા છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 13, 2026, 09:39 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:39 PM IST
326 કિમી રેન્જ, એડવાન્સ ફીચર્સ... Punch અને Nexonને ટક્કર આપવા આવી રહી છે નવી ઇલેક્ટ્રિક કાર

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'જે દિવસે RSSનો અવાજ દબાવવામાં આવશે, હું રક્ષા કરીશ'...જાણો રાહુલ ગાંધીએ આવું કેમ કહ
2
3
4
5