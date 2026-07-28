/Jio-Airtelને ટક્કર આપવા Viનો 200 રૂપિયાનો પ્લાન, મળશે 20થી વધુ OTT અને અનલિમિટેડ 5G ડેટા Free, જાણો

Vi 200rs Plan: ટેલિકોમ ક્ષેત્રમાં પોતાનો પગ મજબૂત કરવા અને વપરાશકર્તાઓને ઓછી કિંમતે મનોરંજન અને ડેટાનું ઉત્તમ મિશ્રણ પ્રદાન કરવા માટે, વોડાફોન આઈડિયા (Vi)એ એક નવો પ્રીપેડ પ્લાન લોન્ચ કર્યો છે. આ પ્લાન સાથે, કંપની વપરાશકર્તાઓને ઘણા OTT પ્લેટફોર્મ પર મફત સબ્સ્ક્રિપ્શન આપી રહી છે.
વધુમાં, વપરાશકર્તાઓને હાઇ-સ્પીડ ડેટા પણ મળે છે. આ Vi પ્લાનની કિંમત 200 રૂપિયા છે. આ પ્લાન એવા લોકો માટે એક સંપૂર્ણ ઓલ-ઇન-વન વિકલ્પ હોઈ શકે છે, જેઓ વિવિધ એપ્લિકેશનો પર સબ્સ્ક્રાઇબ કરવાની ઝંઝટથી બચવા માંગે છે. આ પેક વપરાશકર્તાઓને ઘણા મુખ્ય સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મ, લાઇવ ટીવી ચેનલો અને પુષ્કળ ડેટાની ઍક્સેસ આપે છે. જો કે, Jio અને Airtel પહેલાથી જ સમાન યોજનાઓ ઓફર કરે છે. ચાલો તેના પર નજીકથી નજર કરીએ.
ડેટા + OTT કોમ્બો પેક
આ નવું Vi પેક મૂળભૂત રીતે ડેટા + OTT કોમ્બો પેક છે. વપરાશકર્તાઓ તેનો ઉપયોગ તેમના હાલના સક્રિય પ્લાનમાં એડ-ઓન તરીકે અથવા મનોરંજન પેક તરીકે કરી શકે છે.
હવે, જો આપણે પ્લાનના ફાયદાઓ વિશે વાત કરીએ, તો આ પેકની સૌથી મોટી ખાસિયત તે ઓફર કરે છે તે OTT પ્લેટફોર્મ સબ્સ્ક્રિપ્શન્સ છે.
વપરાશકર્તાઓ Vi Movies & TV એપ દ્વારા એક જ જગ્યાએ બહુવિધ પ્લેટફોર્મ પરથી સામગ્રી ઍક્સેસ કરી શકે છે.
તે JioHotstar, SonyLIV, Zee5, Lionsgate Play, ShemarooMe, ManoramaMAX, FanCode, PlayFlix, Click, Chaupal, YuppTV અને AddaTimes સહિત 20 સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મની ઍક્સેસ પ્રદાન કરે છે. તમે 200 થી વધુ લાઇવ ટીવી ચેનલોમાંથી સામગ્રી પણ મફતમાં જોઈ શકો છો.
30GB ડેટા મેળવો
આ પ્લાન 30GB હાઇ-સ્પીડ ડેટા અને અમર્યાદિત 5G ડેટા પ્રદાન કરે છે. વધુમાં, તે ચાર ઉપકરણો સુધી ઍક્સેસ પણ પ્રદાન કરે છે. આ મોટાભાગના સમાવિષ્ટ પ્લેટફોર્મ્સ (SonyLIV સિવાય) પર બે સ્ક્રીન પર એકસાથે સ્ટ્રીમિંગની મંજૂરી આપે છે. આ પ્લાનની માન્યતા 28 દિવસ છે. ગ્રાહકો આ પ્લાનને Vi એપ દ્વારા રિચાર્જ કરી શકે છે.
Jio અને Airtelનો ₹200 પ્લાન
Jio ₹200 પ્લાન પણ આપે છે, જેની માન્યતા 28 દિવસની છે. આ પ્લાન 30GB મોબાઇલ ડેટા પ્રદાન કરે છે. વધુમાં, આ પ્લાન 15થી વધુ OTT પ્લેટફોર્મ, ટીવી ચેનલો અને મૂવી ટિકિટોની ઍક્સેસ પ્રદાન કરે છે. Airtel ₹200 પ્લાન પણ પ્રદાન કરે છે. આ પ્લાનમાં 28 દિવસ માટે 30GB ડેટા અને JioHotstar સહિત 18થી વધુ OTT પ્લેટફોર્મનું સબ્સ્ક્રિપ્શન પણ આપવામાં આવે છે. આનો અર્થ એ થયો કે ત્રણેય કંપનીઓના પ્લાન લગભગ સમાન છે.