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Jio-Airtelને ટક્કર આપવા Viનો 200 રૂપિયાનો પ્લાન, મળશે 20થી વધુ OTT અને અનલિમિટેડ 5G ડેટા Free, જાણો

Vi 200rs Plan: Jio અને Airtelની જેમ, Vi હવે 200 રૂપિયાનો પ્રીપેડ પ્લાન ઓફર કરી રહ્યું છે. તે 20થી વધુ OTT પ્લેટફોર્મ પર મફત સબ્સ્ક્રિપ્શન સાથે અમર્યાદિત 5G ડેટા અને 30GB 4G ડેટા ઓફર કરે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 28, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:40 PM IST
Jio-Airtelને ટક્કર આપવા Viનો 200 રૂપિયાનો પ્લાન, મળશે 20થી વધુ OTT અને અનલિમિટેડ 5G ડેટા Free, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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