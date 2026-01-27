Vivoએ ચુપચાપ લોન્ચ કર્યો નવો X200T, કિંમત અને ફીચર્સ જોઈને યુઝર્સ રહી ગયા હેરાન, જાણો પૂરી વિગત
Vivo X200T Launced In India: Vivo એ ભારતમાં Vivo X200T ને ચૂપચાપ લોન્ચ કરી દીધો છે, જેમાં શક્તિશાળી Dimensity 9400+ પ્રોસેસર, મોટી 6200mAh બેટરી અને પ્રીમિયમ Zeiss કેમેરાની સાથે આવે છે. કિંમત ફ્લેગશિપ કરતા ઓછી છે, પરંતુ તેની સુવિધાઓ કોઈપણ હાઇ-એન્ડ ફોનને ટક્કર આપે છે.
Vivo X200T Launced In India: Vivo એ તેની પાછલી ફ્લેગશિપ સીરિઝમાં એક નવો સ્માર્ટફોન, X200, ચૂપચાપ લોન્ચ કર્યો છે. Vivo X200T તરીકે ઓળખાતો આ ફોન એવા યૂઝર્સ માટે છે જેઓ ફ્લેગશિપ-લેવલની સુવિધાઓ ઇચ્છે છે પરંતુ મોટી કિંમત ચૂકવવા માંગતા નથી. નવો X200T Vivo X200 નું અપગ્રેડેડ વર્ઝન હોવાની અપેક્ષા છે, જેમાં વધુ સારું પ્રોસેસર, મોટી બેટરી અને અપગ્રેડેડ સોફ્ટવેર હશે.
Vivo X200T ની કિંમત અને લોન્ચ ઓફર્સ
ભારતમાં Vivo X200T 12GB RAM અને 256GB સ્ટોરેજ વેરિઅન્ટ માટે ₹59,999 થી શરૂ થાય છે. 12GB RAM અને 512GB સ્ટોરેજ વેરિઅન્ટ ₹69,999 માં ઉપલબ્ધ છે. આ ફોન બે કલર્સ વિકલ્પોમાં આવે છે: સ્ટેલર બ્લેક અને સીસાઇડ લિલાક. લોન્ચ ઓફરમાં Axis, HDFC અને SBI કાર્ડ પેમેન્ટ પર ₹5,000 નું ફ્લેટ ડિસ્કાઉન્ટ શામેલ છે.
મોટી ડિસ્પ્લેથી સ્મૂધ અનુભવ
Vivo X200T માં 6.67-ઇંચ AMOLED ડિસ્પ્લે છે જે FHD+ રિઝોલ્યુશન અને 120Hz રિફ્રેશ રેટને સપોર્ટ કરે છે. તેમાં પંચ-હોલ ડિઝાઇન અને પાતળા બેઝલ્સ છે. જોકે તે LTPO પેનલ નથી, આ કિંમત સીરિઝમાં ડિસ્પ્લે ગુણવત્તાને નિરાશ કરતી નથી.
પરફોર્મેંસ - શક્તિશાળી ડાયમેન્સિટી 9400+ ચિપસેટ
આ ફોન મીડિયાટેક ડાયમેન્સિટી 9400+ પ્રોસેસર દ્વારા સંચાલિત છે, જે ફ્લેગશિપ ડાયમેન્સિટી 9400 નું ઓવરક્લોક્ડ અને વધુ ઑપ્ટિમાઇઝ્ડ વર્ઝન છે. આ ચિપસેટ ભારે ગેમિંગ, મલ્ટીટાસ્કીંગ અને લાંબા સમયથી ઉપયોગ માટે સંપૂર્ણપણે સક્ષમ છે. 12GB RAM સાથે જોડી બનાવીને, ફોન સરળ અને ઝડપી કામગીરી પ્રદાન કરે છે.
સોફ્ટવેર અને લાંબા ગાળાના અપડેટનું વચન
Vivo X200T, Android 16 પર આધારિત OriginOS 6 સાથે આવે છે. કંપનીએ આ ફોન માટે પાંચ મુખ્ય Android અપડેટ્સ અને સાત વર્ષ સિક્યોરિટી અપડેટ્સનું વચન આપ્યું છે, જે તેને લાંબા ગાળાના ઉપયોગ માટે વિશ્વસનીય બનાવે છે.
મોટી બેટરી, ઝડપી ચાર્જિંગ
આ સ્માર્ટફોનમાં 6,200mAh ની મોટી બેટરી છે, જે નિયમિત Vivo X200 કરતા મોટી છે. બેટરી 90W વાયર્ડ ફાસ્ટ ચાર્જિંગ અને 40W વાયરલેસ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે, જે ઝડપી ચાર્જિંગને મંજૂરી આપે છે.
કેમેરા સેટઅપ: Zeiss સાથે ટ્રિપલ કેમેરા
Vivo X200T માં Zeiss સાથે ટ્રિપલ રીઅર કેમેરા સેટઅપ છે. આમાં 50MP Sony LYT702 પ્રાઇમરી સેન્સર (OIS સાથે), 50MP Samsung JN1 અલ્ટ્રાવાઇડ કેમેરા અને 3x ઝૂમ સાથે 50MP Sony LYT600 ટેલિફોટો લેન્સનો સમાવેશ થાય છે. ફ્રન્ટ પર 32MP સેલ્ફી કેમેરા છે. રિયલ લાઈફ કેમેરા પ્રદર્શનની દ્રષ્ટિએ તે Motorola Signature અને OPPO Reno15 Pro Mini સાથે સ્પર્ધા કરશે.
ડિઝાઇન અને કનેક્ટિવિટી
આ ફોનમાં ગ્લાસ બોડી સાથે એલ્યુમિનિયમ એલોય ફ્રેમ આપવામાં આવી છે. તે IP68 અને IP69 રેટિંગ સાથે આવે છે, જેનો અર્થ છે કે તે પાણી અને ધૂળ સામે સારી પ્રતિરોધકતા પ્રદાન કરે છે. ડિઝાઇન પ્રીમિયમ છે અને ફ્લેગશિપ ફીલ આપે છે. Vivo X200T માં 3D અલ્ટ્રાસોનિક ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર, ડ્યુઅલ સિમ સપોર્ટ, 5G કનેક્ટિવિટી, ડ્યુઅલ-બેન્ડ વાઇ-ફાઇ અને બ્લૂટૂથ 5.4 છે.
કિંમતને ધ્યાનમાં લેતા, Vivo X200T એક મજબૂત વિકલ્પ છે. મોટી બેટરી, દમદાર પ્રદર્શન અને ફ્લેગશિપ સુવિધાઓ સાથે, તે Motorola Signature અને OPPO Reno15 Pro Mini જેવા ફોન સાથે સ્પર્ધા કરે છે.
