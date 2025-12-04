Prev
એક જ કારમાં રવાના થયા PM મોદી અને પુતિન, આ SUVની ખાસિયત જાણીને થઈ જશો હેરાન, જાણો તેને પસંદ કરવાનું કારણ

Vladimir Putin india Visit: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન જે SUVમાં એક સાથે એરપોર્ટથી રવાના થયા છે તે 2024 ટોયોટા ફોર્ચ્યુનર 4X2 ડીઝલ મેન્યુઅલ વેરિઅન્ટ છે, જેની અનુમાનિત એક્સ-શોરૂમ કિંમત લગભગ 34.28 લાખ રૂપિયા છે. તેમાં મજબૂત બુલેટપ્રૂફિંગ સાથે ઉત્તમ સુરક્ષા સુવિધાઓ ઉમેરવામાં આવી છે, જેના કારણે તેની કિંમત ઘણી વધી જાય છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 04, 2025, 08:12 PM IST

એક જ કારમાં રવાના થયા PM મોદી અને પુતિન, આ SUVની ખાસિયત જાણીને થઈ જશો હેરાન, જાણો તેને પસંદ કરવાનું કારણ

Vladimir Putin india Visit: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન દિલ્હીના પાલમ એરપોર્ટ પર ઉતરતા જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પોતે એરપોર્ટ પર તેમને રિસીવ કરવા ગયા હતા, જેનાથી તેમની મિત્રતાની ઝલક સમગ્ર દુનિયાને જોવા મળી છે. એટલું જ નહીં, જે રીતે પુતિને રશિયામાં મોદીને પોતાની કારમાં બેસાડ્યા હતા, બરાબર એ જ રીતે ભારતમાં આવતાની સાથે જ પીએમ મોદીએ પણ પુતિનને પોતાની SUVમાં બેસાડીને દોસ્તીની એક મજબૂત મિસાલ રજૂ કરી છે. આ SUV કઈ છે અને તેની શું વિશેષતાઓ છે, ચાલો જાણીએ.

કઈ SUVમાં રવાના થયા PM મોદી-પુતિન?
જે SUVમાં પીએમ મોદી અને પુતિન બેઠા છે તે 2024 ટોયોટા ફોર્ચ્યુનર 4X2 ડીઝલ મેન્યુઅલ વેરિઅન્ટ છે, જેની અનુમાનિત એક્સ-શોરૂમ કિંમત લગભગ 34.28 લાખ રૂપિયા છે, પરંતુ દેખીતી રીતે તેમાં મજબૂત બુલેટપ્રૂફિંગ સાથે ઉત્તમ સુરક્ષા સુવિધાઓ ઉમેરવામાં આવી છે, જેના કારણે તેની કિંમત ઘણી વધી જાય છે. આ 1st Owner SUV છે અને SUPER WHITE રંગમાં છે. આ SUV તેની અજોડ વિશ્વસનીયતા, મજબૂત બિલ્ડ ક્વોલિટી અને શક્તિશાળી પ્રદર્શન માટે જાણીતી છે. 

તેમાં 2755 સીસીનું ટર્બોચાર્જ્ડ ડીઝલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જે લગભગ 201.15 હોર્સપાવર (bhp)ની મહત્તમ પાવર અને 420 Nmનો ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે.  આ એન્જિન 6-સ્પીડ ઈન્ટેલિજન્ટ મેન્યુઅલ ટ્રાન્સમિશન (iMT) સાથે આવે છે અને તે 4X2 (ટુ-વ્હીલ ડ્રાઇવ) ડ્રાઇવટ્રેન પર ચાલે છે. આ 7-સીટર SUV શાનદાર ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ અને મજબૂત સસ્પેન્શન (આગળ ડબલ વિશબોન અને પાછળ 4-લિંક)ને કારણે ખરાબ રસ્તાઓ અને હાઇવે પર પણ આરામદાયક સવારી પ્રદાન કરે છે.

આ કારણથી પસંદગી કરવામાં આવી આ SUV 
આ ફોર્ચ્યુનરમાં મળતી મુખ્ય વિશેષતાઓમાં 7 એરબેગ્સ (ડ્રાઇવરની એરબેગ સહિત), ક્રૂઝ કંટ્રોલ, વેન્ટિલેટેડ ફ્રન્ટ સીટ્સ (કૂલિંગ), ફ્રન્ટ અને રિયર પાર્કિંગ સેન્સર, એક રિવર્સ કેમેરા, લેધર અપહોલ્સ્ટરી અને ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત તેમાં ડ્રાઇવ મોડ્સ (ECO, NORMAL, SPORT) પણ મળે છે, જે ડ્રાઇવરને પોતાની જરૂરિયાત મુજબ પ્રદર્શનને સમાયોજિત કરવાની મંજૂરી આપે છે. 

આ ઉપરાંત 2755 સીસીનું ડીઝલ એન્જિન દમદાર પાવર આપે છે, જેનાથી તે લાંબી મુસાફરી અને ઓવરટેકિંગ માટે ઉત્તમ છે, જ્યારે તેનો 'SUPER WHITE' રંગ તેની મસ્ક્યુલર હાજરીને વધુ નિખારે છે. આ SUVને પસંદ કરવાનું સૌથી મોટું કારણ એ છે કે, તે ઘણી મજબૂત માનવામાં આવે છે અને સાથે જ સ્પેસિયસ (વધારે જગ્યાવાળી) પણ છે, જેનાથી તેમાં બુલેટપ્રૂફિંગ કરવું એકદમ સરળ બની જાય છે અને તેને કોઈ ટેન્ક (Tank)ની જેમ મજબૂત બનાવી શકાય છે.

