માત્ર 1849 રૂપિયામાં 365 દિવસની વેલિડિટી, અનલિમિટેડ કોલિંગ સાથે મળશે આ બેનિફિટ્સ
Vodafone Idea ના 365 દિવસવાળા પ્લાનમાં યુઝર્સને એક વર્ષ સુધી અનલિમિટેડ કોલિંગ, ડેટા સહિત અન્ય બેનિફિટ્સ મળે છે. કંપનીના એક પ્લાનમાં યુઝર્સને ફ્રીમાં Amazon Prime પ્રાઇમનું પણ સબ્સક્રિપ્શન ઓફર કરવામાં આવી રહ્યું છે.
Vodafone Idea ના પોર્ટફોલિયોમાં ઘણા સસ્તા રિચાર્જ પ્લાન છે. વોડાફોન-આઈડિયા છેલ્લા કેટલાક સમયથી સસ્તા પ્લાન ઉતારી રહ્યું છે, જેથી યુઝર્સ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા રહે. પાછલા દિવસોમાં આવેલા TRAI ના નવા રિપોર્ટમાં ખુલાસો થયો હતો કે કંપનીના લાખો યુઝર્સ ઘટ્યા છે. તો વોડાફોન-આઈડિયા ઘણા શહેરોમાં 5જી સર્વિસ લોન્ચ કરી ચૂકી છે. કંપનીની પાસે 365 દિવસ એટલે કે 1 વર્ષની વેલિડિટીવાળા સસ્તા પ્લાન છે, જેમાં યુઝર્સ આખું વર્ષ ડેટા અને કોલિંગનો ફાયદો ઉઠાવી શકે છે.
365 દિવસવાળો સસ્તો પ્લાન
વોડાફોન-આઈડિયાનો આ પ્રીપેડ પ્લાન 1849 રૂપિયામાં આવે છે. આ પ્લાનને કંપનીએ વર્ષની શરૂઆતમાં રજૂ કર્યો હતો. ખાસ કરી તેને 2G ફીચર ફોન યુઝર્સ માટે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં ડેટા આપવામાં આવતો નથી. TRAI ના નિર્દેશ પર બધી ટેલીકોમ કંપનીઓએ ડેટા વગરના પ્લાન ઉતાર્યા છે. આ પ્લાનમાં મળનાર બેનિફિટ્સની વાત કરીએ તો યુઝર્સને ભારતમાં અનલિમિટેડ કોલિંગ અને ફ્રી નેશનલ રોમિંગનો લાભ મળે છે. સાથે યુઝર્સને તેમાં કુલ 3600 ફ્રી SMS નો બેનિફિટ આપવામાં આવી રહ્યો છે.
ડેટાવાળા પ્લાન
Vi ના ડેલી ડેટાવાળા પ્લાનની વાત કરીએ તો કંપની પાસે 365 દિવસની વેલિડિટીવાળા બે પ્લાન છે. આ બંને પ્લાન ક્રમશઃ 3599 રૂપિયા અને 3799 રૂપિયામાં આવે છે. આ બંને પ્લાનમાં મળનાર બેનિફિટ્સની વાત કરીએ તો યુઝર્સને ભારતમાં અનલમિટેડ કોલિંગ અને ફ્રી નેશનલ રોમિંગનો લાભ મળશે. સાથે યુઝર્સને આ બંને પ્લાનમાં ડેલી 100 ફ્રી એસએમએસનો પણ લાભ આપવામાં આવશે. વોડાફોન આઈડિયાએ આ બંને પ્લાનમાં યુઝર્સને ડેલી 2જીબી ડેટા, અનલિમિટેડ 5G જેવા બેનિફિટ્સ પણ મળશે.
3799 રૂપિયાના પ્લાનમાં યુઝર્સને Amazon Prime Lite ને ફ્રી સબ્સક્રિપ્શન મળે છે, જે 3599 રૂપિયાવાળા પ્લાનમાં નહીં મળે. આ સિવાય યુઝર્સને આ બંને પ્લાનમાં વીકેન્ડ ડેટા રોલઓવર અને રાત્રે 12 કલાકથી બે દિવસ સુધી અનલિમિટેડ ડેટાનો લાભ મળશે.
