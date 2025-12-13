વોડા-આઇડિયાની મોટી ભેટ, 61 રૂપિયાના રિચાર્જમાં મળશે 25 હજારનો ફાયદો
વોડાફોન-આઈડિયાએ પોતાના ગ્રાહકોને જબરદસ્ત ભેટ આપી છે. કંપનીએ ત્રણ નવા ડેટા પેક લોન્ચ કર્યાં છે. આ પેકની સાથે કંપની ગ્રાહકોને ફ્રી વીમો આપશે.
Trending Photos
ટેલિકોમ કંપની વોડાફોન-આઈડિયા પોતાના ગ્રાહકો માટે શાનદાર ભેટ લાવી છે. હકીકતમાં હવે તમને Vi ડેટા પેક રિચાર્જ કરાવવા પર માત્ર ઈન્ટરનેટ જ નહીં પરંતુ તમારા સ્માર્ટફોનનો સુરક્ષા પણ મળશે. વોડાફોન આઈડિયા તરફથી ત્રણ નવા પ્રીપેડ ડેટા પેક લોન્ચ કરવામાં આવ્યા છે, જેની સાથે 25000 રૂપિયા સુધીનો હેન્ડસેટ લોસ ઈન્શ્યોરન્સ ફ્રીમાં આપવામાં આવશે. મહત્વનું છે કે તે માટે Vi એ Aditya Birla Health Insurance Company સાથે કરાર કર્યો છે.
આ વીમો સમગ્ર ભારતમાં ઉપલબ્ધ રહેશે. આનો અર્થ એ છે કે તમે ફક્ત ડેટા પેક રિચાર્જ કરીને તમારા ફોનનો વીમો કરાવી શકો છો. જો તમારો ફોન ચોરાઈ જાય કે ખોવાઈ જાય, તો કંપની તમને વળતર આપશે. ચાલો આ વિશે વિગતવાર જાણીએ.
વીઆઈના નવા પ્લાન
વીઆઈ એ તમામ પ્રકારના યુઝર્સ માટે રચાયેલ ત્રણ અલગ અલગ કિંમતના પ્લાન લોન્ચ કર્યા છે. સૌથી મોંઘો પ્લાન રૂ. 251 છે, જે 10GB ડેટા આપે છે. આ પ્લાનની માન્યતા 30 દિવસ છે. જો કે, તમને સંપૂર્ણ 365 દિવસ અથવા એક વર્ષ માટે વીમા કવર મળશે. આનો અર્થ એ છે કે જો તમે ફક્ત એક જ વાર રિચાર્જ કરો છો, તો પણ તમારા ફોનને આખા વર્ષ માટે વીમા હેઠળ આવરી લેવામાં આવશે.
બાકી બંને પ્લાનની સાથે
વીમા સાથે આવતા VIના બાકી બંને પ્લાન વધુ સસ્તા છે. તેમાં એક પેકની કિંમત 201 રૂપિયા છે અને તેમાં તમને 30 દિવસ માટે 10જીબી ડેટા મળશે. પરંતુ આ પ્લાનમાં છ મહિનાનો વીમો મળશે. વીમા સાથે આવતો ત્રીજો પ્લાન 61 રૂપિયાનો છે. તેમાં યુઝરને 2GB ડેટા 15 દિવસ માટે અને વીમા કવર 30 દિવસ માટે મળે છે.
ધ્યાન રાખવાની વાત
જો તમે તમારા ફોનના હેન્ડસેટ લો ઈન્શ્યોરન્સ ફ્રીમાં કરાવવા ઉચ્છો છો તો ઉપર આપેલા પ્લાનનું રિચાર્જ કરો છો, તો તે પહેલા તમારી પાસે એક્ટિવ પ્લાન જરૂર હોવો જોઈએ. હકીકતમાં VI ના આ ત્રણેય પ્લાન ડેટા પ્લાન છે અને તે કોઈપણ વેલિડિટી સાથે આવતા નથી. તેવામાં જો તમારી પાસે પહેલાથી એક્ટિવ પ્લાન હશે તો તેનો ફાયદો તમે ઉઠાવી શકશો.
વીમાનો ફાયદો કઈ રીતે ઉઠાવશો
હવે વાત કરી લઈએ આ પ્લાનમાં મળનાર વીમાને ક્લેમ કઈ રીતે કરી શકશો. તે માટે સૌથી પહેલા તમારો ફોન તમારા વીઆઈ નંબર સાથે રજીસ્ટર્ડ હોવો જોઈએ અને ત્રણ વર્ષ જૂનો ન હોવો જોઈએ. ઉપર જણાવેલા પ્લાનનું રિચાર્જ કરાવ્યા બાદ તમારી પાસે ABHICL તરફથી એક SMS આવશે, જેના 48 કલાકની અંદર તમારે ફોનનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું પડશે.
ત્યારબાદ ABHICL તરફથી તમારા ફોનની કિંમત રિયલ ટાઇમ નક્કી કરવામાં આવશે અને મહત્તમ 25000 રૂપિયાનું કવર મળશે. મહત્વનું છે કે ક્લેમ સીધો ABHICL સંભાળશે અને Vi માત્ર વચ્ચે યુઝર્સની મદદ કરશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે