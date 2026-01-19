Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

આ કાર પર ભારે ડિસ્કાઉન્ટ, બેઝ વેરિએન્ટ પર થશે ₹1.04 લાખની બચત, કંપનીની શાનદાર ઓફર

Volkswagen જાન્યુઆરી 2026મા પોતાની કોમ્પેક્ટ SUV Taigun પર શાનદાર ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. એન્ટ્રી-લેવલ કમ્ફર્ટલાઇન MT પર 1.04 લાખ રૂપિયા સુધીની છૂટ મળી રહી છે. 5-સ્ટાર સેફ્ટી અને સ્પોર્ટી લુકની સાથે Taigun આ સમયે ખરીદવા માટે સારો વિકલ્પ છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 19, 2026, 10:49 AM IST

Trending Photos

આ કાર પર ભારે ડિસ્કાઉન્ટ, બેઝ વેરિએન્ટ પર થશે ₹1.04 લાખની બચત, કંપનીની શાનદાર ઓફર

ભારતીય બજારમાં Volkswagen એ જાન્યુઆરી 2026મા પોતાની પોપુલર કોમ્પેક્ટ એસયુવી Taigun પર શાનદાર ઓફર રજૂ કરી છે. જો તમે આ મહિને પોતાના માટે એક નવી કાર ખરીદવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યાં છો તો Taigun પર મળનાર ડિસ્કાઉન્ટ તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. કંપની આ સમયે અલગ-અલગ વેરિએન્ટ પર 1 લાખ રૂપિયા સુધીની બચતની તક આપી રહી છે.

1.04 લાખ રૂપિયા સુધીની છૂટ
સૌથી વધુ ફાયદો ટાઇગુનના એન્ટ્રી-લેવલ કમ્ફર્ટલાઇન MT (MY2025) વેરિએન્ટ પર મળી રહ્યો છે. આ વેરિએન્ટ પર કુલ મળી 1.04 લાખ રૂપિયા સુધીની છૂટ આપવામાં આવી રહી છે. તો હાઈલાઇન પ્લસ AT વેરિએન્ટ પર આશરે 1 લાખ રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ ઉપલબ્ધ છે. જો તમે સ્પોર્ટી લુક પસંદ કરો છો તો GT લાઇન  AT પર પણ લગભગ 80,000 રૂપિયા સુધીની રાહત મળી રહી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ટોપ વેરિએન્ટ પર પણ ઓફર
આ સિવાય ટાઇગુનના 1.5 લીટર ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિનવાળા ટોપ વેરિએન્ટ પર પણ ઓફર આપવામાં આવી રહી છે. જીટી પ્લસ ક્રોમ DSG અને GT પ્લસ સપોર્ટ DSG ખરીદવા પર 50 હજાર સુધીનું એક્સચેન્જ બોનસ મળી શકે છે. હાલ ટાઇગુનની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 11.42 લાખ રૂપિયાથી 19.19 લાખ રૂપિયા વચ્ચે છે. કંપનીએ હવે 1.5 લીટર ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિનની સાથે મેનુઅલ ગિયરબોક્સ આપવાનું બંધ કરી દીધું છે આ એન્જિન માત્ર ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશનમાં પણ ઉપલબ્ધ છે.

Volkswagen Taigun એન્જિન
એન્જિન અને ફીચર્સની વાત કરીએ તો ટાઇગુન જીટી લાઇનમાં 1.0 લીટર TSI પેટ્રોલ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, જેને મેનુઅલ અને ઓટોમેટિક બંને ગિયરબોક્સની સાથે ખરીદી શકો છો. તો જીટી પ્લસ સ્પોર્ટ વેરિએન્ટમાં વધુ પાવરફુલ 1.5 લીટર TSI EVO એન્જિન મળે છે, જે 7-સ્પીડ DSG ગિયરબોક્સની સાથે આવે છે.

સ્પોર્ટી લુક તેને ખાસ બનાવે છે
આ એસયુવીનો સપોર્ટી લુક તેને ખાસ બનાવે છે. રેડ જીટી બેઝ, બ્લેક એલઈડી હેન્ડલેમ્પ, રેડ બ્રેક કેલિપર્સ અને અંદરની તરફ રેડ સ્ટિચિંગવાળી બ્લેક સીટ્સ તેને પ્રીમિયમ ફીલ આપે છે. સેફ્ટીના મામલામાં ટાઇગમ મજબૂત છે. તેને ગ્લોબલ  NCAP ક્રેશ ટેસ્ટમાં 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મળ્યું છે, જે તેને પોતાના સેગમેન્ટની સૌથી સુરક્ષિત કારમાં સામેલ કરે છે.

ભારતીય બજારમાં બોક્સવેગન ટાઇગુનનો મુકાબલો હ્યુન્ડાઈ ક્રેટા, કિયા સેલ્ટોસ અને સ્કોડા કુશાક જેવી એસયુવી સાથે થાય છે. ડિસ્કાઉન્ટની કારણે ટાઇગુન ખરીદવી ગ્રાહકો માટે સારો સોદો માનવામાં આવે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Volkswagen IndiaVolkswagen Virtus price

Trending news